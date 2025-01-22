https://anlatilaninotesi.com.tr/20250122/kartalkayadaki-yangin-faciasinda-yaralanan-39-kisi-taburcu-edildi-1092949236.html

Kartalkaya'daki yangın faciasında yaralanan 39 kişi taburcu edildi

Kartalkaya'daki yangın faciasında yaralanan 39 kişi taburcu edildi

Sputnik Türkiye

Kartalkaya'da yangın faciasında yaralanan 51 kişiden 39'unun hastanelerden taburcu edildiği açıklandı. 22.01.2025, Sputnik Türkiye

2025-01-22T18:53+0300

2025-01-22T18:53+0300

2025-01-22T18:53+0300

türkiye

kartalkaya

grand kartal oteli

sağlık bakanlığı

yaralı

ağır yaralı

yaralılar

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Kartalkaya'da Grand Kartal Otel'de meydana gelen yangında yaralanan ve çeşitli hastanelerde tedavi altına alınan 51 kişiden 39'unun taburcu edildiği açıklandı. Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "Bolu Kartalkaya’da meydana gelen yangında 1’i ağır olmak üzere 51 vatandaşımız yaralanmıştı. 39 vatandaşımız taburcu edilmiş olup, 12 yaralımızın tedavisi hastanelerimizde devam etmektedir" denildi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250122/ozume-en-aci-veda-yangin-faciasinda-ailesinden-farkli-yone-kacmaya-calisirken-can-vermisti-1092947553.html

türkiye

kartalkaya

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kartalkaya, grand kartal oteli, sağlık bakanlığı, yaralı, ağır yaralı, yaralılar