https://anlatilaninotesi.com.tr/20250122/israil-7-ekimi-arastirmayi-reddetti-1092954554.html

İsrail 7 Ekim'i araştırmayı reddetti

İsrail 7 Ekim'i araştırmayı reddetti

Sputnik Türkiye

İsrail Meclisi'nde (Knesset) 7 Ekim'de yaşananları araştırmayı öngören yasa tasarısı 45 milletvekilinin 'evet' oyuna karşı 53 'hayır' oyuyla reddedildi. 22.01.2025, Sputnik Türkiye

2025-01-22T23:16+0300

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israil- filistin çatışması

ortadoğu

benny gantz

israil

haaretz

israil parlamentosu (knesset)

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İsrail Meclisi'nde (Knesset) 7 Ekim'de yaşananları araştırmayı öngören yasa tasarısı oylandı. Tasarı, Başbakan Benyamin Netanyahu liderliğindeki koalisyon milletvekillerinin oylarıyla reddedildi.7 Ekim saldırısı ve daha sonra oluşan ihmalleri ortaya çıkarmak amaçlı devlet soruşturma komisyonu kurulmasını teklif eden yasa tasarısının 45 milletvekilinin 'evet' oyuna karşı 53 'hayır' oyuyla reddedildiğini İsrail merkezli Haaretz gazetesi bildirdi.İsrail'de muhalefetteki Benny Gantz'ın liderliğini üstlendiği Ulusal Birlik Partisi tarafından meclise sunulan yasa tasarısı, 7 Ekim saldırıları ve sonrasında yaşanan ihmallere adı karışan herkesi soruşturabilecek tam yetkiye sahip resmi bir komite kurulmasını öngörürken, Netanyahu ve liderliğindeki Likud Partisi, bağlayıcı karar alma yetkisi olmayan sınırlı yetkilere sahip bir 'siyasi' soruşturma komitesi kurulmasını talep ediyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250121/israil-genelkurmay-baskani-halevi-7-ekim-basarisizligindan-dolayi-istifa-ettigini-duyurdu-1092908985.html

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ortadoğu, benny gantz, israil, haaretz, israil parlamentosu (knesset)