https://anlatilaninotesi.com.tr/20250122/oto-yikama-fiyatlari-yuzde-50-artti-bin-lira-sinirina-dayandi-1092936056.html

Oto yıkama fiyatları yüzde 50 arttı: Bin lira sınırına dayandı

Oto yıkama fiyatları yüzde 50 arttı: Bin lira sınırına dayandı

Sputnik Türkiye

Yeni yılla birlikte oto yıkama ücretleri de zamlandı, fiyatlarda yüzde 50'lik artış dikkat çekti. 22.01.2025, Sputnik Türkiye

2025-01-22T13:54+0300

2025-01-22T13:54+0300

2025-01-22T13:54+0300

ekonomi

oto yıkama

oto yıkama ücretleri

zam

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Türkiye genelinde oto yıkama fiyatlarına da zam geldi. Aralık ayında 250- 300 lira bandında olan fiyatlar 2-3 kat arttı ve bin lira sınırına dayandı. Lüks semtlerde ise fiyatlar daha yüksek. Oto yıkama ne kadar oldu?Yeni yılla birlikte bir çok hizmet kalemine zam gelirken oto yıkama ücretleri de arttı. Aralık ayında 250-300 lira olan araç yıkatma ücretlerinde yüzde 40-50 arasında zam yapılırken, lüks semtlerdeki fiyatlar daha da yükseldi. Buna göre, Nişantaşı, Ortaköy, Kadıköy gibi yerlerde iç -dış yıkama fiyatları bin lirayı bulurken, son dönemde self servis oto yıkamacılara rağbet arttı.

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