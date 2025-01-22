https://anlatilaninotesi.com.tr/20250122/kartalkaya-otel-yangininda-12nci-atlama-kararini-boyle-verdi-baba-ile-goruntulu-konusma-detayi-1092935361.html
Kartalkaya otel yangınında 12'nci kattan atlama kararını böyle verdi: Baba ile görüntülü konuşma detayı
Kartalkaya otel yangınında 12'nci kattan atlama kararını böyle verdi: Baba ile görüntülü konuşma detayı
Sputnik Türkiye
Bolu Kartalkaya’daki Grand Kartal Otel’de çıkan yangında 25 yaşındaki garson Şevval Şahin, 12'nci kattan atlayarak ağır yaralandı. Şahin'in atlama kararını... 22.01.2025, Sputnik Türkiye
2025-01-22T13:20+0300
2025-01-22T13:20+0300
2025-01-22T13:21+0300
türkiye
şevval şahin
erdal şahin
kartalkaya kayak merkezi
bolu
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Bolu’nun kış turizmi merkezlerinden Kartalkaya Kayak Merkezi’ndeki Grand Kartal Otel yangınında, personel olarak çalışan 25 yaşındaki Şevval Şahin, 12'nci kattan atlayarak ağır yaralandı. Habertürk canlı yayınında aktarılan bilgiye göre, Şahin’in, yangın sırasında babasıyla görüntülü konuşma yaptığı ve atlama kararını bu sırada aldığı öğrenildi.Alevlerin oteli hızla sardığı anlarda babası ile telefonda görüşen genç kadın, hayatta kalmak için pencereden atlama kararı aldı.Tedavisi yoğun bakımda sürüyorBolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nin yoğun bakım ünitesinde tedavi gören Şevval Şahin’in durumu ciddiyetini koruyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250122/boludaki-yanginda-ayni-aileden-14-kisi-hayatini-kaybetti-zehra-sena-gultekin-kimdir-1092931811.html
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şevval şahin, erdal şahin, kartalkaya kayak merkezi, bolu, bartın
şevval şahin, erdal şahin, kartalkaya kayak merkezi, bolu, bartın
Kartalkaya otel yangınında 12'nci kattan atlama kararını böyle verdi: Baba ile görüntülü konuşma detayı
13:20 22.01.2025 (güncellendi: 13:21 22.01.2025)
Bolu Kartalkaya’daki Grand Kartal Otel’de çıkan yangında 25 yaşındaki garson Şevval Şahin, 12'nci kattan atlayarak ağır yaralandı. Şahin'in atlama kararını yangında babasıyla görüntülü konuşması sırasında verdiği ifade edildi.
Bolu’nun kış turizmi merkezlerinden Kartalkaya Kayak Merkezi’ndeki Grand Kartal Otel yangınında, personel olarak çalışan 25 yaşındaki Şevval Şahin, 12'nci kattan atlayarak ağır yaralandı. Habertürk canlı yayınında aktarılan bilgiye göre, Şahin’in, yangın sırasında babasıyla görüntülü konuşma yaptığı ve atlama kararını bu sırada aldığı öğrenildi.
Alevlerin oteli hızla sardığı anlarda babası ile telefonda görüşen genç kadın, hayatta kalmak için pencereden atlama kararı aldı.
Tedavisi yoğun bakımda sürüyor
Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nin yoğun bakım ünitesinde tedavi gören Şevval Şahin’in durumu ciddiyetini koruyor.