Konut satışlarında hareketlilik: 1 milyon TL konut kredisi çekenler ne kadar ödeyecek? İşte güncel oran

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
6 dk
SEYİR HALİ
'İş verenlerin yararına olacak bir düzenleme geliyor'
07:06
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
11 dk
YERİ VE ZAMANI
Verem savaş dispanserleri kapanıyor: Toplum sağlığı açısından olumsuz bir tablo
09:12
108 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
29 dk
FETHİ YILMAZ’LA YAZI-YORUM
Ümit Özdağ neden gözaltına alındı?
11:29
32 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:01
5 dk
GÜN ORTASI
Siyasilerden Ümit Özdağ'ın gözaltına alınmasına tepki
12:06
81 dk
90 SANİYE
Türkiye ve dünya gündemi
13:28
2 dk
HABER MASASI
Selin Yazıcı, Ebru Dönmez ve Serkan Baştımar'la Haber Masası
13:30
35 dk
FUTBOL SAATİ
Süper Lig’de 20 . haftaya toplu bakış
14:05
49 dk
ANKARA FARKI
Ateşkes İsrail'i karıştırdı
15:05
56 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
10 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:10
80 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
8 dk
SESLİ HABER
Görevi biten Biden’dan ‘final’ şaşkınlığı: Merdivenleri bulamadı
17:42
2 dk
SESLİ HABER
Trump: Putin’le görüşebilirim
17:51
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
13 dk
TARİHTE BUGÜN
Tarihin akışını değiştiren lider: Lenin
18:19
24 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
14 dk
ÖZEL HABER
ABD ve İsrail’in Türkiye’ye Doğu Akdeniz baskısı
19:19
8 dk
ÖZEL HABER
Yangından önce otelden nasıl şikâyet ediliyordu?
19:51
7 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
8 dk
SEYİR HALİ
Bakan Yerlikaya: Bolu'da yangın faciasında ölü sayısı 76'ya yükseldi
07:08
112 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
1 dk
YERİ VE ZAMANI
Güçlü Özgan'la Yeri ve Zamanı
09:05
115 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
1 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:06
22 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:21
20 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:45
14 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
13:00
1 dk
90 SANİYE
Türkiye ve dünya gündemi
13:28
1 dk
HABER MASASI
Selin Yazıcı, Ebru Dönmez ve Serkan Baştımar'la Haber Masası
13:30
35 dk
YENİ ŞEYLER REHBERİ
Serhat Ayan'la Yeni Seyler Rehberi
14:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
1 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:01
89 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
1 dk
BÖLGENİN KALBİ
Ceyhun Bozkurt'la Bölgenin Kalbi
19:05
84 dk
DünBugün
Geri dön
Adana107.4
Adana107.4
Ankara96.2
Antalya104.8
Bursa101.4
Çanakkale107.2
Diyarbakır89.6
Gaziantep104.3
Hatay106.1
İstanbul97.8
İzmir91.0
Kahramanmaraş92.3
Kayseri105.5
Kocaeli90.2
Konya88.6
Malatya106.0
Manisa101.0
Mardin92.2
Ordu99.6
Sakarya90.2
Samsun107.7
Sivas104.2
Şanlıurfa95.3
Trabzon102.4
Van88.0
Para - hesap makinesi - Sputnik Türkiye, 1920
EKONOMİ
Türkiye ve dünyadan ekonomi alanındaki güncel gelişmeler, para piyasalarındaki son durum. Kredi kuruluşları değerlendirmesi ve diğer tüm gelişmeler.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250122/konut-satislarinda-hareketlilik-1-milyon-tl-konut-kredisi-cekenler-ne-kadar-odeyecek-iste-guncel-1092922709.html
Konut satışlarında hareketlilik: 1 milyon TL konut kredisi çekenler ne kadar ödeyecek? İşte güncel oran
Konut satışlarında hareketlilik: 1 milyon TL konut kredisi çekenler ne kadar ödeyecek? İşte güncel oran
Sputnik Türkiye
2024 yılında Türkiye genelinde konut satışları yüzde 20.6 artışla 1 milyon 478 bin 25'e ulaştı. Faiz indirimleri beklentisiyle hızlanan piyasa, 2025'te rekor... 22.01.2025, Sputnik Türkiye
2025-01-22T08:00+0300
2025-01-22T08:00+0300
ekonomi
konut
konut fiyatları
konut kredisi
faiz oranları
faiz oranı
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0a/04/1088812539_0:0:865:486_1920x0_80_0_0_57d64b09c478e49c6bdd6ec2e6a3ddff.jpg
Türkiye genelindeki konut satışları, 2024 yılında yüzde 20.6 oranında artarak 1 milyon 478 bin 25 olarak kaydedildi. Aralık ayında ise satışlar 212 bin 637 ile dikkat çekti. En çok satış yapılan iller sırasıyla İstanbul (239 bin 213), Ankara (134 bin 46) ve İzmir (80 bin 398) oldu.Konut kredisi fazileri düşecek mi?Sektör temsilcileri, konut kredisi faizlerindeki olası düşüşlerin piyasanın hareketlenmesine büyük katkı sağladığını belirtti. Merkez Bankası, perşembe günü açıklayacağı politika faizi kararıyla faiz oranlarını 250 baz puan indirerek yüzde 45'e çekebilir. Bu durumun, konut kredisi faizlerini yüzde 2.5’in altına düşürebileceği ifade ediliyor.Şu anda en düşük konut kredisi faizi yüzde 2.79 seviyesindeyken, genel ortalama yüzde 3 civarında seyrediyor.2025’te rekor beklentisiSektör temsilcileri, faizlerdeki düşüşle birlikte konut satışlarının 2025 yılında 1,5 milyon barajını aşacağını tahmin ediyor. Ancak uzmanlar, yalnızca düşük faiz oranlarının yeterli olmadığını, krediye erişim kolaylığının da belirleyici olacağını vurguluyor.Konut fiyatlarında artış beklentisiUzmanlar, 2025’in ikinci çeyreğinden itibaren konut fiyatlarında yukarı yönlü bir hareket olabileceğine dikkat çekiyor. Faiz indirimleriyle birlikte artan talep, konut fiyatlarının yükselmesine neden olabilir.1 milyon TL'nin geri ödemesiKonut kredisi kullanmayı düşünen vatandaşlar için mevcut faiz oranlarıyla 1 milyon liralık kredinin 120 ay vade üzerinden geri ödeme tablosu şu şekilde:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250122/kartalkayadaki-otel-yangini-faciasinin-ardindan-grand-kartal-otelden-ilk-aciklama-1092921864.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0a/04/1088812539_108:0:756:486_1920x0_80_0_0_f34c2021457851ac18e7c725bb311277.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
konut satışları 2024, 1,5 milyon konut satışı, konut kredisi faiz oranları, faiz indirimleri ne zaman, merkez bankası faiz kararı, 2025 konut fiyatları artar mı, konut kredisi faizleri düşecek mi, konut piyasası 2024, en çok konut satılan şehirler, istanbul konut satışları, konut kredisi hesaplama, faiz indirimi konut fiyatlarını etkiler mi, 1 milyon lira konut kredisi ödemesi, konut kredisi faizi yüzde 2,79, 120 ay vadeli kredi hesaplama, merkez bankası faiz indirimi beklentisi, kredi faiz oranları 2024, ev almak için doğru zaman mı, 2025 konut rekoru, konut fiyatları yükselecek mi, krediye erişim nasıl olacak, konut sektörü faiz indirimi etkisi, aralık ayında konut satışı, 2024 konut sektörü büyüme oranı
konut satışları 2024, 1,5 milyon konut satışı, konut kredisi faiz oranları, faiz indirimleri ne zaman, merkez bankası faiz kararı, 2025 konut fiyatları artar mı, konut kredisi faizleri düşecek mi, konut piyasası 2024, en çok konut satılan şehirler, istanbul konut satışları, konut kredisi hesaplama, faiz indirimi konut fiyatlarını etkiler mi, 1 milyon lira konut kredisi ödemesi, konut kredisi faizi yüzde 2,79, 120 ay vadeli kredi hesaplama, merkez bankası faiz indirimi beklentisi, kredi faiz oranları 2024, ev almak için doğru zaman mı, 2025 konut rekoru, konut fiyatları yükselecek mi, krediye erişim nasıl olacak, konut sektörü faiz indirimi etkisi, aralık ayında konut satışı, 2024 konut sektörü büyüme oranı

Konut satışlarında hareketlilik: 1 milyon TL konut kredisi çekenler ne kadar ödeyecek? İşte güncel oran

08:00 22.01.2025
© AATürk Lirası
Türk Lirası - Sputnik Türkiye, 1920, 22.01.2025
© AA
Abone ol
2024 yılında Türkiye genelinde konut satışları yüzde 20.6 artışla 1 milyon 478 bin 25'e ulaştı. Faiz indirimleri beklentisiyle hızlanan piyasa, 2025'te rekor seviyelere hazırlanıyor. Merkez Bankası’nın politika faizini düşürmesi halinde konut kredisi faizlerinin de yüzde 2.5’in altına inebileceği öngörülüyor. İşte 1 milyon TL'nin geri ödemesi...
Türkiye genelindeki konut satışları, 2024 yılında yüzde 20.6 oranında artarak 1 milyon 478 bin 25 olarak kaydedildi. Aralık ayında ise satışlar 212 bin 637 ile dikkat çekti. En çok satış yapılan iller sırasıyla İstanbul (239 bin 213), Ankara (134 bin 46) ve İzmir (80 bin 398) oldu.

Konut kredisi fazileri düşecek mi?

Sektör temsilcileri, konut kredisi faizlerindeki olası düşüşlerin piyasanın hareketlenmesine büyük katkı sağladığını belirtti. Merkez Bankası, perşembe günü açıklayacağı politika faizi kararıyla faiz oranlarını 250 baz puan indirerek yüzde 45'e çekebilir. Bu durumun, konut kredisi faizlerini yüzde 2.5’in altına düşürebileceği ifade ediliyor.
Şu anda en düşük konut kredisi faizi yüzde 2.79 seviyesindeyken, genel ortalama yüzde 3 civarında seyrediyor.

2025’te rekor beklentisi

Sektör temsilcileri, faizlerdeki düşüşle birlikte konut satışlarının 2025 yılında 1,5 milyon barajını aşacağını tahmin ediyor. Ancak uzmanlar, yalnızca düşük faiz oranlarının yeterli olmadığını, krediye erişim kolaylığının da belirleyici olacağını vurguluyor.

Konut fiyatlarında artış beklentisi

Uzmanlar, 2025’in ikinci çeyreğinden itibaren konut fiyatlarında yukarı yönlü bir hareket olabileceğine dikkat çekiyor. Faiz indirimleriyle birlikte artan talep, konut fiyatlarının yükselmesine neden olabilir.

1 milyon TL'nin geri ödemesi

Konut kredisi kullanmayı düşünen vatandaşlar için mevcut faiz oranlarıyla 1 milyon liralık kredinin 120 ay vade üzerinden geri ödeme tablosu şu şekilde:
Faiz Oranı: Yüzde 2,79Aylık Taksit: 28 bin 966 TL
Yıllık Maliyet: Yüzde 39,7
Toplam Geri Ödeme: 3 milyon 475 bin 920 TL
Faiz Oranı: Yüzde 3Aylık Taksit: 30 bin 889 TL
Yıllık Maliyet: Yüzde 43,58
Toplam Geri Ödeme: 3 milyon 724 bin 550 TL
Otel yangını - Sputnik Türkiye, 1920, 22.01.2025
TÜRKİYE
Kartalkaya'daki otel yangını faciasının ardından Grand Kartal Otel'den ilk açıklama
07:24
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала