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Kartalkaya otel yangınında Nedim Türkmen ve ailesi hayatını kaybetmişti: Kızının son mesajı ortaya çıktı
Kartalkaya otel yangınında Nedim Türkmen ve ailesi hayatını kaybetmişti: Kızının son mesajı ortaya çıktı
Sputnik Türkiye
Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'nde meydana gelen yangında 76 kişi hayatını kaybetti. Faciada hayatını kaybeden isimlerden biri de Nedim Türkmen oldu. Nedim... 22.01.2025, Sputnik Türkiye
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Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki 238 kişinin konakladığı otelde çıkan yangında 76 kişi yaşamını yitirdi. Sözcü yazarı Nedim Türkmen, eşi Ayşe Neva, kızı Ala Dora (18) ve oğlu Yüce Ata (22) Bolu'daki otel yangınında hayatını kaybedenler arasında. Sözcü acı kayıpları, “Maalesef sabahtan beri umutla beklediğimiz iyi haber gelmedi” diye duyurdu. Öte yandan Türkmen’in kızı Ala’nın sosyal medyadan yaptığı son mesajı ortaya çıktı. Ala, paylaşımında “Grand Kartal 9013 oda piste bakan taraf, ailemden haber yok, yangında mahsuruz acil yardım” ifadelerini kullanmıştı.Nedim Türkmen kimdir?Nedim Türkmen, 1 Mayıs 1966 tarihinde Ordu'da dünyaya geldi. Ankara Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi bölümünden mezun oldu. Yüksek lisans ve doktorasını da aynı üniversitede yaptı. Ankara Üniversitesi'nde mali ve vergi hukuku derslerine girdi. 2004 yılından bu yana Marmara Üniversitesi Bankacılık ve Sigortacılık Yüksek Okulu'nda Kamu Maliyesi derslerine giren Türkmen üç cocuk sahibi.1 Haziran 2009'da yapılan Orduspor kongresinde 116 oy ile Orduspor Kulübü Başkanı seçilen Türkmen, göreve geldikten 2 yıl sonra Orduspor'un 26 yıllık Süper Lig özlemine son veren isim olmuştu. Dünyaca ünlü teknik direktör Hector Cuper'i Orduspor'un başına getirerek dikkatleri üzerine çekmişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250122/kartalkayadaki-otel-yangini-faciasinin-ardindan-grand-kartal-otelden-ilk-aciklama-1092921864.html
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türkiye, nedim türkmen, kartalkaya, grand kartal oteli, yangın

Kartalkaya otel yangınında Nedim Türkmen ve ailesi hayatını kaybetmişti: Kızının son mesajı ortaya çıktı

09:03 22.01.2025
Nedim türkmen
Nedim türkmen - Sputnik Türkiye, 1920, 22.01.2025
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Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'nde meydana gelen yangında 76 kişi hayatını kaybetti. Faciada hayatını kaybeden isimlerden biri de Nedim Türkmen oldu. Nedim Türkmen ve ailesi yangında yaşamını yitirdi. Nedim Türkmen'in kızı Ala Türkmen'in yardım istediği son mesajı ortaya çıktı.
Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki 238 kişinin konakladığı otelde çıkan yangında 76 kişi yaşamını yitirdi. Sözcü yazarı Nedim Türkmen, eşi Ayşe Neva, kızı Ala Dora (18) ve oğlu Yüce Ata (22) Bolu'daki otel yangınında hayatını kaybedenler arasında.
Sözcü acı kayıpları, “Maalesef sabahtan beri umutla beklediğimiz iyi haber gelmedi” diye duyurdu. Öte yandan Türkmen’in kızı Ala’nın sosyal medyadan yaptığı son mesajı ortaya çıktı. Ala, paylaşımında “Grand Kartal 9013 oda piste bakan taraf, ailemden haber yok, yangında mahsuruz acil yardım” ifadelerini kullanmıştı.

Nedim Türkmen kimdir?

Nedim Türkmen, 1 Mayıs 1966 tarihinde Ordu'da dünyaya geldi. Ankara Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi bölümünden mezun oldu. Yüksek lisans ve doktorasını da aynı üniversitede yaptı. Ankara Üniversitesi'nde mali ve vergi hukuku derslerine girdi. 2004 yılından bu yana Marmara Üniversitesi Bankacılık ve Sigortacılık Yüksek Okulu'nda Kamu Maliyesi derslerine giren Türkmen üç cocuk sahibi.
1 Haziran 2009'da yapılan Orduspor kongresinde 116 oy ile Orduspor Kulübü Başkanı seçilen Türkmen, göreve geldikten 2 yıl sonra Orduspor'un 26 yıllık Süper Lig özlemine son veren isim olmuştu. Dünyaca ünlü teknik direktör Hector Cuper'i Orduspor'un başına getirerek dikkatleri üzerine çekmişti.
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