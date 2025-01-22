Özüm'e en acı veda: Yangın faciasında ailesinden farklı yöne kaçmaya çalışırken can vermişti

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
6 dk
SEYİR HALİ
'İş verenlerin yararına olacak bir düzenleme geliyor'
07:06
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
11 dk
YERİ VE ZAMANI
Verem savaş dispanserleri kapanıyor: Toplum sağlığı açısından olumsuz bir tablo
09:12
108 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
29 dk
FETHİ YILMAZ’LA YAZI-YORUM
Ümit Özdağ neden gözaltına alındı?
11:29
32 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:01
5 dk
GÜN ORTASI
Siyasilerden Ümit Özdağ'ın gözaltına alınmasına tepki
12:06
81 dk
90 SANİYE
Türkiye ve dünya gündemi
13:28
2 dk
HABER MASASI
Selin Yazıcı, Ebru Dönmez ve Serkan Baştımar'la Haber Masası
13:30
35 dk
FUTBOL SAATİ
Süper Lig’de 20 . haftaya toplu bakış
14:05
49 dk
ANKARA FARKI
Ateşkes İsrail'i karıştırdı
15:05
56 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
10 dk
EKSEN
‘Artan Körfez etkisiyle birlikte Suriye ve Lübnan da İsrail ile masaya oturabilir’
16:10
80 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
8 dk
SESLİ HABER
Görevi biten Biden’dan ‘final’ şaşkınlığı: Merdivenleri bulamadı
17:42
2 dk
SESLİ HABER
Trump: Putin’le görüşebilirim
17:51
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
13 dk
TARİHTE BUGÜN
Tarihin akışını değiştiren lider: Lenin
18:19
24 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
14 dk
ÖZEL HABER
ABD ve İsrail’in Türkiye’ye Doğu Akdeniz baskısı
19:19
8 dk
ÖZEL HABER
Yangından önce otelden nasıl şikâyet ediliyordu?
19:51
7 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
8 dk
SEYİR HALİ
ABD'de 157 yıllık 'doğum yoluyla vatandaşlık hakkı' sona mı eriyor?
07:08
112 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
YERİ VE ZAMANI
Ev almak için kaç yıl çalışmak gerekiyor?
09:06
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:07
14 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:22
18 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:45
7 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
9 dk
ÖZEL HABER
Yangından önce otelden nasıl şikâyet ediliyordu?
12:12
7 dk
ÖZEL HABER
ABD ve İsrail’in Türkiye’ye Doğu Akdeniz baskısı
12:43
8 dk
HABER MASASI
Türkiye yasta...
13:00
64 dk
YENİ ŞEYLER REHBERİ
Yangın sprinkler sistemi nedir?
14:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
7 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
EKSEN
Trump'lı Ortadoğu
16:05
85 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
6 dk
ÖZEL HABER
ABD ve İsrail’in Türkiye’ye Doğu Akdeniz baskısı
17:41
8 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
12 dk
ÖZEL HABER
Radyo Sputnik’e konuşan uzmanlar: Otelde alınabilecek güvenlik tedbirleri 1 günlük cirodan daha az
18:18
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
1 dk
BÖLGENİN KALBİ
Ceyhun Bozkurt'la Bölgenin Kalbi
19:05
84 dk
DünBugün
Geri dön
Adana107.4
Adana107.4
Ankara96.2
Antalya104.8
Bursa101.4
Çanakkale107.2
Diyarbakır89.6
Gaziantep104.3
Hatay106.1
İstanbul97.8
İzmir91.0
Kahramanmaraş92.3
Kayseri105.5
Kocaeli90.2
Konya88.6
Malatya106.0
Manisa101.0
Mardin92.2
Ordu99.6
Sakarya90.2
Samsun107.7
Sivas104.2
Şanlıurfa95.3
Trabzon102.4
Van88.0
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250122/ozume-en-aci-veda-yangin-faciasinda-ailesinden-farkli-yone-kacmaya-calisirken-can-vermisti-1092947553.html
Özüm'e en acı veda: Yangın faciasında ailesinden farklı yöne kaçmaya çalışırken can vermişti
Özüm'e en acı veda: Yangın faciasında ailesinden farklı yöne kaçmaya çalışırken can vermişti
Sputnik Türkiye
Kartalkaya'da ailesiyle birlikte tatildeyken çıkan yangında hayatını kaybeden 17 yaşındaki Özüm Karakaşlı son yolculuğuna uğurlandı. 22.01.2025, Sputnik Türkiye
2025-01-22T18:11+0300
2025-01-22T18:11+0300
türkiye
kartalkaya
grand kartal oteli
yangın
yangın felaketi
özüm karataşlı
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/01/16/1092947395_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_76beed8932ce01d4eb0baa47343bcf14.jpg
Kartalkaya'daki yangın felaketine ailesiyle birlikte yakalanan ve alevlerden kaçarken ailesinden ayrı düşerek yaşamını yitiren 17 yaşındaki Özüm Karakaşlı İstanbul'da son yolculuğuna uğurlandı. Ailesi kurtuldu ama Bolu Kartalkaya’daki Grand Kartal Otel’de çıkan yangında 76 kişi yaşamını yitirdi. Dehşet anlarını yaşayanlar arasında Diş Hekimi Macit Karataşlı ve ailesi de vardı. Yangına uykularında yakalanan aile, büyük bir panik içinde otelden çıkmayı başardı. Karataşlı ailesinin 17 yaşındaki kızları Özüm Karataşlı ise yaşanan panik anlarında alevler arasında başka bir yöne doğru kaçtı. Karakaşlı ailesi otelden çıkmayı başarsa da kızları Özüm hayatını kaybetti. Kızlarına son veda Yangında yaşamını yitiren 17 yaşındaki Özüm Karakaşlı bugün İstanbul'da son yolculuğuna uğurlandı. Kadıköy'deki Erenköy Galip Paşa Camisi'nde ikindi vakti düzenlenen cenaze törenine, Karataşlı'nın yangından kurtulan ailesi ve yakınları katıldı. Cenaze töreninde acılı baba Macit Karataşlı ve aile yakınları, taziyeleri kabul etti.Özüm Karataşlı'nın cenazesi, kılınan namaz ve edilen duaların ardından defnedilmek üzere Ümraniye Hekimbaşı Mezarlığı'na götürüldü.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250122/yanginda-tum-ailesini-kaybetti-yasadigi-aciyi--anlatti-evlatlarim-elimden-kaydi-1092943198.html
türkiye
kartalkaya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/01/16/1092947395_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_89a16ed1935f199275e82296d70293f8.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
kartalkaya, grand kartal oteli, yangın, yangın felaketi, özüm karataşlı
kartalkaya, grand kartal oteli, yangın, yangın felaketi, özüm karataşlı

Özüm'e en acı veda: Yangın faciasında ailesinden farklı yöne kaçmaya çalışırken can vermişti

18:11 22.01.2025
© Mehmet Murat ÖnelÖzüm Karataşlı
Özüm Karataşlı - Sputnik Türkiye, 1920, 22.01.2025
© Mehmet Murat Önel
Abone ol
Kartalkaya'da ailesiyle birlikte tatildeyken çıkan yangında hayatını kaybeden 17 yaşındaki Özüm Karakaşlı son yolculuğuna uğurlandı.
Kartalkaya'daki yangın felaketine ailesiyle birlikte yakalanan ve alevlerden kaçarken ailesinden ayrı düşerek yaşamını yitiren 17 yaşındaki Özüm Karakaşlı İstanbul'da son yolculuğuna uğurlandı.

Ailesi kurtuldu ama

Bolu Kartalkaya’daki Grand Kartal Otel’de çıkan yangında 76 kişi yaşamını yitirdi. Dehşet anlarını yaşayanlar arasında Diş Hekimi Macit Karataşlı ve ailesi de vardı. Yangına uykularında yakalanan aile, büyük bir panik içinde otelden çıkmayı başardı. Karataşlı ailesinin 17 yaşındaki kızları Özüm Karataşlı ise yaşanan panik anlarında alevler arasında başka bir yöne doğru kaçtı. Karakaşlı ailesi otelden çıkmayı başarsa da kızları Özüm hayatını kaybetti.

Kızlarına son veda

Yangında yaşamını yitiren 17 yaşındaki Özüm Karakaşlı bugün İstanbul'da son yolculuğuna uğurlandı. Kadıköy'deki Erenköy Galip Paşa Camisi'nde ikindi vakti düzenlenen cenaze törenine, Karataşlı'nın yangından kurtulan ailesi ve yakınları katıldı. Cenaze töreninde acılı baba Macit Karataşlı ve aile yakınları, taziyeleri kabul etti.
Özüm Karataşlı'nın cenazesi, kılınan namaz ve edilen duaların ardından defnedilmek üzere Ümraniye Hekimbaşı Mezarlığı'na götürüldü.
Kartalkaya Kayak Merkezi'nde otel yangını faciası - Sputnik Türkiye, 1920, 22.01.2025
TÜRKİYE
Yangında tüm ailesini kaybetti, yaşadığı acıyı anlattı: Evlatlarım elimden kaydı
17:22
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала