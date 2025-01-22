https://anlatilaninotesi.com.tr/20250122/kartalkayada-faciaya-ragmen-kayak-yapmaya-devam-ettiler-sahan-gokbakardan-cok-sert-cikis-1092923217.html

Kartalkaya’da faciaya rağmen kayak yapmaya devam ettiler: Şahan Gökbakar'dan çok sert çıkış

Kartalkaya’da faciaya rağmen kayak yapmaya devam ettiler: Şahan Gökbakar'dan çok sert çıkış

Sputnik Türkiye

Bolu Kartalkaya’da 76 kişinin hayatını kaybettiği otel yangınının ardından, yanan otelin karşısındaki kayak pistinde tatilcilerin kayak yapmaya devam etmesi... 22.01.2025, Sputnik Türkiye

2025-01-22T08:28+0300

2025-01-22T08:28+0300

2025-01-22T08:28+0300

türkiye

şahan gökbakar

bolu

grand kartal oteli

grand kartal otel

yangın

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Bolu’da Kartalkaya Kayak Merkezi’nde bulunan 12 katlı Grand Kartal Otel’de çıkan yangında, 76 kişi yaşamını yitirdi. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, yangın sonrası hayatını kaybedenlerin sayısının 76'ya, gözaltı sayısının ise 9'a yükseldiğini açıkladı. Yangın faciasının ardından, otelin hemen karşısındaki kayak pistinde tatilcilerin kayak yapmaya devam etmesi dikkat çekti.Kayak pistindeki görüntüler sosyal medyada tepki çektiYangının yaşandığı otelin karşısındaki kayak pistinde, başka bir otelde kalan tatilcilerin hiçbir şey olmamış gibi kayak yapmayı sürdürmesi, sosyal medyada büyük tepkiyle karşılandı. Bu görüntüler, kullanıcılar tarafından hızla yayılarak eleştirilerin hedefi oldu.Şahan Gökbakar’dan sert tepkiÜnlü oyuncu ve komedyen Şahan Gökbakar, yaşananlara sosyal medya hesabından sert bir tepki gösterdi. Gökbakar, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:"Yan otelde yangında insanlar çoluk çocuk can vermiş. Hiçbir şey olmamış gibi pistte kayak yapıyorlar ya. Siz nasıl insansınız?"

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250122/kartalkayadaki-otel-yangini-faciasinin-ardindan-grand-kartal-otelden-ilk-aciklama-1092921864.html

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şahan gökbakar, bolu, grand kartal oteli, grand kartal otel, yangın