https://anlatilaninotesi.com.tr/20250122/rusya-disisleri-trumpin-gelisiyle-abdnin-tum-degerleri-cope-gitti-1092933339.html

Rusya Dışişleri: Trump’ın gelişiyle ABD'nin tüm değerleri çöpe gitti

Rusya Dışişleri: Trump’ın gelişiyle ABD'nin tüm değerleri çöpe gitti

Sputnik Türkiye

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zaharova, ABD'nin bir önceki yönetiminin teşvik ettiği tüm değerlerin, Donald Trump’ın iktidara gelmesiyle birlikte çöpe... 22.01.2025, Sputnik Türkiye

2025-01-22T12:08+0300

2025-01-22T12:08+0300

2025-01-22T12:14+0300

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Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Sputnik’e açıklamasında, ABD’nin on yıllar boyunca yurt içinde ve dışında dayattığı değerlerin “bir saniyede değiştiğini” söyleyerek sözlerini şöyle sürdürdü:ABD’nin daha önce ortakları dahil diğer ülkelerle diyaloğu kendi değer gündemine bağlayarak kurduğunu söyleyen Rus diplomat, yeni iktidarla birlikte, Amerikan gündemini ilerleten tüm makamların kaldırıldığını belirterek şunu dedi:ABD'nin 47. Başkanı Donald Trump'ın, görevinin ilk gününde imzaladığı çok sayıda başkanlık kararnamelerinden biri, ülkedeki cinsiyet tanımını belirleyen bir kararname olmuştu.ABD'nin “kadın ve erkek” olmak üzere yalnızca 2 cinsiyeti tanıyacağı belirtilen kararnamede, "kadınların aşırılıkçı cinsiyet ideolojisinden korunması ve biyolojik gerçeğin ilk haline getirilmesinin" hedeflendiği ifade edilmişti.Eski ABD Başkanı Joe Biden, 2022'de ABD vatandaşlarının pasaportlarında cinsiyet kısmında "X" ifadesinin kullanılabilmesine ilişkin karar almıştı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250122/trump-putinle-gorusmeye-hazir-oldugunu-soyledi-ne-zaman-isterse-1092923067.html

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rusya, rusya dışişleri bakanlığı, mariya zaharova, abd, donald trump, cinsiyet, joe biden