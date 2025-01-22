https://anlatilaninotesi.com.tr/20250122/kartalkaya-otel-yangininda-nedim-turkmen-ve-ailesi-hayatini-kaybetmisti-kizinin-son-mesaji-ortaya-1092923859.html

Kartalkaya otel yangınında Nedim Türkmen ve ailesi hayatını kaybetmişti: Kızının son mesajı ortaya çıktı

Kartalkaya otel yangınında Nedim Türkmen ve ailesi hayatını kaybetmişti: Kızının son mesajı ortaya çıktı

Sputnik Türkiye

Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'nde meydana gelen yangında 76 kişi hayatını kaybetti. Faciada hayatını kaybeden isimlerden biri de Nedim Türkmen oldu. Nedim... 22.01.2025, Sputnik Türkiye

2025-01-22T09:03+0300

2025-01-22T09:03+0300

2025-01-22T09:03+0300

yaşam

türkiye

nedim türkmen

kartalkaya

grand kartal oteli

yangın

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/01/15/1092912471_0:160:1080:768_1920x0_80_0_0_761e21800a0f890ca3e6a0494be2ffe4.jpg

Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki 238 kişinin konakladığı otelde çıkan yangında 76 kişi yaşamını yitirdi. Sözcü yazarı Nedim Türkmen, eşi Ayşe Neva, kızı Ala Dora (18) ve oğlu Yüce Ata (22) Bolu'daki otel yangınında hayatını kaybedenler arasında. Sözcü acı kayıpları, “Maalesef sabahtan beri umutla beklediğimiz iyi haber gelmedi” diye duyurdu. Öte yandan Türkmen’in kızı Ala’nın sosyal medyadan yaptığı son mesajı ortaya çıktı. Ala, paylaşımında “Grand Kartal 9013 oda piste bakan taraf, ailemden haber yok, yangında mahsuruz acil yardım” ifadelerini kullanmıştı.Nedim Türkmen kimdir?Nedim Türkmen, 1 Mayıs 1966 tarihinde Ordu'da dünyaya geldi. Ankara Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi bölümünden mezun oldu. Yüksek lisans ve doktorasını da aynı üniversitede yaptı. Ankara Üniversitesi'nde mali ve vergi hukuku derslerine girdi. 2004 yılından bu yana Marmara Üniversitesi Bankacılık ve Sigortacılık Yüksek Okulu'nda Kamu Maliyesi derslerine giren Türkmen üç cocuk sahibi.1 Haziran 2009'da yapılan Orduspor kongresinde 116 oy ile Orduspor Kulübü Başkanı seçilen Türkmen, göreve geldikten 2 yıl sonra Orduspor'un 26 yıllık Süper Lig özlemine son veren isim olmuştu. Dünyaca ünlü teknik direktör Hector Cuper'i Orduspor'un başına getirerek dikkatleri üzerine çekmişti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250122/kartalkayadaki-otel-yangini-faciasinin-ardindan-grand-kartal-otelden-ilk-aciklama-1092921864.html

kartalkaya

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

türkiye, nedim türkmen, kartalkaya, grand kartal oteli, yangın