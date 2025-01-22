https://anlatilaninotesi.com.tr/20250122/rus-siyasi-dusunur-dugin-trumpa-yeni-suikast-olasiligi-dislanamaz-1092928056.html

Rus siyasi düşünür Dugin: Trump'a yeni suikast olasılığı dışlanamaz

Rus siyasi düşünür Dugin: Trump'a yeni suikast olasılığı dışlanamaz

Sputnik Türkiye

Rusya'nın önde gelen siyaset bilimcilerinden Dugin, ABD'de Trump karşıtlarının büyük bir direniş sergileyeceğini belirterek suikast, terör eylemi gibi... 22.01.2025, Sputnik Türkiye

2025-01-22T10:34+0300

2025-01-22T10:34+0300

2025-01-22T11:37+0300

dünya

abd

aleksandr dugin

donald trump

vladimir putin

ukrayna

sputnik

elit

elit

liberal elitler

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/01/16/1092928042_0:0:2048:1153_1920x0_80_0_0_7bef7e3bc2f261f624b80d47e57246dd.jpg

Rus felsefeci, sosyolog ve siyasi düşünür Aleksandr Dugin, ABD'de yeniden başkanlık koltuğuna oturan Donald Trump'a karşı çok büyük bir direniş olacağını ve yeni bir suikastın, toplumsal çalkantıların ve terör saldırılarının dışlanamayacağını vurguladı.Sputnik'e demeç veren Dugin, "Trump'a yeni bir suikast kesinlikle olabilir. Üstelik Trump, hem Kennedy suikastı hem de ABD'deki derin devletin birçok suçuyla ilgili bilgileri herkesin erişimine açmayı vaat ediyor. Bu, istihbarat servislerinin ve çok sayıda nüfuzlu çevrenin çıkarlarını doğrudan etkiliyor. Bundan dolayı, elbette Trump'a karşı çok büyük bir direniş olacağını düşünüyorum" dedi.Dugin, bu bağlamda Trump'a yeni bir suikast düzenlenmesinin, ABD'de terör eylemleri ve toplumsal çalkantılar yaşanmasının dışlanamayacağının altını çizdi.'Olası Ukrayna müzakerelerinin arifesinde Rus liberal eliti tehlike arz ediyor'Bu arada Dugin, bir soru üzerine, Ukrayna'yla ilgili olası müzakereler öncesi gördüğü riskleri anlattı.Sol liberal görüşteki Rus elitlerin bir kısmının Rusya için büyük bir tehlike oluşturduklarını kaydeden Dugin, zira bu kişilerin Ukrayna ihtilafını çözmeye yönelik müzakerelerde ülke için ölümcül koşulların doğmasına yol açabileceklerini belirtti.Siyasi düşünür, "Şimdilik en büyük riskin, özel askeri harekatı kavrayamamış, geleneksel değerlere dönüşün anlamını kavrayamamış, ilkesel olarak sol liberallerin ve küreselcilerin gündemini paylaşmaya devam eden Rus elitinin belli bir kısmının ruh hali olduğunu görüyorum" ifadelerini kullandı.Rus elitinin önemli bir kısmının sol ve liberal görüşlerin karışımını desteklediğini söyleyen Dugin, "Tam da bu noktada, Vladimir Putin şu anda çok ciddi bir meydan okumayla karşı karşıya kalacak. Zira bu sol liberal elit, şu anda saklanıyor olsa da, pozisyonlarının çoğunu korudu ve ilkesel olarak bizi ülke için ölümcül olacak bu tür müzakere koşullarına sürükleyebilir. Şu an çok tehlikeli bir dönemden geçiyoruz" değerlendirmesinde bulundu.Rus siyaset uzmanı, benzer ideolojinin Trump iktidara gelmeden ABD'de hüküm sürdüğüne de dikkat çekti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250122/milli-yasin-baslamasiyla-ulke-genelinde-bayraklar-yariya-indirildi-1092925848.html

ukrayna

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Rus siyasi düşünür Dugin: Trump'a yeni suikast olasılığı dışlanamaz Sputnik Türkiye Rus siyasi düşünür Dugin: Trump'a yeni suikast olasılığı dışlanamaz 2025-01-22T10:34+0300 true PT0M27S

Rus siyasi düşünür Dugin: 'Olası Ukrayna müzakerelerinin arifesinde Rus liberal eliti tehlike arz ediyor' Sputnik Türkiye Rus siyasi düşünür Dugin: 'Olası Ukrayna müzakerelerinin arifesinde Rus liberal eliti tehlike arz ediyor' 2025-01-22T10:34+0300 true PT0M51S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

abd, aleksandr dugin, donald trump, vladimir putin, ukrayna, sputnik, elit, elit, liberal elitler, liberal, küreselci, müzakere, suikast girişimi, suikast, video