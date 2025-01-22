https://anlatilaninotesi.com.tr/20250122/kartalkayadaki-yangin-faciasinda-yaralanan-39-kisi-taburcu-edildi-1092949236.html
Kartalkaya'daki yangın faciasında yaralanan 39 kişi taburcu edildi
Kartalkaya'daki yangın faciasında yaralanan 39 kişi taburcu edildi
Sputnik Türkiye
Kartalkaya'da yangın faciasında yaralanan 51 kişiden 39'unun hastanelerden taburcu edildiği açıklandı. 22.01.2025, Sputnik Türkiye
2025-01-22T18:53+0300
2025-01-22T18:53+0300
2025-01-22T18:53+0300
türkiye
kartalkaya
grand kartal oteli
sağlık bakanlığı
yaralı
ağır yaralı
yaralılar
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Kartalkaya'da Grand Kartal Otel'de meydana gelen yangında yaralanan ve çeşitli hastanelerde tedavi altına alınan 51 kişiden 39'unun taburcu edildiği açıklandı. Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "Bolu Kartalkaya’da meydana gelen yangında 1’i ağır olmak üzere 51 vatandaşımız yaralanmıştı. 39 vatandaşımız taburcu edilmiş olup, 12 yaralımızın tedavisi hastanelerimizde devam etmektedir" denildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250122/ozume-en-aci-veda-yangin-faciasinda-ailesinden-farkli-yone-kacmaya-calisirken-can-vermisti-1092947553.html
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kartalkaya, grand kartal oteli, sağlık bakanlığı, yaralı, ağır yaralı, yaralılar
kartalkaya, grand kartal oteli, sağlık bakanlığı, yaralı, ağır yaralı, yaralılar
Kartalkaya'daki yangın faciasında yaralanan 39 kişi taburcu edildi
Kartalkaya'da yangın faciasında yaralanan 51 kişiden 39'unun hastanelerden taburcu edildiği açıklandı.
Kartalkaya'da Grand Kartal Otel'de meydana gelen yangında yaralanan ve çeşitli hastanelerde tedavi altına alınan 51 kişiden 39'unun taburcu edildiği açıklandı.
Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "Bolu Kartalkaya’da meydana gelen yangında 1’i ağır olmak üzere 51 vatandaşımız yaralanmıştı. 39 vatandaşımız taburcu edilmiş olup, 12 yaralımızın tedavisi hastanelerimizde devam etmektedir" denildi.