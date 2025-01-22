https://anlatilaninotesi.com.tr/20250122/rusya-baskonsoloslugundan-kartalkayadaki-yanginda-hayatini-kaybedenler-icin-taziye-mesaji-1092918535.html
Rusya Başkonsolosluğu'ndan Kartalkaya'daki yangında hayatını kaybedenler için taziye mesajı
Rusya Başkonsolosluğu'ndan Kartalkaya'daki yangında hayatını kaybedenler için taziye mesajı
Sputnik Türkiye
Rusya Başkonsolosluğu ve Rusya'nın Ankara Büyükelçiliği Kartalkaya'daki yangında hayatını kaybedenler için taziye mesajı yayımladı. 22.01.2025, Sputnik Türkiye
2025-01-22T00:10+0300
2025-01-22T00:10+0300
2025-01-22T00:10+0300
türkiye
kartalkaya kayak merkezi
kartalkaya
rusya başkonsolosluğu
türkiye
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Rusya'nın İstanbul'da bulunan Başkonsolosluğu, sosyal medya hesabından Kartalkaya'daki yangında hayatını kaybedenler için taziye mesajı yayımlandı.Mesajda şu ifadeler yer aldı:Ayrıca, Rusya'nın Ankara Büyükelçiliği sosyal medya hesabından da taziye mesajı yayımlandı. Yapılan paylaşımda, şu ifadeler yer aldı:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250121/diziler-iptal-edildi-bu-aksam-televizyonda-dizi-olmayacak-1092912918.html
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kartalkaya kayak merkezi
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kartalkaya kayak merkezi, kartalkaya, rusya başkonsolosluğu, türkiye
kartalkaya kayak merkezi, kartalkaya, rusya başkonsolosluğu, türkiye
Rusya Başkonsolosluğu'ndan Kartalkaya'daki yangında hayatını kaybedenler için taziye mesajı
Rusya Başkonsolosluğu ve Rusya'nın Ankara Büyükelçiliği Kartalkaya'daki yangında hayatını kaybedenler için taziye mesajı yayımladı.
Rusya'nın İstanbul'da bulunan Başkonsolosluğu, sosyal medya hesabından Kartalkaya'daki yangında hayatını kaybedenler için taziye mesajı yayımlandı.
Mesajda şu ifadeler yer aldı:
"Rusya Federasyonu İstanbul Başkonsolosluğu, Kartalkaya Kayak Merkezi’nde çıkan yangında hayatını kaybedenlerin aile ve yakınlarına en içten başsalığı, yaralılara acil şifalar diler."
Ayrıca, Rusya'nın Ankara Büyükelçiliği sosyal medya hesabından da taziye mesajı yayımlandı. Yapılan paylaşımda, şu ifadeler yer aldı:
"Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki bir otelde çıkan yangında çok sayıda Türk vatandaşının hayatını kaybettiğini derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Hayatını kaybedenlerin aile ve yakınlarına en içten başsağlığı, yaralılara acil şifalar dileriz."