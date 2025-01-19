Lavrov: Biden yönetimi, ikili ilişkilere büyük zarar verdi
© Sputnik / Рамиль СитдиковSergey Lavrov
© Sputnik / Рамиль Ситдиков
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Lavrov, Beyaz Saray'daki görevinden yarın resmen ayrılacak olan mevcut Başkan Biden'ın ikili ilişkilere verdiği zarara dikkat çekti.
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, yarın görev süresi dolacak olan ABD Başkanı Joe Biden yönetiminin Moskova-Washington hattındaki ilişkilere büyük zarar verdiğini vurguladı.
Rus devlet kanalı Rossiya-1 televizyonuna demeç veren Lavrov, görevi Seçilmiş Başkan Donald Trump'a devredecek olan Biden'ın Beyaz Saray'da bulunduğu süreçte Rusya'ya yönelik yaklaşımını değerlendirdi.
Biden yönetiminin Rusya-ABD ilişkilerine büyük zarar verdiğinin altını çizen Rus Dışişleri Bakanı, Trump yönetiminin de görev süresi içinde ciddi zarar verdiğini anımsattı.
Trump'ın ikili ilişkilere verdiği zararın eski ABD Başkanı Barack Obama'nın Trump'a kötü miras bırakmasından kaynakladığını belirten Lavrov, sözlerini şöyle sürdürdü:
Rus devlet kanalı Rossiya-1 televizyonuna demeç veren Lavrov, görevi Seçilmiş Başkan Donald Trump'a devredecek olan Biden'ın Beyaz Saray'da bulunduğu süreçte Rusya'ya yönelik yaklaşımını değerlendirdi.
Biden yönetiminin Rusya-ABD ilişkilerine büyük zarar verdiğinin altını çizen Rus Dışişleri Bakanı, Trump yönetiminin de görev süresi içinde ciddi zarar verdiğini anımsattı.
Trump'ın ikili ilişkilere verdiği zararın eski ABD Başkanı Barack Obama'nın Trump'a kötü miras bırakmasından kaynakladığını belirten Lavrov, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Trump göreve başlamadan önce Obama'nın uyguladığı yaptırımlar etik dışı. Obama, diplomatlarımızı ülkeden kovdu, iki diplomatik mülkümüzü çaldı. Bu, ilişkimizi kötü duruma düşürdü. Biden yönetiminin de benzerini yapmaya çalıştığını görüyoruz"