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Mersin'e kar yağdı: Arabalar beyaza büründü
Mersin'e kar yağdı: Arabalar beyaza büründü
Sputnik Türkiye
Mersin’in Toroslar ilçesine bağlı Arslanköy, yılın ilk kar yağışıyla beyaza büründü. Toros Dağları’nın eteğinde yer alan ve geleneksel yörük kültürünü yaşatan... 22.01.2025, Sputnik Türkiye
2025-01-22T21:38+0300
2025-01-22T21:38+0300
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Mersin'in Toroslar ilçesindeki Arslanköy, sezonun ilk kar yağışıyla kış manzarasına kavuştu.2025 yılının ilk kar yağışıyla beyaz örtüye bürünen Toros Dağları'nın eteklerinde yer alan Arslanköy'de arabaların üstü karla kapandı. Akşam saatlerinde başlayan kar yağışının sabaha kadar etkisini sürdürmesi bekleniyor.Kar yağışının ulaşımı olumsuz etkilememesi için Toroslar Belediyesi ekipleri yolların açık kalması adına çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Köy halkı, kış hazırlıklarını önceden tamamlamış olsa da kar yağışının aniden bastırması, özellikle hayvancılık yapan aileler için ekstra çaba gerektirdi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250120/istanbula-kar-ne-zaman-gelecek-meteoroloji-uzmani-prof-dr-orhan-sen-son-durumu-acikladi-1092859983.html
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kar tatili, kar yağacak mı, mersin hava durumu
kar tatili, kar yağacak mı, mersin hava durumu
Mersin'e kar yağdı: Arabalar beyaza büründü
Mersin’in Toroslar ilçesine bağlı Arslanköy, yılın ilk kar yağışıyla beyaza büründü. Toros Dağları’nın eteğinde yer alan ve geleneksel yörük kültürünü yaşatan köy, kar manzaralarıyla büyüledi. Kar yağışıyla birlikte bölgedeki çocuklar kar topu oynayıp kardan adam yaparak keyifli anlar yaşarken, köylüler ise doğanın bu eşsiz güzelliğini seyretti.
Mersin'in Toroslar ilçesindeki Arslanköy, sezonun ilk kar yağışıyla kış manzarasına kavuştu.
2025 yılının ilk kar yağışıyla beyaz örtüye bürünen Toros Dağları'nın eteklerinde yer alan Arslanköy'de arabaların üstü karla kapandı. Akşam saatlerinde başlayan kar yağışının sabaha kadar etkisini sürdürmesi bekleniyor.
Kar yağışının ulaşımı olumsuz etkilememesi için Toroslar Belediyesi ekipleri yolların açık kalması adına çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Köy halkı, kış hazırlıklarını önceden tamamlamış olsa da kar yağışının aniden bastırması, özellikle hayvancılık yapan aileler için ekstra çaba gerektirdi.