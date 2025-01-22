https://anlatilaninotesi.com.tr/20250122/rusya-baskonsoloslugundan-kartalkayadaki-yanginda-hayatini-kaybedenler-icin-taziye-mesaji-1092918535.html

Rusya Başkonsolosluğu'ndan Kartalkaya'daki yangında hayatını kaybedenler için taziye mesajı

Rusya Başkonsolosluğu'ndan Kartalkaya'daki yangında hayatını kaybedenler için taziye mesajı

Sputnik Türkiye

Rusya Başkonsolosluğu ve Rusya'nın Ankara Büyükelçiliği Kartalkaya'daki yangında hayatını kaybedenler için taziye mesajı yayımladı. 22.01.2025, Sputnik Türkiye

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2025-01-22T00:10+0300

2025-01-22T00:10+0300

türkiye

kartalkaya kayak merkezi

kartalkaya

rusya başkonsolosluğu

türkiye

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Rusya'nın İstanbul'da bulunan Başkonsolosluğu, sosyal medya hesabından Kartalkaya'daki yangında hayatını kaybedenler için taziye mesajı yayımlandı.Mesajda şu ifadeler yer aldı:Ayrıca, Rusya'nın Ankara Büyükelçiliği sosyal medya hesabından da taziye mesajı yayımlandı. Yapılan paylaşımda, şu ifadeler yer aldı:

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250121/diziler-iptal-edildi-bu-aksam-televizyonda-dizi-olmayacak-1092912918.html

türkiye

kartalkaya kayak merkezi

kartalkaya

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