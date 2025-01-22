https://anlatilaninotesi.com.tr/20250122/rusya-ve-kazakistan-tarim-alaninda-isbirligi-plani-imzaladi-1092919614.html
Rusya ve Kazakistan tarım alanında işbirliği planı imzaladı
Rusya ve Kazakistan tarım alanında işbirliği planı imzaladı
Sputnik Türkiye
Rusya ve Kazakistan tarımsal sanayi kompleksi alanında iş birliği planı imzaladı. Planda, iki ülke arasında tarımsal sanayi alanında bilimsel ve teknolojik... 22.01.2025, Sputnik Türkiye
2025-01-22T03:21+0300
2025-01-22T03:21+0300
2025-01-22T03:21+0300
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Rusya Tarım Bakanlığı Basın Servisi, Rusya Tarım Bakanı Oksana Lut ve Kazakistan Tarım Bakanı Aydarbek Saparov'un tarımsal sanayi kompleksi alanında iş birliği planı imzaladıklarını bildirdi. Rusya Federasyonu Tarım Bakanı Oksana Lut, Kazakistan Cumhuriyeti Tarım Bakanı Aydarbek Saparov ile görüşmelerde bulundu. Görüşmeler, Kazakistan'dan gelen bir heyetin Rusya'ya yaptığı ziyaret çerçevesinde gerçekleştirildi. Taraflar, iki ülke arasında tarımsal sanayi kompleksi alanındaki mevcut etkileşimi ve işbirliğinin daha da geliştirilmesini ele aldı. Görüşmenin ardından Oksana Lut ve Aydarbek Saparov, tarımsal sanayi kompleksi alanında Rus-Kazak işbirliğinin geliştirilmesine yönelik bir eylem planı imzaladı. Belgede, iki ülke arasında tarımsal sanayi alanında bilimsel ve teknolojik işbirliğinin geliştirilmesi, ortak tarımsal biyoteknopark oluşturma projesinin gerçekleştirilmesine yönelik önerilerin hazırlanması, karşılıklı gıda tedarikinin sağlanması için uygun şartların oluşturulması ve veterinerlik ile bitki sağlığı kontrolü alanında bilgi sistemlerinin entegrasyonuna yönelik çalışmaların tamamlanması gibi konular yer aldı.Ayrıca, 2024 yılının ilk 11 ayında tarımsal sanayi ürünleri karşılıklı ticaret hacminin, 2023 yılının aynı dönemine göre yüzde 1.5 oranında artarak yaklaşık 3.4 milyar dolara ulaştığı belirtildi. Kazak delegasyonu ayrıca 'Miratorg' tarımsal sanayi holdinginin genetik seleksiyon merkezi ile et tavukçuluğu üzerine çalışan 'Smena' seleksiyon-genetik merkezini ziyaret etti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250122/putin-misir-cumhurbaskani-sisi-ile-telefonda-gorustu-1092919579.html
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Rusya ve Kazakistan tarım alanında işbirliği planı imzaladı
Rusya ve Kazakistan tarımsal sanayi kompleksi alanında iş birliği planı imzaladı. Planda, iki ülke arasında tarımsal sanayi alanında bilimsel ve teknolojik işbirliğinin geliştirilmesi, ortak tarımsal biyoteknopark oluşturma projesinin gerçekleştirilmesine yönelik önerilerin hazırlanması gibi konular yer aldı.
Rusya Tarım Bakanlığı Basın Servisi, Rusya Tarım Bakanı Oksana Lut ve Kazakistan Tarım Bakanı Aydarbek Saparov'un tarımsal sanayi kompleksi alanında iş birliği planı imzaladıklarını bildirdi.
Rusya Federasyonu Tarım Bakanı Oksana Lut, Kazakistan Cumhuriyeti Tarım Bakanı Aydarbek Saparov ile görüşmelerde bulundu. Görüşmeler, Kazakistan'dan gelen bir heyetin Rusya'ya yaptığı ziyaret çerçevesinde gerçekleştirildi.
Taraflar, iki ülke arasında tarımsal sanayi kompleksi alanındaki mevcut etkileşimi ve işbirliğinin daha da geliştirilmesini ele aldı. Görüşmenin ardından Oksana Lut ve Aydarbek Saparov, tarımsal sanayi kompleksi alanında Rus-Kazak işbirliğinin geliştirilmesine yönelik bir eylem planı imzaladı.
Belgede, iki ülke arasında tarımsal sanayi alanında bilimsel ve teknolojik işbirliğinin geliştirilmesi, ortak tarımsal biyoteknopark oluşturma projesinin gerçekleştirilmesine yönelik önerilerin hazırlanması, karşılıklı gıda tedarikinin sağlanması için uygun şartların oluşturulması ve veterinerlik ile bitki sağlığı kontrolü alanında bilgi sistemlerinin entegrasyonuna yönelik çalışmaların tamamlanması gibi konular yer aldı.
Ayrıca, 2024 yılının ilk 11 ayında tarımsal sanayi ürünleri karşılıklı ticaret hacminin, 2023 yılının aynı dönemine göre yüzde 1.5 oranında artarak yaklaşık 3.4 milyar dolara ulaştığı belirtildi.
Kazak delegasyonu ayrıca 'Miratorg' tarımsal sanayi holdinginin genetik seleksiyon merkezi ile et tavukçuluğu üzerine çalışan 'Smena' seleksiyon-genetik merkezini ziyaret etti.