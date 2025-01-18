https://anlatilaninotesi.com.tr/20250118/350-yil-oncesine-yolculuk-james-webb-teleskobundan-yeni-kesif-1092823263.html

350 yıl öncesine yolculuk: James Webb Teleskobu'ndan yeni keşif

350 yıl öncesine yolculuk: James Webb Teleskobu'ndan yeni keşif

Sputnik Türkiye

NASA'nın James Webb Uzay Teleskobu, 350 yıl önce patlayan bir süpernovanın ışık yankısını görüntüledi. Bu eşsiz keşif, evrende gaz ve toz bulutlarının üç... 18.01.2025, Sputnik Türkiye

2025-01-18T17:52+0300

2025-01-18T17:52+0300

2025-01-18T17:52+0300

yaşam

james webb uzay teleskobu

james webb

nasa

amerikan havacılık ve uzay ajansı (nasa)

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NASA'nın James Webb Uzay Teleskobu, 350 yıl önce patlayan ve tarihe 'Supernova 1604' olarak geçen süpernovanın ışığının yankılarını yakalayarak önemli bir keşfe imza attı. Bu keşif, bilim insanlarının evrenin evrimi ve yıldızların yaşam döngülerine dair daha derinlemesine bir anlayış geliştirmelerini sağlayacak. Teleskop, patlayan yıldızın ışığının, uzaydaki gaz ve toz bulutlarına nasıl etki ettiğini gözler önüne serdi.James Webb, bu süreçte süpernovanın ardından oluşan kozmik toz bulutlarının detaylı bir üç boyutlu haritasını çıkardı. Uzun yıllar boyunca gözlemlenen bu kozmik olay, Webb’in güçlü gözlem yetenekleri sayesinde daha önce hiç görülmemiş kadar net bir şekilde kaydedildi.Bilim insanları, süpernova ışığının gaz bulutlarına etkisinin ve toz birikintilerinin nasıl bir yapı oluşturduğunun izlerini sürdü. Bu yeni gözlemler, yıldızlararası ortamın dinamiklerini daha iyi anlamalarını sağladı. Webb’in bu keşfi, galaksi yapısının ve yıldızların evrim sürecinin karmaşık yapısına ışık tutmakta.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250118/derin-denizlerdeki-gizem-cozuldu-diger-gezegenlerde-yasami-mumkun-kilabilir-1092817870.html

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