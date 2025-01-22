https://anlatilaninotesi.com.tr/20250122/kartalkayadaki-yangin-faciasinda-ailesi-kurtuldu-baska-yone-kacti-hayatini-kaybetti-1092928842.html

Kartalkaya'daki yangın faciasında ailesi kurtuldu: Başka yöne kaçtı, hayatını kaybetti

Kartalkaya'daki yangın faciasında ailesi kurtuldu: Başka yöne kaçtı, hayatını kaybetti

Sputnik Türkiye

Bolu Kartalkaya’daki otel yangınında 17 yaşındaki Özüm Karataşlı, alevlerden kaçarken yaşamını yitirdi. Diş hekimi Macit Karataşlı ve ailesi büyük panik anında... 22.01.2025, Sputnik Türkiye

2025-01-22T10:57+0300

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Bolu Kartalkaya’daki Grand Kartal Otel’de çıkan yangında 76 kişi yaşamını yitirdi. Dehşet anlarını yaşayanlar arasında Diş Hekimi Macit Karataşlı ve ailesi de vardı. Yangına uykularında yakalanan aile, büyük bir panik içinde otelden çıkmayı başardı.17 yaşındaki Özüm farklı yöne kaçtıKarataşlı ailesinin 17 yaşındaki kızları Özüm Karataşlı, alevler arasında başka bir yöne doğru kaçtı. Habertürk'ün haberine göre, ailesi otelden çıkarken Özüm’ün kaybolduğunu fark etti. Aile, yangının hemen ardından kızlarını aramaya başladı.Ailenin umutlu bekleyişi, trajik bir haberle son buldu. 17 yaşındaki Özüm Karataşlı’nın alevlerin arasında hayatını kaybettiği öğrenildi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250122/yanginda-olenlerin-cenazeleri-uzerinde-kizarmis-pilic-fotografi-olan-tira-konuldu-goruntuler-tepki-1092925809.html

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