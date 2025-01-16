https://anlatilaninotesi.com.tr/20250116/suriye-golan-tepelerine-bm-baris-gucu-konuslandirilmasina-haziriz-1092762414.html

Suriye: Golan Tepeleri'ne BM Barış Gücü konuşlandırılmasına hazırız

Suriye: Golan Tepeleri'ne BM Barış Gücü konuşlandırılmasına hazırız

Sputnik Türkiye

Suriye'deki yeni yönetimin lideri Ahmed Şara, ülkesinin Birleşmiş Milletler Barış Güçleri'ni İsrail ile BM tarafından kurulan tampon bölgeye kabul etmeye hazır... 16.01.2025, Sputnik Türkiye

2025-01-16T19:10+0300

2025-01-16T19:10+0300

2025-01-16T19:10+0300

dünya

suriye

ortadoğu

israil

hizbullah

golan tepeleri

bm barış gücü

bm barış gücü (unficyp)

ahmed hüseyin el-şara

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Suriye, İsrail sınırına yakın Golan Tepeleri'nde BM Barış Gücü askerlerinin konuşlandırılmasını kabul etti.Suriye'nin yeni yönetiminin lideri Şara, Şam'da Katarlı heyetle yaptığı görüşmeler sırasında, Suriye'nin yeni yetkililerinin İsrail sınırına yakın Golan Tepeleri'ndeki tampon bölgede BM Barış Gücü askerlerine ev sahipliği yapmayı kabul ettiğini söyledi.El Cezire'nin aktardığına göre Şara'nın, “Durumun İsrail'in ilerleyişinden önceki haline dönmesi için BM güçlerini tampon bölgeye kabul etmeye hazırız” dediği ifade edildi.Şara, İsrail'in artık tampon bölgenin derinliklerine ilerlemek için bir argümanı kalmadığını belirterek, "İsrail'in bölgedeki ilerleyişi İranlı milislerin ve Hizbullah'ın varlığı sayesinde oldu. Şam'ın kurtarılmasından sonra artık hiçbir bahanelerinin kaldığını inanmıyorum" dediği aktarıldı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250115/disisleri-bakani-fidan-yeni-suriyede-pkk-ypg-ve-deas-gibi-teror-orgutlerine-yer-yok-1092719167.html

suriye

israil

golan tepeleri

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Sputnik Türkiye

suriye, ortadoğu, israil, hizbullah, golan tepeleri, bm barış gücü, bm barış gücü (unficyp), ahmed hüseyin el-şara