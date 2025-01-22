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- Sputnik Türkiye, 1920, 01.11.2023
İsrail- Filistin çatışması
Hamas'ın 7 Ekim sabahı İsrail'e karşı başlattığı saldırılar, İsrail'in de Gazze'de hastane ve mülteci kampını bombalaması ve bir 'kara harekatına' hazırlanması ile devam etti. İsrail'in hava ve kara saldırılarda ölenlerin yüzde 70'inden fazlasının çocuk ve kadınlardan oluşması tepki topladı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250122/israil-7-ekimi-arastirmayi-reddetti-1092954554.html
İsrail 7 Ekim'i araştırmayı reddetti
İsrail 7 Ekim'i araştırmayı reddetti
Sputnik Türkiye
İsrail Meclisi'nde (Knesset) 7 Ekim'de yaşananları araştırmayı öngören yasa tasarısı 45 milletvekilinin 'evet' oyuna karşı 53 'hayır' oyuyla reddedildi. 22.01.2025, Sputnik Türkiye
2025-01-22T23:16+0300
2025-01-22T23:16+0300
israil- filistin çatışması
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israil parlamentosu (knesset)
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İsrail Meclisi'nde (Knesset) 7 Ekim'de yaşananları araştırmayı öngören yasa tasarısı oylandı. Tasarı, Başbakan Benyamin Netanyahu liderliğindeki koalisyon milletvekillerinin oylarıyla reddedildi.7 Ekim saldırısı ve daha sonra oluşan ihmalleri ortaya çıkarmak amaçlı devlet soruşturma komisyonu kurulmasını teklif eden yasa tasarısının 45 milletvekilinin 'evet' oyuna karşı 53 'hayır' oyuyla reddedildiğini İsrail merkezli Haaretz gazetesi bildirdi.İsrail'de muhalefetteki Benny Gantz'ın liderliğini üstlendiği Ulusal Birlik Partisi tarafından meclise sunulan yasa tasarısı, 7 Ekim saldırıları ve sonrasında yaşanan ihmallere adı karışan herkesi soruşturabilecek tam yetkiye sahip resmi bir komite kurulmasını öngörürken, Netanyahu ve liderliğindeki Likud Partisi, bağlayıcı karar alma yetkisi olmayan sınırlı yetkilere sahip bir 'siyasi' soruşturma komitesi kurulmasını talep ediyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250121/israil-genelkurmay-baskani-halevi-7-ekim-basarisizligindan-dolayi-istifa-ettigini-duyurdu-1092908985.html
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ortadoğu, benny gantz, israil, haaretz, israil parlamentosu (knesset)
ortadoğu, benny gantz, israil, haaretz, israil parlamentosu (knesset)

İsrail 7 Ekim'i araştırmayı reddetti

23:16 22.01.2025
© İHA / ABIR SULTANİsrail parlamentosu (Knesset)
İsrail parlamentosu (Knesset) - Sputnik Türkiye, 1920, 22.01.2025
© İHA / ABIR SULTAN
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İsrail Meclisi'nde (Knesset) 7 Ekim'de yaşananları araştırmayı öngören yasa tasarısı 45 milletvekilinin 'evet' oyuna karşı 53 'hayır' oyuyla reddedildi.
İsrail Meclisi'nde (Knesset) 7 Ekim'de yaşananları araştırmayı öngören yasa tasarısı oylandı. Tasarı, Başbakan Benyamin Netanyahu liderliğindeki koalisyon milletvekillerinin oylarıyla reddedildi.
7 Ekim saldırısı ve daha sonra oluşan ihmalleri ortaya çıkarmak amaçlı devlet soruşturma komisyonu kurulmasını teklif eden yasa tasarısının 45 milletvekilinin 'evet' oyuna karşı 53 'hayır' oyuyla reddedildiğini İsrail merkezli Haaretz gazetesi bildirdi.
İsrail'de muhalefetteki Benny Gantz'ın liderliğini üstlendiği Ulusal Birlik Partisi tarafından meclise sunulan yasa tasarısı, 7 Ekim saldırıları ve sonrasında yaşanan ihmallere adı karışan herkesi soruşturabilecek tam yetkiye sahip resmi bir komite kurulmasını öngörürken, Netanyahu ve liderliğindeki Likud Partisi, bağlayıcı karar alma yetkisi olmayan sınırlı yetkilere sahip bir 'siyasi' soruşturma komitesi kurulmasını talep ediyor.
En solda Korgeneral Halevi - Sputnik Türkiye, 1920, 21.01.2025
İsrail- Filistin çatışması
İsrail Genelkurmay Başkanı Halevi, '7 Ekim başarısızlığından dolayı' istifa ettiğini duyurdu
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