https://anlatilaninotesi.com.tr/20250116/suriye-golan-tepelerine-bm-baris-gucu-konuslandirilmasina-haziriz-1092762414.html
Suriye: Golan Tepeleri'ne BM Barış Gücü konuşlandırılmasına hazırız
Suriye: Golan Tepeleri'ne BM Barış Gücü konuşlandırılmasına hazırız
Sputnik Türkiye
Suriye'deki yeni yönetimin lideri Ahmed Şara, ülkesinin Birleşmiş Milletler Barış Güçleri'ni İsrail ile BM tarafından kurulan tampon bölgeye kabul etmeye hazır... 16.01.2025, Sputnik Türkiye
2025-01-16T19:10+0300
2025-01-16T19:10+0300
2025-01-16T19:10+0300
dünya
suriye
ortadoğu
israil
hizbullah
golan tepeleri
bm barış gücü
bm barış gücü (unficyp)
ahmed hüseyin el-şara
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/104004/67/1040046709_0:29:1024:605_1920x0_80_0_0_71f29ac0178739411e3ce66b2195f893.jpg
Suriye, İsrail sınırına yakın Golan Tepeleri'nde BM Barış Gücü askerlerinin konuşlandırılmasını kabul etti.Suriye'nin yeni yönetiminin lideri Şara, Şam'da Katarlı heyetle yaptığı görüşmeler sırasında, Suriye'nin yeni yetkililerinin İsrail sınırına yakın Golan Tepeleri'ndeki tampon bölgede BM Barış Gücü askerlerine ev sahipliği yapmayı kabul ettiğini söyledi.El Cezire'nin aktardığına göre Şara'nın, “Durumun İsrail'in ilerleyişinden önceki haline dönmesi için BM güçlerini tampon bölgeye kabul etmeye hazırız” dediği ifade edildi.Şara, İsrail'in artık tampon bölgenin derinliklerine ilerlemek için bir argümanı kalmadığını belirterek, "İsrail'in bölgedeki ilerleyişi İranlı milislerin ve Hizbullah'ın varlığı sayesinde oldu. Şam'ın kurtarılmasından sonra artık hiçbir bahanelerinin kaldığını inanmıyorum" dediği aktarıldı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250115/disisleri-bakani-fidan-yeni-suriyede-pkk-ypg-ve-deas-gibi-teror-orgutlerine-yer-yok-1092719167.html
suriye
israil
golan tepeleri
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/104004/67/1040046709_90:0:934:633_1920x0_80_0_0_28dbdb72282bbbea3c1331d8a4c73455.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
suriye, ortadoğu, israil, hizbullah, golan tepeleri, bm barış gücü, bm barış gücü (unficyp), ahmed hüseyin el-şara
suriye, ortadoğu, israil, hizbullah, golan tepeleri, bm barış gücü, bm barış gücü (unficyp), ahmed hüseyin el-şara
Suriye: Golan Tepeleri'ne BM Barış Gücü konuşlandırılmasına hazırız
Suriye'deki yeni yönetimin lideri Ahmed Şara, ülkesinin Birleşmiş Milletler Barış Güçleri'ni İsrail ile BM tarafından kurulan tampon bölgeye kabul etmeye hazır olduğunu söyledi.
Suriye, İsrail sınırına yakın Golan Tepeleri'nde BM Barış Gücü askerlerinin konuşlandırılmasını kabul etti.
Suriye'nin yeni yönetiminin lideri Şara, Şam'da Katarlı heyetle yaptığı görüşmeler sırasında, Suriye'nin yeni yetkililerinin İsrail sınırına yakın Golan Tepeleri'ndeki tampon bölgede BM Barış Gücü askerlerine ev sahipliği yapmayı kabul ettiğini söyledi.
El Cezire'nin aktardığına göre Şara'nın, “Durumun İsrail'in ilerleyişinden önceki haline dönmesi için BM güçlerini tampon bölgeye kabul etmeye hazırız” dediği ifade edildi.
Şara, İsrail'in artık tampon bölgenin derinliklerine ilerlemek için bir argümanı kalmadığını belirterek, "İsrail'in bölgedeki ilerleyişi İranlı milislerin ve Hizbullah'ın varlığı sayesinde oldu. Şam'ın kurtarılmasından sonra artık hiçbir bahanelerinin kaldığını inanmıyorum" dediği aktarıldı.