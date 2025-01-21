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- Sputnik Türkiye, 1920, 01.11.2023
İsrail- Filistin çatışması
Hamas'ın 7 Ekim sabahı İsrail'e karşı başlattığı saldırılar, İsrail'in de Gazze'de hastane ve mülteci kampını bombalaması ve bir 'kara harekatına' hazırlanması ile devam etti. İsrail'in hava ve kara saldırılarda ölenlerin yüzde 70'inden fazlasının çocuk ve kadınlardan oluşması tepki topladı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250121/israil-genelkurmay-baskani-halevi-7-ekim-basarisizligindan-dolayi-istifa-ettigini-duyurdu-1092908985.html
İsrail Genelkurmay Başkanı Halevi, '7 Ekim başarısızlığından dolayı' istifa ettiğini duyurdu
İsrail Genelkurmay Başkanı Halevi, '7 Ekim başarısızlığından dolayı' istifa ettiğini duyurdu
Sputnik Türkiye
İsrail Genelkurmay Başkanı Halevi, istifa açıklamasında "Bugün (Salı) Savunma Bakanı'na, IDF'nin 7 Ekim'deki başarısızlığındaki sorumluluğumu kabul ettiğimi... 21.01.2025, Sputnik Türkiye
2025-01-21T16:51+0300
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israil- filistin çatışması
herzi halevi
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İsrail Genelkurmay Başkanı Korgeneral Herzi Halevi, Başbakan Benyamin Netanyahu ve Savunma Bakanı Israel Katz'a bir mektup göndererek istifa edeceğini duyurdu. IDF'in sosyal medya hesabından Halevi'nin sözlerine yer verilerek şu açıklama yapıldı:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250120/israil-90-filistinli-mahkumu-serbest-birakti-1092846177.html
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herzi halevi, israil ordusu (idf), israil, israil genelkurmay başkanlığı, israil genelkurmay başkanı, istifa
herzi halevi, israil ordusu (idf), israil, israil genelkurmay başkanlığı, israil genelkurmay başkanı, istifa

İsrail Genelkurmay Başkanı Halevi, '7 Ekim başarısızlığından dolayı' istifa ettiğini duyurdu

16:51 21.01.2025
© AP Photo / Gil Cohen-MagenEn solda Korgeneral Halevi
En solda Korgeneral Halevi - Sputnik Türkiye, 1920, 21.01.2025
En solda Korgeneral Halevi
© AP Photo / Gil Cohen-Magen
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İsrail Genelkurmay Başkanı Halevi, istifa açıklamasında "Bugün (Salı) Savunma Bakanı'na, IDF'nin 7 Ekim'deki başarısızlığındaki sorumluluğumu kabul ettiğimi bildirdim" ifadeleriyle görevinden ayrıldığını duyurdu. Halevi'nin istifası 6 Mart'tan itibaren geçerli olacak.
İsrail Genelkurmay Başkanı Korgeneral Herzi Halevi, Başbakan Benyamin Netanyahu ve Savunma Bakanı Israel Katz'a bir mektup göndererek istifa edeceğini duyurdu. IDF'in sosyal medya hesabından Halevi'nin sözlerine yer verilerek şu açıklama yapıldı:

"Savunma Bakanı'na bugün (Salı) IDF'nin 7 Ekim'deki başarısızlığındaki sorumluluğumu kabul ettiğimi ve IDF'nin önemli başarılar elde ettiği ve rehinelerimizin serbest bırakılmasına ilişkin anlaşmayı uygulama sürecinde olduğu bir zamanda, 6 Mart 2025'te görevimden ayrılma talebinde bulunduğumu bildirdim.

O tarihe kadar IDF'nin 7 Ekim olaylarıyla ilgili soruşturmasını tamamlayacak ve IDF'nin güvenlik sorunlarına karşı hazırlık durumunu güçlendireceğim."

İsrail - Sputnik Türkiye, 1920, 20.01.2025
İsrail- Filistin çatışması
İsrail 90 Filistinli mahkumu serbest bıraktı
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