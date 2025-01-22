https://anlatilaninotesi.com.tr/20250122/kartalkaya-otel-yangininda-12nci-atlama-kararini-boyle-verdi-baba-ile-goruntulu-konusma-detayi-1092935361.html

Kartalkaya otel yangınında 12'nci kattan atlama kararını böyle verdi: Baba ile görüntülü konuşma detayı

Kartalkaya otel yangınında 12'nci kattan atlama kararını böyle verdi: Baba ile görüntülü konuşma detayı

Sputnik Türkiye

Bolu Kartalkaya’daki Grand Kartal Otel’de çıkan yangında 25 yaşındaki garson Şevval Şahin, 12'nci kattan atlayarak ağır yaralandı. Şahin'in atlama kararını... 22.01.2025, Sputnik Türkiye

2025-01-22T13:20+0300

2025-01-22T13:20+0300

2025-01-22T13:21+0300

türkiye

şevval şahin

erdal şahin

kartalkaya kayak merkezi

bolu

bartın

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Bolu’nun kış turizmi merkezlerinden Kartalkaya Kayak Merkezi’ndeki Grand Kartal Otel yangınında, personel olarak çalışan 25 yaşındaki Şevval Şahin, 12'nci kattan atlayarak ağır yaralandı. Habertürk canlı yayınında aktarılan bilgiye göre, Şahin’in, yangın sırasında babasıyla görüntülü konuşma yaptığı ve atlama kararını bu sırada aldığı öğrenildi.Alevlerin oteli hızla sardığı anlarda babası ile telefonda görüşen genç kadın, hayatta kalmak için pencereden atlama kararı aldı.Tedavisi yoğun bakımda sürüyorBolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nin yoğun bakım ünitesinde tedavi gören Şevval Şahin’in durumu ciddiyetini koruyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250122/boludaki-yanginda-ayni-aileden-14-kisi-hayatini-kaybetti-zehra-sena-gultekin-kimdir-1092931811.html

türkiye

kartalkaya kayak merkezi

bolu

bartın

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şevval şahin, erdal şahin, kartalkaya kayak merkezi, bolu, bartın