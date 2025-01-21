İsrail Genelkurmay Başkanı Halevi, '7 Ekim başarısızlığından dolayı' istifa ettiğini duyurdu

"Savunma Bakanı'na bugün (Salı) IDF'nin 7 Ekim'deki başarısızlığındaki sorumluluğumu kabul ettiğimi ve IDF'nin önemli başarılar elde ettiği ve rehinelerimizin serbest bırakılmasına ilişkin anlaşmayı uygulama sürecinde olduğu bir zamanda, 6 Mart 2025'te görevimden ayrılma talebinde bulunduğumu bildirdim.

O tarihe kadar IDF'nin 7 Ekim olaylarıyla ilgili soruşturmasını tamamlayacak ve IDF'nin güvenlik sorunlarına karşı hazırlık durumunu güçlendireceğim."