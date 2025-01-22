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https://anlatilaninotesi.com.tr/20250122/otel-yangininda-bolu-belediye-baskan-yardimcisi-ve-itfaiye-mudur-vekili-de-gozaltina-alindi-1092946753.html
Yangın felaketiyle ilgili yeni gelişme: Bolu Belediye Başkan Yardımcısı ve İtfaiye Müdür Vekili de gözaltına alındı
Yangın felaketiyle ilgili yeni gelişme: Bolu Belediye Başkan Yardımcısı ve İtfaiye Müdür Vekili de gözaltına alındı
Sputnik Türkiye
Kartalkaya'da otel yangınında sürdürülen soruşturma kapsamında Bolu Belediye Başkan Yardımcısı Sedat Gülener ve İtfaiye Müdür Vekili Kenan Coşkun da gözaltına... 22.01.2025, Sputnik Türkiye
2025-01-22T17:40+0300
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türkiye
kartalkaya
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Kartalkaya'daki 76 kişinin hayatını kaybettiği Grand Kartal Otel'deki yangın felaketiyle ilgili soruşturma kapsamında Bolu Belediye Başkan Yardımcısı Sedat Gülener ve İtfaiye Müdür Vekili Kenan Coşkun da gözaltına alındı. 9 şüpheli gözaltına alınmıştıSoruşturma kapsamında dün aralarında otel sahibinin de bulunduğu 9 kişi gözaltına alınmıştı. Soruşturma kapsamında Bolu Cumhuriyet Başsavcısı ile 5 cumhuriyet savcısı ve başsavcılığın belirlediği bilirkişi heyeti görev yapıyor. Heyet, yangının sebebi, ihmal ve kusurlara ilişkin incelemelerini sürdürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250122/yanginda-tum-ailesini-kaybetti-yasadigi-aciyi--anlatti-evlatlarim-elimden-kaydi-1092943198.html
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Yangın felaketiyle ilgili yeni gelişme: Bolu Belediye Başkan Yardımcısı ve İtfaiye Müdür Vekili de gözaltına alındı

17:40 22.01.2025 (güncellendi: 17:46 22.01.2025)
© AABolu Kartalkaya Kayak Merkezi'nde yangın
Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'nde yangın - Sputnik Türkiye, 1920, 22.01.2025
© AA
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Ayrıntılar geliyor
Kartalkaya'da otel yangınında sürdürülen soruşturma kapsamında Bolu Belediye Başkan Yardımcısı Sedat Gülener ve İtfaiye Müdür Vekili Kenan Coşkun da gözaltına alındı
Kartalkaya'daki 76 kişinin hayatını kaybettiği Grand Kartal Otel'deki yangın felaketiyle ilgili soruşturma kapsamında Bolu Belediye Başkan Yardımcısı Sedat Gülener ve İtfaiye Müdür Vekili Kenan Coşkun da gözaltına alındı.

9 şüpheli gözaltına alınmıştı

Soruşturma kapsamında dün aralarında otel sahibinin de bulunduğu 9 kişi gözaltına alınmıştı.
Soruşturma kapsamında Bolu Cumhuriyet Başsavcısı ile 5 cumhuriyet savcısı ve başsavcılığın belirlediği bilirkişi heyeti görev yapıyor. Heyet, yangının sebebi, ihmal ve kusurlara ilişkin incelemelerini sürdürüyor.
Kartalkaya Kayak Merkezi'nde otel yangını faciası - Sputnik Türkiye, 1920, 22.01.2025
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