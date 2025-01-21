https://anlatilaninotesi.com.tr/20250121/israil-genelkurmay-baskani-halevi-7-ekim-basarisizligindan-dolayi-istifa-ettigini-duyurdu-1092908985.html
İsrail Genelkurmay Başkanı Halevi, '7 Ekim başarısızlığından dolayı' istifa ettiğini duyurdu
İsrail Genelkurmay Başkanı Halevi, '7 Ekim başarısızlığından dolayı' istifa ettiğini duyurdu
Sputnik Türkiye
İsrail Genelkurmay Başkanı Halevi, istifa açıklamasında "Bugün (Salı) Savunma Bakanı'na, IDF'nin 7 Ekim'deki başarısızlığındaki sorumluluğumu kabul ettiğimi... 21.01.2025, Sputnik Türkiye
2025-01-21T16:51+0300
2025-01-21T16:51+0300
2025-01-21T16:51+0300
israil- filistin çatışması
herzi halevi
israil ordusu (idf)
israil
israil genelkurmay başkanlığı
israil genelkurmay başkanı
istifa
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İsrail Genelkurmay Başkanı Korgeneral Herzi Halevi, Başbakan Benyamin Netanyahu ve Savunma Bakanı Israel Katz'a bir mektup göndererek istifa edeceğini duyurdu. IDF'in sosyal medya hesabından Halevi'nin sözlerine yer verilerek şu açıklama yapıldı:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250120/israil-90-filistinli-mahkumu-serbest-birakti-1092846177.html
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herzi halevi, israil ordusu (idf), israil, israil genelkurmay başkanlığı, israil genelkurmay başkanı, istifa
herzi halevi, israil ordusu (idf), israil, israil genelkurmay başkanlığı, israil genelkurmay başkanı, istifa
İsrail Genelkurmay Başkanı Halevi, '7 Ekim başarısızlığından dolayı' istifa ettiğini duyurdu
İsrail Genelkurmay Başkanı Halevi, istifa açıklamasında "Bugün (Salı) Savunma Bakanı'na, IDF'nin 7 Ekim'deki başarısızlığındaki sorumluluğumu kabul ettiğimi bildirdim" ifadeleriyle görevinden ayrıldığını duyurdu. Halevi'nin istifası 6 Mart'tan itibaren geçerli olacak.
İsrail Genelkurmay Başkanı Korgeneral Herzi Halevi, Başbakan Benyamin Netanyahu ve Savunma Bakanı Israel Katz'a bir mektup göndererek istifa edeceğini duyurdu. IDF'in sosyal medya hesabından Halevi'nin sözlerine yer verilerek şu açıklama yapıldı:
"Savunma Bakanı'na bugün (Salı) IDF'nin 7 Ekim'deki başarısızlığındaki sorumluluğumu kabul ettiğimi ve IDF'nin önemli başarılar elde ettiği ve rehinelerimizin serbest bırakılmasına ilişkin anlaşmayı uygulama sürecinde olduğu bir zamanda, 6 Mart 2025'te görevimden ayrılma talebinde bulunduğumu bildirdim.
O tarihe kadar IDF'nin 7 Ekim olaylarıyla ilgili soruşturmasını tamamlayacak ve IDF'nin güvenlik sorunlarına karşı hazırlık durumunu güçlendireceğim."