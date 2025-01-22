https://anlatilaninotesi.com.tr/20250122/ozume-en-aci-veda-yangin-faciasinda-ailesinden-farkli-yone-kacmaya-calisirken-can-vermisti-1092947553.html
Özüm'e en acı veda: Yangın faciasında ailesinden farklı yöne kaçmaya çalışırken can vermişti
Özüm'e en acı veda: Yangın faciasında ailesinden farklı yöne kaçmaya çalışırken can vermişti
Sputnik Türkiye
Kartalkaya'da ailesiyle birlikte tatildeyken çıkan yangında hayatını kaybeden 17 yaşındaki Özüm Karakaşlı son yolculuğuna uğurlandı. 22.01.2025, Sputnik Türkiye
2025-01-22T18:11+0300
2025-01-22T18:11+0300
2025-01-22T18:11+0300
türkiye
kartalkaya
grand kartal oteli
yangın
yangın felaketi
özüm karataşlı
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Kartalkaya'daki yangın felaketine ailesiyle birlikte yakalanan ve alevlerden kaçarken ailesinden ayrı düşerek yaşamını yitiren 17 yaşındaki Özüm Karakaşlı İstanbul'da son yolculuğuna uğurlandı. Ailesi kurtuldu ama Bolu Kartalkaya’daki Grand Kartal Otel’de çıkan yangında 76 kişi yaşamını yitirdi. Dehşet anlarını yaşayanlar arasında Diş Hekimi Macit Karataşlı ve ailesi de vardı. Yangına uykularında yakalanan aile, büyük bir panik içinde otelden çıkmayı başardı. Karataşlı ailesinin 17 yaşındaki kızları Özüm Karataşlı ise yaşanan panik anlarında alevler arasında başka bir yöne doğru kaçtı. Karakaşlı ailesi otelden çıkmayı başarsa da kızları Özüm hayatını kaybetti. Kızlarına son veda Yangında yaşamını yitiren 17 yaşındaki Özüm Karakaşlı bugün İstanbul'da son yolculuğuna uğurlandı. Kadıköy'deki Erenköy Galip Paşa Camisi'nde ikindi vakti düzenlenen cenaze törenine, Karataşlı'nın yangından kurtulan ailesi ve yakınları katıldı. Cenaze töreninde acılı baba Macit Karataşlı ve aile yakınları, taziyeleri kabul etti.Özüm Karataşlı'nın cenazesi, kılınan namaz ve edilen duaların ardından defnedilmek üzere Ümraniye Hekimbaşı Mezarlığı'na götürüldü.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250122/yanginda-tum-ailesini-kaybetti-yasadigi-aciyi--anlatti-evlatlarim-elimden-kaydi-1092943198.html
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kartalkaya, grand kartal oteli, yangın, yangın felaketi, özüm karataşlı
kartalkaya, grand kartal oteli, yangın, yangın felaketi, özüm karataşlı
Özüm'e en acı veda: Yangın faciasında ailesinden farklı yöne kaçmaya çalışırken can vermişti
Kartalkaya'da ailesiyle birlikte tatildeyken çıkan yangında hayatını kaybeden 17 yaşındaki Özüm Karakaşlı son yolculuğuna uğurlandı.
Kartalkaya'daki yangın felaketine ailesiyle birlikte yakalanan ve alevlerden kaçarken ailesinden ayrı düşerek yaşamını yitiren 17 yaşındaki Özüm Karakaşlı İstanbul'da son yolculuğuna uğurlandı.
Bolu Kartalkaya’daki Grand Kartal Otel’de çıkan yangında 76 kişi yaşamını yitirdi. Dehşet anlarını yaşayanlar arasında Diş Hekimi Macit Karataşlı ve ailesi de vardı. Yangına uykularında yakalanan aile, büyük bir panik içinde otelden çıkmayı başardı. Karataşlı ailesinin 17 yaşındaki kızları Özüm Karataşlı ise yaşanan panik anlarında alevler arasında başka bir yöne doğru kaçtı. Karakaşlı ailesi otelden çıkmayı başarsa da kızları Özüm hayatını kaybetti.
Yangında yaşamını yitiren 17 yaşındaki Özüm Karakaşlı bugün İstanbul'da son yolculuğuna uğurlandı. Kadıköy'deki Erenköy Galip Paşa Camisi'nde ikindi vakti düzenlenen cenaze törenine, Karataşlı'nın yangından kurtulan ailesi ve yakınları katıldı. Cenaze töreninde acılı baba Macit Karataşlı ve aile yakınları, taziyeleri kabul etti.
Özüm Karataşlı'nın cenazesi, kılınan namaz ve edilen duaların ardından defnedilmek üzere Ümraniye Hekimbaşı Mezarlığı'na götürüldü.