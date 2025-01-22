https://anlatilaninotesi.com.tr/20250122/kartalkayada-faciaya-ragmen-kayak-yapmaya-devam-ettiler-sahan-gokbakardan-cok-sert-cikis-1092923217.html
Kartalkaya’da faciaya rağmen kayak yapmaya devam ettiler: Şahan Gökbakar'dan çok sert çıkış
Kartalkaya’da faciaya rağmen kayak yapmaya devam ettiler: Şahan Gökbakar'dan çok sert çıkış
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Bolu Kartalkaya’da 76 kişinin hayatını kaybettiği otel yangınının ardından, yanan otelin karşısındaki kayak pistinde tatilcilerin kayak yapmaya devam etmesi... 22.01.2025, Sputnik Türkiye
2025-01-22T08:28+0300
2025-01-22T08:28+0300
2025-01-22T08:28+0300
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şahan gökbakar
bolu
grand kartal oteli
grand kartal otel
yangın
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Bolu’da Kartalkaya Kayak Merkezi’nde bulunan 12 katlı Grand Kartal Otel’de çıkan yangında, 76 kişi yaşamını yitirdi. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, yangın sonrası hayatını kaybedenlerin sayısının 76'ya, gözaltı sayısının ise 9'a yükseldiğini açıkladı. Yangın faciasının ardından, otelin hemen karşısındaki kayak pistinde tatilcilerin kayak yapmaya devam etmesi dikkat çekti.Kayak pistindeki görüntüler sosyal medyada tepki çektiYangının yaşandığı otelin karşısındaki kayak pistinde, başka bir otelde kalan tatilcilerin hiçbir şey olmamış gibi kayak yapmayı sürdürmesi, sosyal medyada büyük tepkiyle karşılandı. Bu görüntüler, kullanıcılar tarafından hızla yayılarak eleştirilerin hedefi oldu.Şahan Gökbakar’dan sert tepkiÜnlü oyuncu ve komedyen Şahan Gökbakar, yaşananlara sosyal medya hesabından sert bir tepki gösterdi. Gökbakar, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:"Yan otelde yangında insanlar çoluk çocuk can vermiş. Hiçbir şey olmamış gibi pistte kayak yapıyorlar ya. Siz nasıl insansınız?"
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250122/kartalkayadaki-otel-yangini-faciasinin-ardindan-grand-kartal-otelden-ilk-aciklama-1092921864.html
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şahan gökbakar, bolu, grand kartal oteli, grand kartal otel, yangın
şahan gökbakar, bolu, grand kartal oteli, grand kartal otel, yangın
Kartalkaya’da faciaya rağmen kayak yapmaya devam ettiler: Şahan Gökbakar'dan çok sert çıkış
Bolu Kartalkaya’da 76 kişinin hayatını kaybettiği otel yangınının ardından, yanan otelin karşısındaki kayak pistinde tatilcilerin kayak yapmaya devam etmesi sosyal medyada büyük tepki topladı. Şahan Gökbakar, sosyal medya paylaşımıyla bu durumu eleştirerek sert ifadelerde bulundu.
Bolu’da Kartalkaya Kayak Merkezi’nde bulunan 12 katlı Grand Kartal Otel’de çıkan yangında, 76 kişi yaşamını yitirdi. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, yangın sonrası hayatını kaybedenlerin sayısının 76'ya, gözaltı sayısının ise 9'a yükseldiğini açıkladı. Yangın faciasının ardından, otelin hemen karşısındaki kayak pistinde tatilcilerin kayak yapmaya devam etmesi dikkat çekti.
Kayak pistindeki görüntüler sosyal medyada tepki çekti
Yangının yaşandığı otelin karşısındaki kayak pistinde, başka bir otelde kalan tatilcilerin hiçbir şey olmamış gibi kayak yapmayı sürdürmesi, sosyal medyada büyük tepkiyle karşılandı. Bu görüntüler, kullanıcılar tarafından hızla yayılarak eleştirilerin hedefi oldu.
Şahan Gökbakar’dan sert tepki
Ünlü oyuncu ve komedyen Şahan Gökbakar, yaşananlara sosyal medya hesabından sert bir tepki gösterdi. Gökbakar, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:
"Yan otelde yangında insanlar çoluk çocuk can vermiş. Hiçbir şey olmamış gibi pistte kayak yapıyorlar ya. Siz nasıl insansınız?"