https://anlatilaninotesi.com.tr/20250121/istanbuldaki-suc-orgutu-sorusturmasinda-tutuklanan-ahmet-ozerin-ifadesine-ulasildi-1092896204.html

Ahmet Özer'in ifadesi ortaya çıktı: 'İhale sürecine dair bir dahlim yok'

Ahmet Özer'in ifadesi ortaya çıktı: 'İhale sürecine dair bir dahlim yok'

Sputnik Türkiye

İstanbul'da "silahlı terör örgütü PKK/KCK üyesi olmak" suçundan tutuklanmasının ardından Esenyurt Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan ve suç örgütüne... 21.01.2025, Sputnik Türkiye

2025-01-21T13:33+0300

2025-01-21T13:33+0300

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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, Aziz İhsan Aktaş'ın elebaşılığını yaptığı öne sürülen suç örgütünün, belediye başkanları ile belediyelerin üst düzey yöneticilerine rüşvet vererek ihaleleri organize ettiği iddiasıyla başlatılan soruşturma sürüyor.Ahmet Özer, hakkındaki iddiaları kabul etmediSoruşturma kapsamında, tutuklu bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla ifade veren Ahmet Özer, hakkındaki iddiaları kabul etmedi.İhale süreçlerinde başkan sıfatıyla herhangi bir sorumluluğunun olmadığını savunan Özer, "Komisyon üyelerini ne ismen ne de şahsen tanımam. Komisyon üyeleriyle yazılı ya da sözlü bir iletişimim olmamıştır." dedi.Özer, soruşturmaya konu iki ihale sürecinde en ufak bir dahli olmadığını ifade ederek, şöyle devam etti:Örgüt elebaşı olduğu öne sürülen şüpheli Aziz İhsan Aktaş'ı tanımadığını, bu süreçte ismini basından öğrendiğini dile getiren Özer, belediye başkanlığı döneminde ilgili ihalelere ilişkin hak ediş yapılmadığını ve tek kuruş ödenmediğini iddia etti.Özer, isnat edilen suçlamaya konu olan Esenyurt Belediye Başkanlığının "evsel atıkların toplanması, nakli, pazar, cadde ve sokak temizliği amacıyla araç kiralaması hizmeti alımı işine" ilişkin ihalelerde belediye başkanlarının "ihale sorumlusu" olmadığını öne sürdü.'İhale sürecine dair bir dahlim ve yönlendirmem de olmamıştır'Suçlamaya konu ihale şartnamesi, zeyilnameler ve firmalarca verilen teklifler konusunda bilgi sahibi olmadığını aktaran Özer, "İhaleyi yapan komisyon şahsım tarafından oluşturulmamış, ihale sürecine dair bir dahlim ve yönlendirmem de olmamıştır. İhale komisyonun da görev yapan Esenyurt Belediyesi çalışanları ve ilgili belediye başkan yardımcısı da bunu teyit edecektir. Bu ihaleye teklif veren firmaları ve sahiplerini tanımıyorum. İhale neticesinde kazanan firmanın sahibiyle de şahsi bir münasebetim bulunmamaktadır. Göreve geldiğim günden bu yana tek önceliğim Esenyurt halkının menfaatleri olmuştur." ifadelerini kullandı.Özer, hakkında kovuşturmaya yer olmadığına dair karar verilmesini talep etti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250121/gozaltina-alinan-umit-ozdag-adliyeye-sevk-edildi-1092898828.html

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ahmet özer, chp, cumhuriyet halk partisi (chp), belediye, istanbul