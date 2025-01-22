https://anlatilaninotesi.com.tr/20250122/otel-yangininda-afad-ve-itfaiye-ekiplerinden-konaklama-ucreti-talep-edildi-iddiasi-1092952416.html
Otel yangınında AFAD ve itfaiye ekiplerinden konaklama ücreti talep edildi iddiası
Otel yangınında AFAD ve itfaiye ekiplerinden konaklama ücreti talep edildi iddiası
Sputnik Türkiye
Bolu'da, Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki Grand Kartal Otel'de meydana gelen yangın, 79 kişinin hayatını kaybetmesine sebep oldu. Türkiye'yi derinden sarsan... 22.01.2025, Sputnik Türkiye
2025-01-22T20:56+0300
2025-01-22T20:56+0300
2025-01-22T20:56+0300
türkiye
bolu
bolu belediyesi
bolu valiliği
yangın
yangın alarmı
yangın felaketi
afad
afet ve acil durum yönetimi başkanlığı (afad)
itfaiye
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Bolu’daki Kartalkaya otel yangını sonrası AFAD ve itfaiye ekipleri dinlenmek için konaklama talep ettiklerinde, otel sahiplerinin ücret talep ettiği belirtildi.Grand Kartal Otel'de meydana gelen yangın, 79 kişinin hayatını kaybetmesine sebep olurken yangınla ilgili yeni ve şok edici detaylar ortaya çıkmaya devam ediyor. TV100 muhabiri Fatih Poyraz, canlı yayında önemli bir iddiada bulundu. Poyraz, yangın felaketinden sonra 24 saat boyunca görev yapan AFAD ve itfaiye ekiplerinin, dinlenmek için otel sahibinin başka bir işletmesinde konaklama talep ettiklerinde kendilerinden para talep edildiğini belirtti.Bunun yanı sıra, Poyraz, yangında 79 kişinin hayatını kaybettiği otelin, faciadan sonra bile hala rezervasyon almak isteyen kişiler tarafından arandığını ifade etti. Olayla ilgili soru işaretleri çoğalırken, görgü tanıkları, oteldeki yangın dedektörlerinin çalışmadığını ve yangın merdivenlerinin işlevsiz olduğunu belirtti. Bazı otel konuklarının ise canlarını kurtarmak için çarşafları birbirine bağlayarak zemine inmeye çalıştıkları bildirildi. Ayrıca, otelin bulunduğu alanda itfaiye araçlarının bazı odalara ulaşmada zorlandığı, özellikle pist tarafındaki odaların zor erişilebildiği ifade edildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250122/yanan-otelin-sahibi-alevlerin-arasinda-kaldigini-acikladi-ellerim-kan-ve-cam-icindeydi-1092951184.html
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bolu, bolu belediyesi, bolu valiliği, yangın, yangın alarmı, yangın felaketi, afad, afet ve acil durum yönetimi başkanlığı (afad), itfaiye, itfaiye ekipleri, grand kartal oteli, grand kartal otel
bolu, bolu belediyesi, bolu valiliği, yangın, yangın alarmı, yangın felaketi, afad, afet ve acil durum yönetimi başkanlığı (afad), itfaiye, itfaiye ekipleri, grand kartal oteli, grand kartal otel
Otel yangınında AFAD ve itfaiye ekiplerinden konaklama ücreti talep edildi iddiası
Bolu'da, Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki Grand Kartal Otel'de meydana gelen yangın, 79 kişinin hayatını kaybetmesine sebep oldu. Türkiye'yi derinden sarsan olayda 24 saat boyunca görev yapan AFAD ve itfaiye ekiplerinin, dinlenmek için otel sahibinin başka bir işletmesinde konaklama talep ettiklerinde kendilerinden para talep edildiği iddia edildi.
Bolu’daki Kartalkaya otel yangını sonrası AFAD ve itfaiye ekipleri dinlenmek için konaklama talep ettiklerinde, otel sahiplerinin ücret talep ettiği belirtildi.
Grand Kartal Otel'de meydana gelen yangın, 79 kişinin hayatını kaybetmesine sebep olurken yangınla ilgili yeni ve şok edici detaylar ortaya çıkmaya devam ediyor. TV100 muhabiri Fatih Poyraz, canlı yayında önemli bir iddiada bulundu. Poyraz, yangın felaketinden sonra 24 saat boyunca görev yapan AFAD ve itfaiye ekiplerinin, dinlenmek için otel sahibinin başka bir işletmesinde konaklama talep ettiklerinde kendilerinden para talep edildiğini belirtti.
Bunun yanı sıra, Poyraz, yangında 79 kişinin hayatını kaybettiği otelin, faciadan sonra bile hala rezervasyon almak isteyen kişiler tarafından arandığını ifade etti. Olayla ilgili soru işaretleri çoğalırken, görgü tanıkları, oteldeki yangın dedektörlerinin çalışmadığını ve yangın merdivenlerinin işlevsiz olduğunu belirtti. Bazı otel konuklarının ise canlarını kurtarmak için çarşafları birbirine bağlayarak zemine inmeye çalıştıkları bildirildi. Ayrıca, otelin bulunduğu alanda itfaiye araçlarının bazı odalara ulaşmada zorlandığı, özellikle pist tarafındaki odaların zor erişilebildiği ifade edildi.