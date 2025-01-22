https://anlatilaninotesi.com.tr/20250122/konut-satislarinda-hareketlilik-1-milyon-tl-konut-kredisi-cekenler-ne-kadar-odeyecek-iste-guncel-1092922709.html

Konut satışlarında hareketlilik: 1 milyon TL konut kredisi çekenler ne kadar ödeyecek? İşte güncel oran

Konut satışlarında hareketlilik: 1 milyon TL konut kredisi çekenler ne kadar ödeyecek? İşte güncel oran

Sputnik Türkiye

2024 yılında Türkiye genelinde konut satışları yüzde 20.6 artışla 1 milyon 478 bin 25'e ulaştı. Faiz indirimleri beklentisiyle hızlanan piyasa, 2025'te rekor... 22.01.2025, Sputnik Türkiye

2025-01-22T08:00+0300

2025-01-22T08:00+0300

2025-01-22T08:00+0300

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Türkiye genelindeki konut satışları, 2024 yılında yüzde 20.6 oranında artarak 1 milyon 478 bin 25 olarak kaydedildi. Aralık ayında ise satışlar 212 bin 637 ile dikkat çekti. En çok satış yapılan iller sırasıyla İstanbul (239 bin 213), Ankara (134 bin 46) ve İzmir (80 bin 398) oldu.Konut kredisi fazileri düşecek mi?Sektör temsilcileri, konut kredisi faizlerindeki olası düşüşlerin piyasanın hareketlenmesine büyük katkı sağladığını belirtti. Merkez Bankası, perşembe günü açıklayacağı politika faizi kararıyla faiz oranlarını 250 baz puan indirerek yüzde 45'e çekebilir. Bu durumun, konut kredisi faizlerini yüzde 2.5’in altına düşürebileceği ifade ediliyor.Şu anda en düşük konut kredisi faizi yüzde 2.79 seviyesindeyken, genel ortalama yüzde 3 civarında seyrediyor.2025’te rekor beklentisiSektör temsilcileri, faizlerdeki düşüşle birlikte konut satışlarının 2025 yılında 1,5 milyon barajını aşacağını tahmin ediyor. Ancak uzmanlar, yalnızca düşük faiz oranlarının yeterli olmadığını, krediye erişim kolaylığının da belirleyici olacağını vurguluyor.Konut fiyatlarında artış beklentisiUzmanlar, 2025’in ikinci çeyreğinden itibaren konut fiyatlarında yukarı yönlü bir hareket olabileceğine dikkat çekiyor. Faiz indirimleriyle birlikte artan talep, konut fiyatlarının yükselmesine neden olabilir.1 milyon TL'nin geri ödemesiKonut kredisi kullanmayı düşünen vatandaşlar için mevcut faiz oranlarıyla 1 milyon liralık kredinin 120 ay vade üzerinden geri ödeme tablosu şu şekilde:

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250122/kartalkayadaki-otel-yangini-faciasinin-ardindan-grand-kartal-otelden-ilk-aciklama-1092921864.html

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