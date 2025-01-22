https://anlatilaninotesi.com.tr/20250122/meteorolojiden-istanbul-ve-30-kente-saganak-yagis-uyarisi-11-ilde-kar-alarmi-tum-yurdu-saracak-1092921375.html

Meteoroloji'den İstanbul ve 30 kente sağanak yağış uyarısı, 11 ilde kar alarmı: Tüm yurdu saracak

Meteoroloji'den İstanbul ve 30 kente sağanak yağış uyarısı, 11 ilde kar alarmı: Tüm yurdu saracak

Sputnik Türkiye

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 5 günlük hava tahmin raporunu güncelledi. Antalya için sarı kodlu uyarı verilirken, İstanbul dahil 31 ilde sağanak yağış... 22.01.2025, Sputnik Türkiye

2025-01-22T07:07+0300

2025-01-22T07:07+0300

2025-01-22T07:09+0300

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Meteoroloji, Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Batı ve Orta Karadeniz’in iç kesimlerinde yoğun yağışların etkili olacağını duyurdu. Yağışların; iç kesimlerde karla karışık yağmur ve yükseklerde kar şeklinde olması beklenirken, Antalya çevresinde yerel olarak kuvvetli sağanak yağış öngörülüyor. Meteoroloji'nin son tahminine göre, Balıkesir, Samsun, Gaziantep ve Kilis çevreleri ile Çanakkale'nin güney kesimlerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.Antalya ve Hatay’da fırtınaAntalya için sarı kodlu uyarı yapılırken, Hatay kıyılarında doğu yönlerinden saatte 70 km’ye varan kuvvetli rüzgarın etkili olacağı belirtildi. Bu durumun özellikle denizcilik faaliyetleri ve kıyı bölgelerde risk oluşturabileceği açıklandı.Sabah ve gece saatlerinde, özellikle Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinde ve Doğu Anadolu’nun dik yamaçlarında çığ riski bulunuyor. Aynı zamanda iç ve doğu bölgelerde buzlanma ve don olayı görülebileceği, bu durumun sürücüler için tehlike yaratabileceği bildirildi.İstanbul ve Marmara’da sağanak yağışAKOM'un uyarısına göre, İstanbul’da Çarşamba ve Cumartesi günleri yerel sağanak yağış bekleniyor. Hava sıcaklıklarının 4-8 derece arasında seyredeceği tahmin edilirken, Marmara Bölgesi’nin doğusunda ve Balıkesir çevresinde aralıklı yağmur ve sağanak görülecek.İllere göre hava durumu tahminleriMarmara BölgesiEge BölgesiAkdeniz Bölgesiİç Anadolu BölgesiKaradeniz BölgesiDoğu Anadolu BölgesiGüneydoğu Anadolu Bölgesi

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