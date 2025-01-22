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İstanbul’da da hissedilen depremin ardından uyarı: 'Bölgede deprem fırtınası yaşanabilir'
İstanbul’da da hissedilen depremin ardından uyarı: 'Bölgede deprem fırtınası yaşanabilir'
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Prof. Dr. Hasan Sözbilir’den Çanakkale depreminin ardından önemli bir uyarı geldi. Bölgede yıkıcı bir deprem riski olmadığını söyleyen Sözbilir, 5,3’ten küçük... 22.01.2025, Sputnik Türkiye
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Çanakkale’nin Ayvacık ilçesi açıklarında dün gece 23.38’de 5,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) Deprem Araştırma ve Uygulama Merkezi (DAUM) Müdürü ve Mühendislik Fakültesi Jeoloji Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hasan Sözbilir, bölgede bir deprem fırtınası yaşanabileceğini söyledi.Prof. Dr. Sözbilir, 6 Ekim 1944’te Edremit Körfezi merkezli bir depremin meydana geldiğini; 6,8 büyüklüğünde olup 20 saniye kadar süren bu depremde 73 can kaybının olduğunu, 2 bin 200’den fazla binanın hasar gördüğünü anımsattı.Söz konusu depremin 9 şiddetinde hissedildiğini anlatan Sözbilir, “Bu depremde Edremit Körfezi'nin kuzey sınırı boyunca Behram ile Akçay arasında 35 kilometre uzunluğunda bir yüzey kırığı oluşmuştu. Daha yakın tarihte ise, 2017 yılının şubat ayında Çanakkale-Ayvacık depremlerinde Tuzla Fayı'nın batı bölümünde ana şoku 5,3 büyüklüğünde olan çok sayıda deprem olmuş ve deprem fırtınası yaşanmıştı. Bu depremde de çok sayıda köy evi hasar görmüştü.” diye konuştu.'Yıkıcı deprem riski yok'Ulusal ve uluslararası sismoloji merkezlerine göre, bugünkü depremin ise Edremit Körfezi içindeki D-B uzanımlı normal fay türündeki bir faylanma mekanizması ile 5.0-5.3 büyüklüğündeki depremin oluştuğunu anlatan Sözbilir, şunları kaydetti:'Deprem fırtınası yaşanabilir'Dün gece yaşanan depremin Edremit Fayı, Behramkale Fayı ve Tuzla Fayı’nın kesişim noktasında yaşandığına dikkat çeken Sözbilir, “Büyüklüğü 5,3’ten küçük depremlerin çoğunlukta olduğu bir deprem fırtınası yaşanabilir.” diye konuştu.
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İstanbul’da da hissedilen depremin ardından uyarı: 'Bölgede deprem fırtınası yaşanabilir'

13:16 22.01.2025
© AADeprem
Deprem - Sputnik Türkiye, 1920, 22.01.2025
© AA
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Prof. Dr. Hasan Sözbilir’den Çanakkale depreminin ardından önemli bir uyarı geldi. Bölgede yıkıcı bir deprem riski olmadığını söyleyen Sözbilir, 5,3’ten küçük sarsıntılardan oluşan bir deprem fırtınası yaşanabileceğini söyledi.
Çanakkale’nin Ayvacık ilçesi açıklarında dün gece 23.38’de 5,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) Deprem Araştırma ve Uygulama Merkezi (DAUM) Müdürü ve Mühendislik Fakültesi Jeoloji Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hasan Sözbilir, bölgede bir deprem fırtınası yaşanabileceğini söyledi.
Prof. Dr. Sözbilir, 6 Ekim 1944’te Edremit Körfezi merkezli bir depremin meydana geldiğini; 6,8 büyüklüğünde olup 20 saniye kadar süren bu depremde 73 can kaybının olduğunu, 2 bin 200’den fazla binanın hasar gördüğünü anımsattı.
Söz konusu depremin 9 şiddetinde hissedildiğini anlatan Sözbilir, “Bu depremde Edremit Körfezi'nin kuzey sınırı boyunca Behram ile Akçay arasında 35 kilometre uzunluğunda bir yüzey kırığı oluşmuştu. Daha yakın tarihte ise, 2017 yılının şubat ayında Çanakkale-Ayvacık depremlerinde Tuzla Fayı'nın batı bölümünde ana şoku 5,3 büyüklüğünde olan çok sayıda deprem olmuş ve deprem fırtınası yaşanmıştı. Bu depremde de çok sayıda köy evi hasar görmüştü.” diye konuştu.

'Yıkıcı deprem riski yok'

Ulusal ve uluslararası sismoloji merkezlerine göre, bugünkü depremin ise Edremit Körfezi içindeki D-B uzanımlı normal fay türündeki bir faylanma mekanizması ile 5.0-5.3 büyüklüğündeki depremin oluştuğunu anlatan Sözbilir, şunları kaydetti:
“Bu kapsamda tetiklenmiş bir deprem olarak kabul edilebilir. Edremit ve Behramkale fayları Kuzey Anadolu Fayı'nın güney koluna ait fay segmentleri sınıfında değerlendirilmektedir. Edremit Fayı'nın kayma hızı düşük, deprem üretme aralığı da geniş olduğundan, yakın gelecekte yıkıcı bir deprem üretme ihtimali yoktur.”

'Deprem fırtınası yaşanabilir'

Dün gece yaşanan depremin Edremit Fayı, Behramkale Fayı ve Tuzla Fayı’nın kesişim noktasında yaşandığına dikkat çeken Sözbilir, “Büyüklüğü 5,3’ten küçük depremlerin çoğunlukta olduğu bir deprem fırtınası yaşanabilir.” diye konuştu.
Ahmet Ercan - Sputnik Türkiye, 1920, 22.01.2025
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Çanakkale depremi sonrası Prof. Dr. Naci Görür ve Ahmet Ercan bölgeyi işaret etti, 7 büyüklüğünde deprem uyarısı
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