https://anlatilaninotesi.com.tr/20250122/ozume-en-aci-veda-yangin-faciasinda-ailesinden-farkli-yone-kacmaya-calisirken-can-vermisti-1092947553.html

Özüm'e en acı veda: Yangın faciasında ailesinden farklı yöne kaçmaya çalışırken can vermişti

Özüm'e en acı veda: Yangın faciasında ailesinden farklı yöne kaçmaya çalışırken can vermişti

Sputnik Türkiye

Kartalkaya'da ailesiyle birlikte tatildeyken çıkan yangında hayatını kaybeden 17 yaşındaki Özüm Karakaşlı son yolculuğuna uğurlandı. 22.01.2025, Sputnik Türkiye

2025-01-22T18:11+0300

2025-01-22T18:11+0300

2025-01-22T18:11+0300

türkiye

kartalkaya

grand kartal oteli

yangın

yangın felaketi

özüm karataşlı

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Kartalkaya'daki yangın felaketine ailesiyle birlikte yakalanan ve alevlerden kaçarken ailesinden ayrı düşerek yaşamını yitiren 17 yaşındaki Özüm Karakaşlı İstanbul'da son yolculuğuna uğurlandı. Ailesi kurtuldu ama Bolu Kartalkaya’daki Grand Kartal Otel’de çıkan yangında 76 kişi yaşamını yitirdi. Dehşet anlarını yaşayanlar arasında Diş Hekimi Macit Karataşlı ve ailesi de vardı. Yangına uykularında yakalanan aile, büyük bir panik içinde otelden çıkmayı başardı. Karataşlı ailesinin 17 yaşındaki kızları Özüm Karataşlı ise yaşanan panik anlarında alevler arasında başka bir yöne doğru kaçtı. Karakaşlı ailesi otelden çıkmayı başarsa da kızları Özüm hayatını kaybetti. Kızlarına son veda Yangında yaşamını yitiren 17 yaşındaki Özüm Karakaşlı bugün İstanbul'da son yolculuğuna uğurlandı. Kadıköy'deki Erenköy Galip Paşa Camisi'nde ikindi vakti düzenlenen cenaze törenine, Karataşlı'nın yangından kurtulan ailesi ve yakınları katıldı. Cenaze töreninde acılı baba Macit Karataşlı ve aile yakınları, taziyeleri kabul etti.Özüm Karataşlı'nın cenazesi, kılınan namaz ve edilen duaların ardından defnedilmek üzere Ümraniye Hekimbaşı Mezarlığı'na götürüldü.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250122/yanginda-tum-ailesini-kaybetti-yasadigi-aciyi--anlatti-evlatlarim-elimden-kaydi-1092943198.html

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kartalkaya, grand kartal oteli, yangın, yangın felaketi, özüm karataşlı