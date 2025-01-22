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Rus siyasi düşünür Dugin: Trump'a yeni suikast olasılığı dışlanamaz
Rus siyasi düşünür Dugin: Trump'a yeni suikast olasılığı dışlanamaz
Sputnik Türkiye
Rusya'nın önde gelen siyaset bilimcilerinden Dugin, ABD'de Trump karşıtlarının büyük bir direniş sergileyeceğini belirterek suikast, terör eylemi gibi... 22.01.2025, Sputnik Türkiye
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Rus felsefeci, sosyolog ve siyasi düşünür Aleksandr Dugin, ABD'de yeniden başkanlık koltuğuna oturan Donald Trump'a karşı çok büyük bir direniş olacağını ve yeni bir suikastın, toplumsal çalkantıların ve terör saldırılarının dışlanamayacağını vurguladı.Sputnik'e demeç veren Dugin, "Trump'a yeni bir suikast kesinlikle olabilir. Üstelik Trump, hem Kennedy suikastı hem de ABD'deki derin devletin birçok suçuyla ilgili bilgileri herkesin erişimine açmayı vaat ediyor. Bu, istihbarat servislerinin ve çok sayıda nüfuzlu çevrenin çıkarlarını doğrudan etkiliyor. Bundan dolayı, elbette Trump'a karşı çok büyük bir direniş olacağını düşünüyorum" dedi.Dugin, bu bağlamda Trump'a yeni bir suikast düzenlenmesinin, ABD'de terör eylemleri ve toplumsal çalkantılar yaşanmasının dışlanamayacağının altını çizdi.'Olası Ukrayna müzakerelerinin arifesinde Rus liberal eliti tehlike arz ediyor'Bu arada Dugin, bir soru üzerine, Ukrayna'yla ilgili olası müzakereler öncesi gördüğü riskleri anlattı.Sol liberal görüşteki Rus elitlerin bir kısmının Rusya için büyük bir tehlike oluşturduklarını kaydeden Dugin, zira bu kişilerin Ukrayna ihtilafını çözmeye yönelik müzakerelerde ülke için ölümcül koşulların doğmasına yol açabileceklerini belirtti.Siyasi düşünür, "Şimdilik en büyük riskin, özel askeri harekatı kavrayamamış, geleneksel değerlere dönüşün anlamını kavrayamamış, ilkesel olarak sol liberallerin ve küreselcilerin gündemini paylaşmaya devam eden Rus elitinin belli bir kısmının ruh hali olduğunu görüyorum" ifadelerini kullandı.Rus elitinin önemli bir kısmının sol ve liberal görüşlerin karışımını desteklediğini söyleyen Dugin, "Tam da bu noktada, Vladimir Putin şu anda çok ciddi bir meydan okumayla karşı karşıya kalacak. Zira bu sol liberal elit, şu anda saklanıyor olsa da, pozisyonlarının çoğunu korudu ve ilkesel olarak bizi ülke için ölümcül olacak bu tür müzakere koşullarına sürükleyebilir. Şu an çok tehlikeli bir dönemden geçiyoruz" değerlendirmesinde bulundu.Rus siyaset uzmanı, benzer ideolojinin Trump iktidara gelmeden ABD'de hüküm sürdüğüne de dikkat çekti.
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Rus siyasi düşünür Dugin: Trump'a yeni suikast olasılığı dışlanamaz
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abd, aleksandr dugin, donald trump, vladimir putin, ukrayna, sputnik, elit, elit, liberal elitler, liberal, küreselci, müzakere, suikast girişimi, suikast, video
abd, aleksandr dugin, donald trump, vladimir putin, ukrayna, sputnik, elit, elit, liberal elitler, liberal, küreselci, müzakere, suikast girişimi, suikast, video

Rus siyasi düşünür Dugin: Trump'a yeni suikast olasılığı dışlanamaz

10:34 22.01.2025 (güncellendi: 11:37 22.01.2025)
© Sputnik / Ruslan Krivobok / Multimedya arşivine gidinEl filósofo, escritor y sociólogo ruso Alexandr Duguin
El filósofo, escritor y sociólogo ruso Alexandr Duguin - Sputnik Türkiye, 1920, 22.01.2025
© Sputnik / Ruslan Krivobok
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Rusya'nın önde gelen siyaset bilimcilerinden Dugin, ABD'de Trump karşıtlarının büyük bir direniş sergileyeceğini belirterek suikast, terör eylemi gibi gelişmeleri dışlamadığını söyledi. Rus elitinin belirli bir kısmının Ukrayna müzakerelerinde ülkeyi ölümcül süreçlere sürükleyebileceği uyarısında bulundu.
© Sputnik
Rus felsefeci, sosyolog ve siyasi düşünür Aleksandr Dugin, ABD'de yeniden başkanlık koltuğuna oturan Donald Trump'a karşı çok büyük bir direniş olacağını ve yeni bir suikastın, toplumsal çalkantıların ve terör saldırılarının dışlanamayacağını vurguladı.

Sputnik'e demeç veren Dugin, "Trump'a yeni bir suikast kesinlikle olabilir. Üstelik Trump, hem Kennedy suikastı hem de ABD'deki derin devletin birçok suçuyla ilgili bilgileri herkesin erişimine açmayı vaat ediyor. Bu, istihbarat servislerinin ve çok sayıda nüfuzlu çevrenin çıkarlarını doğrudan etkiliyor. Bundan dolayı, elbette Trump'a karşı çok büyük bir direniş olacağını düşünüyorum" dedi.

Dugin, bu bağlamda Trump'a yeni bir suikast düzenlenmesinin, ABD'de terör eylemleri ve toplumsal çalkantılar yaşanmasının dışlanamayacağının altını çizdi.

'Olası Ukrayna müzakerelerinin arifesinde Rus liberal eliti tehlike arz ediyor'

© Sputnik
Bu arada Dugin, bir soru üzerine, Ukrayna'yla ilgili olası müzakereler öncesi gördüğü riskleri anlattı.

Sol liberal görüşteki Rus elitlerin bir kısmının Rusya için büyük bir tehlike oluşturduklarını kaydeden Dugin, zira bu kişilerin Ukrayna ihtilafını çözmeye yönelik müzakerelerde ülke için ölümcül koşulların doğmasına yol açabileceklerini belirtti.

Siyasi düşünür, "Şimdilik en büyük riskin, özel askeri harekatı kavrayamamış, geleneksel değerlere dönüşün anlamını kavrayamamış, ilkesel olarak sol liberallerin ve küreselcilerin gündemini paylaşmaya devam eden Rus elitinin belli bir kısmının ruh hali olduğunu görüyorum" ifadelerini kullandı.

Rus elitinin önemli bir kısmının sol ve liberal görüşlerin karışımını desteklediğini söyleyen Dugin, "Tam da bu noktada, Vladimir Putin şu anda çok ciddi bir meydan okumayla karşı karşıya kalacak. Zira bu sol liberal elit, şu anda saklanıyor olsa da, pozisyonlarının çoğunu korudu ve ilkesel olarak bizi ülke için ölümcül olacak bu tür müzakere koşullarına sürükleyebilir. Şu an çok tehlikeli bir dönemden geçiyoruz" değerlendirmesinde bulundu.

Rus siyaset uzmanı, benzer ideolojinin Trump iktidara gelmeden ABD'de hüküm sürdüğüne de dikkat çekti.
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