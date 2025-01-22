Kartalkaya’da faciaya rağmen kayak yapmaya devam ettiler: Şahan Gökbakar'dan çok sert çıkış

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
6 dk
SEYİR HALİ
'İş verenlerin yararına olacak bir düzenleme geliyor'
07:06
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
11 dk
YERİ VE ZAMANI
Verem savaş dispanserleri kapanıyor: Toplum sağlığı açısından olumsuz bir tablo
09:12
108 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
29 dk
FETHİ YILMAZ’LA YAZI-YORUM
Ümit Özdağ neden gözaltına alındı?
11:29
32 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:01
5 dk
GÜN ORTASI
Siyasilerden Ümit Özdağ'ın gözaltına alınmasına tepki
12:06
81 dk
90 SANİYE
Türkiye ve dünya gündemi
13:28
2 dk
HABER MASASI
Selin Yazıcı, Ebru Dönmez ve Serkan Baştımar'la Haber Masası
13:30
35 dk
FUTBOL SAATİ
Süper Lig’de 20 . haftaya toplu bakış
14:05
49 dk
ANKARA FARKI
Ateşkes İsrail'i karıştırdı
15:05
56 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
10 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:10
80 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
8 dk
SESLİ HABER
Görevi biten Biden’dan ‘final’ şaşkınlığı: Merdivenleri bulamadı
17:42
2 dk
SESLİ HABER
Trump: Putin’le görüşebilirim
17:51
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
13 dk
TARİHTE BUGÜN
Tarihin akışını değiştiren lider: Lenin
18:19
24 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
14 dk
ÖZEL HABER
ABD ve İsrail’in Türkiye’ye Doğu Akdeniz baskısı
19:19
8 dk
ÖZEL HABER
Yangından önce otelden nasıl şikâyet ediliyordu?
19:51
7 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
8 dk
SEYİR HALİ
Bakan Yerlikaya: Bolu'da yangın faciasında ölü sayısı 76'ya yükseldi
07:08
112 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
1 dk
YERİ VE ZAMANI
Güçlü Özgan'la Yeri ve Zamanı
09:05
115 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
1 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:06
22 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:21
20 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:45
14 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
13:00
1 dk
90 SANİYE
Türkiye ve dünya gündemi
13:28
1 dk
HABER MASASI
Selin Yazıcı, Ebru Dönmez ve Serkan Baştımar'la Haber Masası
13:30
35 dk
YENİ ŞEYLER REHBERİ
Serhat Ayan'la Yeni Seyler Rehberi
14:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
1 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:01
89 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
1 dk
BÖLGENİN KALBİ
Ceyhun Bozkurt'la Bölgenin Kalbi
19:05
84 dk
DünBugün
Geri dön
Adana107.4
Adana107.4
Ankara96.2
Antalya104.8
Bursa101.4
Çanakkale107.2
Diyarbakır89.6
Gaziantep104.3
Hatay106.1
İstanbul97.8
İzmir91.0
Kahramanmaraş92.3
Kayseri105.5
Kocaeli90.2
Konya88.6
Malatya106.0
Manisa101.0
Mardin92.2
Ordu99.6
Sakarya90.2
Samsun107.7
Sivas104.2
Şanlıurfa95.3
Trabzon102.4
Van88.0
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250122/kartalkayada-faciaya-ragmen-kayak-yapmaya-devam-ettiler-sahan-gokbakardan-cok-sert-cikis-1092923217.html
Kartalkaya’da faciaya rağmen kayak yapmaya devam ettiler: Şahan Gökbakar'dan çok sert çıkış
Kartalkaya’da faciaya rağmen kayak yapmaya devam ettiler: Şahan Gökbakar'dan çok sert çıkış
Sputnik Türkiye
Bolu Kartalkaya’da 76 kişinin hayatını kaybettiği otel yangınının ardından, yanan otelin karşısındaki kayak pistinde tatilcilerin kayak yapmaya devam etmesi... 22.01.2025, Sputnik Türkiye
2025-01-22T08:28+0300
2025-01-22T08:28+0300
türkiye
şahan gökbakar
bolu
grand kartal oteli
grand kartal otel
yangın
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/01/16/1092923456_0:0:865:486_1920x0_80_0_0_8d93d2261f0a17f8840636efacc44d16.jpg
Bolu’da Kartalkaya Kayak Merkezi’nde bulunan 12 katlı Grand Kartal Otel’de çıkan yangında, 76 kişi yaşamını yitirdi. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, yangın sonrası hayatını kaybedenlerin sayısının 76'ya, gözaltı sayısının ise 9'a yükseldiğini açıkladı. Yangın faciasının ardından, otelin hemen karşısındaki kayak pistinde tatilcilerin kayak yapmaya devam etmesi dikkat çekti.Kayak pistindeki görüntüler sosyal medyada tepki çektiYangının yaşandığı otelin karşısındaki kayak pistinde, başka bir otelde kalan tatilcilerin hiçbir şey olmamış gibi kayak yapmayı sürdürmesi, sosyal medyada büyük tepkiyle karşılandı. Bu görüntüler, kullanıcılar tarafından hızla yayılarak eleştirilerin hedefi oldu.Şahan Gökbakar’dan sert tepkiÜnlü oyuncu ve komedyen Şahan Gökbakar, yaşananlara sosyal medya hesabından sert bir tepki gösterdi. Gökbakar, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:"Yan otelde yangında insanlar çoluk çocuk can vermiş. Hiçbir şey olmamış gibi pistte kayak yapıyorlar ya. Siz nasıl insansınız?"
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250122/kartalkayadaki-otel-yangini-faciasinin-ardindan-grand-kartal-otelden-ilk-aciklama-1092921864.html
türkiye
bolu
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/01/16/1092923456_108:0:756:486_1920x0_80_0_0_0e379c789824a3384c4c0bc8e4fba630.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
şahan gökbakar, bolu, grand kartal oteli, grand kartal otel, yangın
şahan gökbakar, bolu, grand kartal oteli, grand kartal otel, yangın

Kartalkaya’da faciaya rağmen kayak yapmaya devam ettiler: Şahan Gökbakar'dan çok sert çıkış

08:28 22.01.2025
© AAŞahan Gökbakar
Şahan Gökbakar - Sputnik Türkiye, 1920, 22.01.2025
© AA
Abone ol
Bolu Kartalkaya’da 76 kişinin hayatını kaybettiği otel yangınının ardından, yanan otelin karşısındaki kayak pistinde tatilcilerin kayak yapmaya devam etmesi sosyal medyada büyük tepki topladı. Şahan Gökbakar, sosyal medya paylaşımıyla bu durumu eleştirerek sert ifadelerde bulundu.
Bolu’da Kartalkaya Kayak Merkezi’nde bulunan 12 katlı Grand Kartal Otel’de çıkan yangında, 76 kişi yaşamını yitirdi. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, yangın sonrası hayatını kaybedenlerin sayısının 76'ya, gözaltı sayısının ise 9'a yükseldiğini açıkladı. Yangın faciasının ardından, otelin hemen karşısındaki kayak pistinde tatilcilerin kayak yapmaya devam etmesi dikkat çekti.

Kayak pistindeki görüntüler sosyal medyada tepki çekti

Yangının yaşandığı otelin karşısındaki kayak pistinde, başka bir otelde kalan tatilcilerin hiçbir şey olmamış gibi kayak yapmayı sürdürmesi, sosyal medyada büyük tepkiyle karşılandı. Bu görüntüler, kullanıcılar tarafından hızla yayılarak eleştirilerin hedefi oldu.
© FotoğrafKartalkaya
Kartalkaya - Sputnik Türkiye, 1920, 22.01.2025
Kartalkaya
© Fotoğraf

Şahan Gökbakar’dan sert tepki

Ünlü oyuncu ve komedyen Şahan Gökbakar, yaşananlara sosyal medya hesabından sert bir tepki gösterdi. Gökbakar, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Yan otelde yangında insanlar çoluk çocuk can vermiş. Hiçbir şey olmamış gibi pistte kayak yapıyorlar ya. Siz nasıl insansınız?"
Otel yangını - Sputnik Türkiye, 1920, 22.01.2025
TÜRKİYE
Kartalkaya'daki otel yangını faciasının ardından Grand Kartal Otel'den ilk açıklama
07:24
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала