https://anlatilaninotesi.com.tr/20250122/rusya-disisleri-trumpin-gelisiyle-abdnin-tum-degerleri-cope-gitti-1092933339.html
Rusya Dışişleri: Trump’ın gelişiyle ABD'nin tüm değerleri çöpe gitti
Rusya Dışişleri: Trump’ın gelişiyle ABD'nin tüm değerleri çöpe gitti
Sputnik Türkiye
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zaharova, ABD'nin bir önceki yönetiminin teşvik ettiği tüm değerlerin, Donald Trump’ın iktidara gelmesiyle birlikte çöpe... 22.01.2025, Sputnik Türkiye
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Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Sputnik’e açıklamasında, ABD’nin on yıllar boyunca yurt içinde ve dışında dayattığı değerlerin “bir saniyede değiştiğini” söyleyerek sözlerini şöyle sürdürdü:ABD’nin daha önce ortakları dahil diğer ülkelerle diyaloğu kendi değer gündemine bağlayarak kurduğunu söyleyen Rus diplomat, yeni iktidarla birlikte, Amerikan gündemini ilerleten tüm makamların kaldırıldığını belirterek şunu dedi:ABD'nin 47. Başkanı Donald Trump'ın, görevinin ilk gününde imzaladığı çok sayıda başkanlık kararnamelerinden biri, ülkedeki cinsiyet tanımını belirleyen bir kararname olmuştu.ABD'nin “kadın ve erkek” olmak üzere yalnızca 2 cinsiyeti tanıyacağı belirtilen kararnamede, "kadınların aşırılıkçı cinsiyet ideolojisinden korunması ve biyolojik gerçeğin ilk haline getirilmesinin" hedeflendiği ifade edilmişti.Eski ABD Başkanı Joe Biden, 2022'de ABD vatandaşlarının pasaportlarında cinsiyet kısmında "X" ifadesinin kullanılabilmesine ilişkin karar almıştı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250122/trump-putinle-gorusmeye-hazir-oldugunu-soyledi-ne-zaman-isterse-1092923067.html
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rusya, rusya dışişleri bakanlığı, mariya zaharova, abd, donald trump, cinsiyet, joe biden
Rusya Dışişleri: Trump’ın gelişiyle ABD'nin tüm değerleri çöpe gitti
12:08 22.01.2025 (güncellendi: 12:14 22.01.2025)
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zaharova, ABD'nin bir önceki yönetiminin teşvik ettiği tüm değerlerin, Donald Trump’ın iktidara gelmesiyle birlikte çöpe gittiğini belirterek, “Bir saniyede anti-değerlere dönüştü” haline geldi.
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Sputnik’e açıklamasında, ABD’nin on yıllar boyunca yurt içinde ve dışında dayattığı değerlerin “bir saniyede değiştiğini” söyleyerek sözlerini şöyle sürdürdü:
Bu sadece cinsiyetlerin sayısıyla ilgili değil, prensipte insanın özüne yönelik tutumla ilgili. Bu çok daha geniş bir hikaye. Dün bir saniyede, bir kalem darbesiyle, hatta bir kalem değil, bir keçeli kalemle, hepsi çöpe gitti ve yasa dışı ilan edildi.
ABD’nin daha önce ortakları dahil diğer ülkelerle diyaloğu kendi değer gündemine bağlayarak kurduğunu söyleyen Rus diplomat, yeni iktidarla birlikte, Amerikan gündemini ilerleten tüm makamların kaldırıldığını belirterek şunu dedi:
Bir saniye içinde, değerler anti-değerlere dönüştü.
ABD'nin 47. Başkanı Donald Trump'ın, görevinin ilk gününde imzaladığı çok sayıda başkanlık kararnamelerinden biri, ülkedeki cinsiyet tanımını belirleyen bir kararname olmuştu.
ABD'nin “kadın ve erkek” olmak üzere yalnızca 2 cinsiyeti tanıyacağı belirtilen kararnamede, "kadınların aşırılıkçı cinsiyet ideolojisinden korunması ve biyolojik gerçeğin ilk haline getirilmesinin" hedeflendiği ifade edilmişti.
Eski ABD Başkanı Joe Biden, 2022'de ABD vatandaşlarının pasaportlarında cinsiyet kısmında "X" ifadesinin kullanılabilmesine ilişkin karar almıştı.