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Kartalkaya’daki felaketin ardından Grand Kartal Otel’in geçmişi ve sahipleri hakkında tüm bilinenler
Kartalkaya’daki felaketin ardından Grand Kartal Otel’in geçmişi ve sahipleri hakkında tüm bilinenler
Sputnik Türkiye
Kartalkaya’daki Grand Kartal Otel yangınında 76 kişi hayatını kaybetti, 22 yaralının tedavisi sürüyor. Facianın ardından otelin sahibi merak konusu oldu... 22.01.2025, Sputnik Türkiye
2025-01-22T15:10+0300
2025-01-22T15:10+0300
türkiye
mazhar murtezaoğlu
grand kartal otel
grand kartal oteli
otel
yangın
otel yangını
halit ergül
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Bolu’nun önemli kış turizmi merkezlerinden biri olan Kartalkaya Kayak Merkezi’ndeki Grand Kartal Otel’de çıkan yangın, büyük bir faciaya yol açtı. Otelde kalan 238 kişiden 76’sı yaşamını yitirirken, 29 yaralı taburcu edildi. Tedavisi süren 22 yaralı ise hastanelerde gözetim altında tutuluyor.Grand Kartal Otel'in sahibi kim?Yangın sonrası gözler, Kartalkaya’nın sembol tesislerinden biri olan Grand Kartal Otel’in geçmişine ve sahiplerine çevrildi. Otel, 1978 yılında ünlü turizmci Mazhar Murtezaoğlu tarafından kuruldu. Murtezaoğlu’nun ölümünün ardından yönetimi, kızı Emine Ergül ve damadı Halit Ergül üstlendi.Bölgedeki en büyük yatak kapasitesine sahip 2. otel olan Grand Kartal, Amerikan kayak otellerinden ilham alınarak inşa edildi. Ahşap yapısı ve dekoratif unsurlarıyla dikkat çeken otel, Kartalkaya’nın turizmdeki gelişiminde kilit rol oynadı.Mazhar Murtezaoğlu Kimdir?1926 yılında Rize’de doğan Mazhar Murtezaoğlu, Türkiye’nin kış turizmi potansiyelini keşfederek 1974’te Kartalkaya Kayak Merkezi’nin temellerini attı. Murtezaoğlu, Kartalkaya’nın turizm cenneti haline gelmesinde öncü isimlerden biri oldu.2019 yılında hayatını kaybeden Murtezaoğlu’nun ismi, Bolu ve Sakarya’daki caddelere verildi. Ayrıca, Bolu Ticaret ve Sanayi Odası tarafından ödüllendirilen Murtezaoğlu’nun hayatı, Hüseyin Tunçay tarafından kaleme alınan “Bolu’da İz Bırakanlar 1 - Bir Kış Masalı Mazhar Murtezaoğlu” kitabında anlatıldı.Halit Ergül Kimdir?Grand Kartal Otel’in mevcut sahibi Halit Ergül, aynı zamanda Batı Karadeniz Otelciler Derneği Başkanı ve Bolu Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkan Vekili olarak görev yapıyor. Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı (TGA) Karadeniz Bölge Temsilcisi olan Ergül, turizm sektöründeki etkili isimlerden biri olarak biliniyor.Mazhar Murtezaoğlu'nun başka otelleri var mıydı?Murtezaoğlu’nun Kartalkaya’da bulunan diğer oteli Kartal Otel’i ise oğlu işletiyor. Ayrıca Halit Ergül, Bolu’daki Gazelle Resort &amp; SPA otelinin de sahibi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250122/boludaki-yanginda-ayni-aileden-14-kisi-hayatini-kaybetti-zehra-sena-gultekin-kimdir-1092931811.html
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Kartalkaya’daki felaketin ardından Grand Kartal Otel’in geçmişi ve sahipleri hakkında tüm bilinenler

15:10 22.01.2025
© Mehmet Emin GürbüzKartalkaya Kayak Merkezi
Kartalkaya Kayak Merkezi - Sputnik Türkiye, 1920, 22.01.2025
© Mehmet Emin Gürbüz
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Kartalkaya’daki Grand Kartal Otel yangınında 76 kişi hayatını kaybetti, 22 yaralının tedavisi sürüyor. Facianın ardından otelin sahibi merak konusu oldu. Mazhar Murtezaoğlu tarafından kurulan otelin yönetimi, ölümü sonrası kızı ve damadı Halit Ergül'e geçti. Peki, Grand Kartal Oteli'nin sahibi kim? Halit Ergül kimdir, başka oteli var mı?
Bolu’nun önemli kış turizmi merkezlerinden biri olan Kartalkaya Kayak Merkezi’ndeki Grand Kartal Otel’de çıkan yangın, büyük bir faciaya yol açtı. Otelde kalan 238 kişiden 76’sı yaşamını yitirirken, 29 yaralı taburcu edildi. Tedavisi süren 22 yaralı ise hastanelerde gözetim altında tutuluyor.

Grand Kartal Otel'in sahibi kim?

Yangın sonrası gözler, Kartalkaya’nın sembol tesislerinden biri olan Grand Kartal Otel’in geçmişine ve sahiplerine çevrildi. Otel, 1978 yılında ünlü turizmci Mazhar Murtezaoğlu tarafından kuruldu. Murtezaoğlu’nun ölümünün ardından yönetimi, kızı Emine Ergül ve damadı Halit Ergül üstlendi.
Bölgedeki en büyük yatak kapasitesine sahip 2. otel olan Grand Kartal, Amerikan kayak otellerinden ilham alınarak inşa edildi. Ahşap yapısı ve dekoratif unsurlarıyla dikkat çeken otel, Kartalkaya’nın turizmdeki gelişiminde kilit rol oynadı.

Mazhar Murtezaoğlu Kimdir?

1926 yılında Rize’de doğan Mazhar Murtezaoğlu, Türkiye’nin kış turizmi potansiyelini keşfederek 1974’te Kartalkaya Kayak Merkezi’nin temellerini attı. Murtezaoğlu, Kartalkaya’nın turizm cenneti haline gelmesinde öncü isimlerden biri oldu.
2019 yılında hayatını kaybeden Murtezaoğlu’nun ismi, Bolu ve Sakarya’daki caddelere verildi. Ayrıca, Bolu Ticaret ve Sanayi Odası tarafından ödüllendirilen Murtezaoğlu’nun hayatı, Hüseyin Tunçay tarafından kaleme alınan “Bolu’da İz Bırakanlar 1 - Bir Kış Masalı Mazhar Murtezaoğlu” kitabında anlatıldı.

Halit Ergül Kimdir?

Grand Kartal Otel’in mevcut sahibi Halit Ergül, aynı zamanda Batı Karadeniz Otelciler Derneği Başkanı ve Bolu Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkan Vekili olarak görev yapıyor. Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı (TGA) Karadeniz Bölge Temsilcisi olan Ergül, turizm sektöründeki etkili isimlerden biri olarak biliniyor.

Mazhar Murtezaoğlu'nun başka otelleri var mıydı?

Murtezaoğlu’nun Kartalkaya’da bulunan diğer oteli Kartal Otel’i ise oğlu işletiyor. Ayrıca Halit Ergül, Bolu’daki Gazelle Resort & SPA otelinin de sahibi.
Kartalkaya yangın - Sputnik Türkiye, 1920, 22.01.2025
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