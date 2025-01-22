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Meteoroloji'den İstanbul ve 30 kente sağanak yağış uyarısı, 11 ilde kar alarmı: Tüm yurdu saracak
Meteoroloji'den İstanbul ve 30 kente sağanak yağış uyarısı, 11 ilde kar alarmı: Tüm yurdu saracak
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 5 günlük hava tahmin raporunu güncelledi. Antalya için sarı kodlu uyarı verilirken, İstanbul dahil 31 ilde sağanak yağış... 22.01.2025, Sputnik Türkiye
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Meteoroloji, Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Batı ve Orta Karadeniz’in iç kesimlerinde yoğun yağışların etkili olacağını duyurdu. Yağışların; iç kesimlerde karla karışık yağmur ve yükseklerde kar şeklinde olması beklenirken, Antalya çevresinde yerel olarak kuvvetli sağanak yağış öngörülüyor. Meteoroloji'nin son tahminine göre, Balıkesir, Samsun, Gaziantep ve Kilis çevreleri ile Çanakkale'nin güney kesimlerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.Antalya ve Hatay’da fırtınaAntalya için sarı kodlu uyarı yapılırken, Hatay kıyılarında doğu yönlerinden saatte 70 km’ye varan kuvvetli rüzgarın etkili olacağı belirtildi. Bu durumun özellikle denizcilik faaliyetleri ve kıyı bölgelerde risk oluşturabileceği açıklandı.Sabah ve gece saatlerinde, özellikle Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinde ve Doğu Anadolu’nun dik yamaçlarında çığ riski bulunuyor. Aynı zamanda iç ve doğu bölgelerde buzlanma ve don olayı görülebileceği, bu durumun sürücüler için tehlike yaratabileceği bildirildi.İstanbul ve Marmara’da sağanak yağışAKOM'un uyarısına göre, İstanbul’da Çarşamba ve Cumartesi günleri yerel sağanak yağış bekleniyor. Hava sıcaklıklarının 4-8 derece arasında seyredeceği tahmin edilirken, Marmara Bölgesi’nin doğusunda ve Balıkesir çevresinde aralıklı yağmur ve sağanak görülecek.İllere göre hava durumu tahminleriMarmara BölgesiEge BölgesiAkdeniz Bölgesiİç Anadolu BölgesiKaradeniz BölgesiDoğu Anadolu BölgesiGüneydoğu Anadolu Bölgesi
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Meteoroloji'den İstanbul ve 30 kente sağanak yağış uyarısı, 11 ilde kar alarmı: Tüm yurdu saracak

07:07 22.01.2025 (güncellendi: 07:09 22.01.2025)
© AAİstanbul sağanak
İstanbul sağanak - Sputnik Türkiye, 1920, 22.01.2025
© AA
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 5 günlük hava tahmin raporunu güncelledi. Antalya için sarı kodlu uyarı verilirken, İstanbul dahil 31 ilde sağanak yağış bekleniyor. 11 ilde kar alarmı verildi. Pazar gününe kadar etkili olacak yağışların yanı sıra, rüzgar ve çığ tehlikesine karşı da önlemler alınması çağrısında bulunuldu.
Meteoroloji, Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Batı ve Orta Karadeniz’in iç kesimlerinde yoğun yağışların etkili olacağını duyurdu. Yağışların; iç kesimlerde karla karışık yağmur ve yükseklerde kar şeklinde olması beklenirken, Antalya çevresinde yerel olarak kuvvetli sağanak yağış öngörülüyor. Meteoroloji'nin son tahminine göre, Balıkesir, Samsun, Gaziantep ve Kilis çevreleri ile Çanakkale'nin güney kesimlerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Antalya ve Hatay’da fırtına

Antalya için sarı kodlu uyarı yapılırken, Hatay kıyılarında doğu yönlerinden saatte 70 km’ye varan kuvvetli rüzgarın etkili olacağı belirtildi. Bu durumun özellikle denizcilik faaliyetleri ve kıyı bölgelerde risk oluşturabileceği açıklandı.
Sabah ve gece saatlerinde, özellikle Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinde ve Doğu Anadolu’nun dik yamaçlarında çığ riski bulunuyor. Aynı zamanda iç ve doğu bölgelerde buzlanma ve don olayı görülebileceği, bu durumun sürücüler için tehlike yaratabileceği bildirildi.

İstanbul ve Marmara’da sağanak yağış

AKOM'un uyarısına göre, İstanbul’da Çarşamba ve Cumartesi günleri yerel sağanak yağış bekleniyor. Hava sıcaklıklarının 4-8 derece arasında seyredeceği tahmin edilirken, Marmara Bölgesi’nin doğusunda ve Balıkesir çevresinde aralıklı yağmur ve sağanak görülecek.

İllere göre hava durumu tahminleri

Marmara Bölgesi

İstanbul: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı. Hava sıcaklığı: 11°C
Çanakkale: Parçalı ve çok bulutlu, güney ilçeleri sağanak yağışlı. Hava sıcaklığı: 14°C
Balıkesir: Parçalı ve çok bulutlu, sağanak yağışlı. Hava sıcaklığı: 13°C
Kırklareli: Parçalı ve yer yer çok bulutlu. Hava sıcaklığı: 12°C
Edirne: Parçalı ve çok bulutlu. Hava sıcaklığı: 11°C

Ege Bölgesi

İzmir: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı. Hava sıcaklığı: 15°C
Muğla: Parçalı ve çok bulutlu, sağanak yağışlı. Hava sıcaklığı: 10°C
Denizli: Parçalı ve çok bulutlu, sağanak yağışlı. Hava sıcaklığı: 15°C
Afyonkarahisar: Parçalı ve çok bulutlu, yüksek kesimlerde karla karışık yağmur bekleniyor. Hava sıcaklığı: 7°C

Akdeniz Bölgesi

Antalya: Parçalı ve çok bulutlu, kuvvetli sağanak yağışlı. Hava sıcaklığı: 15°C
Adana: Parçalı bulutlu, akşam saatlerinden sonra sağanak yağışlı. Hava sıcaklığı: 17°C
Hatay: Parçalı bulutlu, akşam saatlerinden sonra sağanak yağışlı. Kuvvetli rüzgar bekleniyor. Hava sıcaklığı: 14°C
Mersin: Parçalı ve çok bulutlu, sağanak yağışlı. Hava sıcaklığı: 17°C

İç Anadolu Bölgesi

Ankara: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu. Yüksek kesimlerde karla karışık yağmur bekleniyor. Hava sıcaklığı: 5°C
Konya: Parçalı ve çok bulutlu, yağmurlu. Hava sıcaklığı: 6°C
Eskişehir: Parçalı ve çok bulutlu, yüksek kesimlerde karla karışık yağmur görülecek. Hava sıcaklığı: 9°C
Çankırı: Parçalı ve çok bulutlu, yüksek kesimlerde karla karışık yağmur. Hava sıcaklığı: 7°C

Karadeniz Bölgesi

Samsun: Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden sonra yağmurlu. Hava sıcaklığı: 14°C
Trabzon: Parçalı bulutlu. Hava sıcaklığı: 12°C
Bolu: Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinden itibaren yağmurlu. Hava sıcaklığı: 7°C
Zonguldak: Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinden itibaren sağanak yağışlı. Hava sıcaklığı: 10°C

Doğu Anadolu Bölgesi

Erzurum: Parçalı ve az bulutlu. Sabah saatlerinde buzlanma ve don görülebilir. Hava sıcaklığı: 2°C
Van: Parçalı ve az bulutlu. Hava sıcaklığı: 3°C
Kars: Parçalı ve az bulutlu. Hava sıcaklığı: 0°C
Malatya: Parçalı bulutlu. Hava sıcaklığı: 6°C

Güneydoğu Anadolu Bölgesi

Gaziantep: Parçalı ve az bulutlu, gece saatlerinden sonra sağanak yağış bekleniyor. Hava sıcaklığı: 10°C
Diyarbakır: Parçalı ve az bulutlu. Hava sıcaklığı: 11°C
Şanlıurfa: Parçalı ve az bulutlu. Hava sıcaklığı: 13°C
Siirt: Parçalı ve az bulutlu. Hava sıcaklığı: 11°C
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