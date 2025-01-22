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https://anlatilaninotesi.com.tr/20250122/maltepe-belediye-baskani-ali-kilic-hakkinda-iddianame-hazirlandi-ihaleye-fesat-karistirmakla-1092941184.html
Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç hakkında iddianame hazırlandı: İhaleye fesat karıştırmakla suçlanıyor
Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç hakkında iddianame hazırlandı: İhaleye fesat karıştırmakla suçlanıyor
Sputnik Türkiye
Maltepe Belediye Başkanı Alı Kılıç'ın da aralarında bulunduğu 32 kişi hakkında ihaleye fesat karıştırmak suçundan iddianame hazırlandı. 22.01.2025, Sputnik Türkiye
2025-01-22T15:51+0300
2025-01-22T15:51+0300
türkiye
ali kılıç
kamu ihale kurumu
maltepe belediyesi
ihaleye fesat karıştırma
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Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç'ın da aralarında olduğu 32 şüpheli hakkında "kamu kurumu veya kuruluşları adına ihalesine fesat karıştırma" suçundan yürütülen soruşturma tamamlandı. Başkan Kılıç için iddianamede "zincirleme şekilde kamu kurumu veya kuruluşları adına ihalesine fesat karıştırma" suçundan12 yıl 3 aya kadar hapis cezası isteniyor. Araç kiralama ihalelerine fesat karıştırmakla suçlanıyorAnadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosunca, Maltepe Belediyesinde 2019-2021 yıllarındaki araç kiralama ihalelerinin 7'sine fesat karıştırıldığı iddiasıyla yürütülen soruşturma kapsamında, Belediye Başkanı Kılıç'ın da aralarında bulunduğu 32 zanlı hakkında iddianame hazırlandı.İddianamede, 7 ihalede de yaklaşık maliyetin Bakanlar Kurulu kararına aykırı belirlendiği ve mevzuata uygun hesaplanması gereken yaklaşık maliyet ile sözleşme bedeli arasında fark olduğu kaydedildi. Belediyenin çağırdığı firmalar arasında işçi-işveren, vekalet ve ticari ilişkilerin olduğu belirtilen iddianamede, ihale işlemlerinin aynı kişilerce izlendiği, aynı IP numaralarının kullanıldığı, ihaleleri hep aynı firmanın kazandığı ve diğer davet edilen firmaların ya ihaleye gelmediği ya da sürekli aynı belgeleri eksik sunmak suretiyle elendiği aktarıldı.Belediyeyi zarara uğrattılar iddiası İddianamede, bazı şüphelilerin ihalelerde anlaşmalı firmalardan teklif alarak yaklaşık maliyet oluşturdukları, firmaların ise yaklaşık maliyeti yüksek belirleyerek belediyenin zarara uğratılmasına sebep oldukları ve ihaleleri temel ilkelere aykırı şekilde yaparak lehlerine sonuçlandırdıkları belirtildi.Kamu İhale Kurumu (KİK) kararına rağmen temel ilkelere aykırı doküman hazırlanarak ihaleye katılımın sınırlandırıldığı ve ihaleleri aynı firmanın kazanmasının sağlandığı anlatılan iddianamede, ihalelerde aynı firmalardan alınan yüksek tekliflerle yaklaşık maliyetin olması gerekenin üzerinde belirlenerek belediyenin de zarara uğratıldığı ifade edildi.İddianamede, ihale sürecinde gerçekleşen yasak fiil ve davranışlara ilişkin haklarında makul şüphe oluşan Belediye Başkanı Ali Kılıç ve Yardımcısı Salih Kara hakkında suçu işlediklerine dair kamu davası açılması için yeterli delil ve şüphenin bulunduğu kaydedildi.12 yıl 3 aya kadar hapsi isteniyorİddianamede, Belediye Başkanı Kılıç'ın da aralarında bulunduğu 20 şüphelinin "zincirleme şekilde kamu kurumu veya kuruluşları adına ihalesine fesat karıştırma" suçundan 5'er yıl 3'er aydan 12'şer yıl 3'er aya kadar hapisle cezalandırılması istendi. Diğer 12 zanlı hakkında da "kamu kurumu veya kuruluşları adına ihalesine fesat karıştırma" suçundan 3'er yıldan 7'şer yıla kadar hapis cezası talep edildi. İddianame, Anadolu Asliye Ceza Mahkemesine gönderildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250121/istanbuldaki-suc-orgutu-sorusturmasinda-tutuklanan-ahmet-ozerin-ifadesine-ulasildi-1092896204.html
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ali kılıç, kamu ihale kurumu, maltepe belediyesi, ihaleye fesat karıştırma, iddianame
ali kılıç, kamu ihale kurumu, maltepe belediyesi, ihaleye fesat karıştırma, iddianame

Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç hakkında iddianame hazırlandı: İhaleye fesat karıştırmakla suçlanıyor

15:51 22.01.2025
© Maltepe BelediyesiMaltepe Belediyesi
Maltepe Belediyesi - Sputnik Türkiye, 1920, 22.01.2025
© Maltepe Belediyesi
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Maltepe Belediye Başkanı Alı Kılıç'ın da aralarında bulunduğu 32 kişi hakkında ihaleye fesat karıştırmak suçundan iddianame hazırlandı.
Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç'ın da aralarında olduğu 32 şüpheli hakkında "kamu kurumu veya kuruluşları adına ihalesine fesat karıştırma" suçundan yürütülen soruşturma tamamlandı. Başkan Kılıç için iddianamede "zincirleme şekilde kamu kurumu veya kuruluşları adına ihalesine fesat karıştırma" suçundan12 yıl 3 aya kadar hapis cezası isteniyor.

Araç kiralama ihalelerine fesat karıştırmakla suçlanıyor

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosunca, Maltepe Belediyesinde 2019-2021 yıllarındaki araç kiralama ihalelerinin 7'sine fesat karıştırıldığı iddiasıyla yürütülen soruşturma kapsamında, Belediye Başkanı Kılıç'ın da aralarında bulunduğu 32 zanlı hakkında iddianame hazırlandı.
İddianamede, 7 ihalede de yaklaşık maliyetin Bakanlar Kurulu kararına aykırı belirlendiği ve mevzuata uygun hesaplanması gereken yaklaşık maliyet ile sözleşme bedeli arasında fark olduğu kaydedildi. Belediyenin çağırdığı firmalar arasında işçi-işveren, vekalet ve ticari ilişkilerin olduğu belirtilen iddianamede, ihale işlemlerinin aynı kişilerce izlendiği, aynı IP numaralarının kullanıldığı, ihaleleri hep aynı firmanın kazandığı ve diğer davet edilen firmaların ya ihaleye gelmediği ya da sürekli aynı belgeleri eksik sunmak suretiyle elendiği aktarıldı.

Belediyeyi zarara uğrattılar iddiası

İddianamede, bazı şüphelilerin ihalelerde anlaşmalı firmalardan teklif alarak yaklaşık maliyet oluşturdukları, firmaların ise yaklaşık maliyeti yüksek belirleyerek belediyenin zarara uğratılmasına sebep oldukları ve ihaleleri temel ilkelere aykırı şekilde yaparak lehlerine sonuçlandırdıkları belirtildi.
Kamu İhale Kurumu (KİK) kararına rağmen temel ilkelere aykırı doküman hazırlanarak ihaleye katılımın sınırlandırıldığı ve ihaleleri aynı firmanın kazanmasının sağlandığı anlatılan iddianamede, ihalelerde aynı firmalardan alınan yüksek tekliflerle yaklaşık maliyetin olması gerekenin üzerinde belirlenerek belediyenin de zarara uğratıldığı ifade edildi.
İddianamede, ihale sürecinde gerçekleşen yasak fiil ve davranışlara ilişkin haklarında makul şüphe oluşan Belediye Başkanı Ali Kılıç ve Yardımcısı Salih Kara hakkında suçu işlediklerine dair kamu davası açılması için yeterli delil ve şüphenin bulunduğu kaydedildi.

12 yıl 3 aya kadar hapsi isteniyor

İddianamede, Belediye Başkanı Kılıç'ın da aralarında bulunduğu 20 şüphelinin "zincirleme şekilde kamu kurumu veya kuruluşları adına ihalesine fesat karıştırma" suçundan 5'er yıl 3'er aydan 12'şer yıl 3'er aya kadar hapisle cezalandırılması istendi. Diğer 12 zanlı hakkında da "kamu kurumu veya kuruluşları adına ihalesine fesat karıştırma" suçundan 3'er yıldan 7'şer yıla kadar hapis cezası talep edildi. İddianame, Anadolu Asliye Ceza Mahkemesine gönderildi.
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