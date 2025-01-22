https://anlatilaninotesi.com.tr/20250122/mersine-kar-yagdi-arabalar-beyaza-burundu-1092953109.html

Mersin'e kar yağdı: Arabalar beyaza büründü

Mersin'e kar yağdı: Arabalar beyaza büründü

Sputnik Türkiye

Mersin’in Toroslar ilçesine bağlı Arslanköy, yılın ilk kar yağışıyla beyaza büründü. Toros Dağları’nın eteğinde yer alan ve geleneksel yörük kültürünü yaşatan... 22.01.2025, Sputnik Türkiye

2025-01-22T21:38+0300

2025-01-22T21:38+0300

2025-01-22T21:38+0300

türkiye

mersin

mersin valiliği

mersin büyükşehir belediyesi

mersin emniyet müdürlüğü

kar

kar yağışı

kar küreme

kar topu

kar tatili

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0c/1e/1092181261_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_b24d0ffaa70ffcfa3aa4c93ef097e96a.jpg

Mersin'in Toroslar ilçesindeki Arslanköy, sezonun ilk kar yağışıyla kış manzarasına kavuştu.2025 yılının ilk kar yağışıyla beyaz örtüye bürünen Toros Dağları'nın eteklerinde yer alan Arslanköy'de arabaların üstü karla kapandı. Akşam saatlerinde başlayan kar yağışının sabaha kadar etkisini sürdürmesi bekleniyor.Kar yağışının ulaşımı olumsuz etkilememesi için Toroslar Belediyesi ekipleri yolların açık kalması adına çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Köy halkı, kış hazırlıklarını önceden tamamlamış olsa da kar yağışının aniden bastırması, özellikle hayvancılık yapan aileler için ekstra çaba gerektirdi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250120/istanbula-kar-ne-zaman-gelecek-meteoroloji-uzmani-prof-dr-orhan-sen-son-durumu-acikladi-1092859983.html

türkiye

mersin

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

kar tatili, kar yağacak mı, mersin hava durumu