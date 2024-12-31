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https://anlatilaninotesi.com.tr/20241231/suriye-gecici-hukumeti-savunma-bakanligina-ebu-kasrayi-atadi-1092215709.html
Suriye Geçici Hükümeti, Savunma Bakanlığı'na Ebu Kasra'yı atadı
Suriye Geçici Hükümeti, Savunma Bakanlığı'na Ebu Kasra'yı atadı
Sputnik Türkiye
Suriye'de geçiçi hükümet, Savunma Bakanlığı görevine Tümgeneral Murhef Ebu Kasra'yı atadı. 31.12.2024, Sputnik Türkiye
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Suriye Geçici Hükümeti Savunma Bakanlığı görevine Tümgeneral Murhef Ebu Kasra getirildi. Suriye Haber Ajansı (SANA) tarafından aktarılan bilgiye göre, Esad hükümetini deviren Askeri Operasyonlar Komutanlığı, Ebu Kasra’nın görevin atandığını açıkladı.Ebu Kasra’nın daha önce Heyet Tahrir Şam’da önemli görevler üstlendiği ve askeri operasyonların planlayıcılarından biri olduğu belirtildi.Askeri Operasyonlar Komutanlığı, 29 Aralık’ta Ebu Kasra’nın rütbesini Tümgeneral seviyesine yükseltmişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241226/suriye-istihbarat-teskilati-baskanligina-atama-yapildi-bmnin-yaptirim-listesindeydi-1092067327.html
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suriye, suriye ordusu, suriye hükümeti, demokratik suriye güçleri (dsg), suriye muhalefeti, suriye dışişleri bakanlığı, suriye krizi, savunma bakan vekili, sana, heyet tahrir şam (htş)

Suriye Geçici Hükümeti, Savunma Bakanlığı'na Ebu Kasra'yı atadı

15:14 31.12.2024 (güncellendi: 15:19 31.12.2024)
Suriye Geçici Hükümeti Savunma Bakanlığı görevine Tümgeneral Murhef Ebu Kasra getirildi.
Suriye Geçici Hükümeti Savunma Bakanlığı görevine Tümgeneral Murhef Ebu Kasra getirildi. - Sputnik Türkiye, 1920, 31.12.2024
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Suriye'de geçiçi hükümet, Savunma Bakanlığı görevine Tümgeneral Murhef Ebu Kasra'yı atadı.
Suriye Geçici Hükümeti Savunma Bakanlığı görevine Tümgeneral Murhef Ebu Kasra getirildi. Suriye Haber Ajansı (SANA) tarafından aktarılan bilgiye göre, Esad hükümetini deviren Askeri Operasyonlar Komutanlığı, Ebu Kasra’nın görevin atandığını açıkladı.
Ebu Kasra’nın daha önce Heyet Tahrir Şam’da önemli görevler üstlendiği ve askeri operasyonların planlayıcılarından biri olduğu belirtildi.
Askeri Operasyonlar Komutanlığı, 29 Aralık’ta Ebu Kasra’nın rütbesini Tümgeneral seviyesine yükseltmişti.
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