https://anlatilaninotesi.com.tr/20250122/otel-yangininda-bolu-belediye-baskan-yardimcisi-ve-itfaiye-mudur-vekili-de-gozaltina-alindi-1092946753.html

Yangın felaketiyle ilgili yeni gelişme: Bolu Belediye Başkan Yardımcısı ve İtfaiye Müdür Vekili de gözaltına alındı

Yangın felaketiyle ilgili yeni gelişme: Bolu Belediye Başkan Yardımcısı ve İtfaiye Müdür Vekili de gözaltına alındı

Sputnik Türkiye

Kartalkaya'da otel yangınında sürdürülen soruşturma kapsamında Bolu Belediye Başkan Yardımcısı Sedat Gülener ve İtfaiye Müdür Vekili Kenan Coşkun da gözaltına... 22.01.2025, Sputnik Türkiye

2025-01-22T17:40+0300

2025-01-22T17:40+0300

2025-01-22T17:46+0300

türkiye

kartalkaya

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Kartalkaya'daki 76 kişinin hayatını kaybettiği Grand Kartal Otel'deki yangın felaketiyle ilgili soruşturma kapsamında Bolu Belediye Başkan Yardımcısı Sedat Gülener ve İtfaiye Müdür Vekili Kenan Coşkun da gözaltına alındı. 9 şüpheli gözaltına alınmıştıSoruşturma kapsamında dün aralarında otel sahibinin de bulunduğu 9 kişi gözaltına alınmıştı. Soruşturma kapsamında Bolu Cumhuriyet Başsavcısı ile 5 cumhuriyet savcısı ve başsavcılığın belirlediği bilirkişi heyeti görev yapıyor. Heyet, yangının sebebi, ihmal ve kusurlara ilişkin incelemelerini sürdürüyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250122/yanginda-tum-ailesini-kaybetti-yasadigi-aciyi--anlatti-evlatlarim-elimden-kaydi-1092943198.html

türkiye

kartalkaya

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