https://anlatilaninotesi.com.tr/20250122/iranli-uzman-amerikan-halki-uluslararasi-maceralara-para-harcayan-onceki-abd-yonetiminin-1092919544.html
İranlı uzman: Amerikan halkı uluslararası maceralara para harcayan önceki ABD yönetiminin politikalarından bıkmıştı
İranlı uzman: Amerikan halkı uluslararası maceralara para harcayan önceki ABD yönetiminin politikalarından bıkmıştı
Sputnik Türkiye
İranlı siyaset bilimci ve uluslararası ilişkiler uzmanı Emad Abshenas, Donald Trump'ın yemin töreninin ardından yaptığı açıklamaları Sputnik İran'a... 22.01.2025, Sputnik Türkiye
2025-01-22T02:12+0300
2025-01-22T02:12+0300
2025-01-22T02:12+0300
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Yaptığı açıklamada Emad Abshenas, "Trump'ın yemin törenindeki konuşması birçok şeyi açıklığa kavuşturdu" diyerek, ABD'nin yeni başkanının göreve geldikten sonra yaptığı ilk konuşmada ABD'nin iç meselelerine odaklanmak istediğini açıkça ortaya koyduğuna inandığını söyledi.Abshenas, Amerikan halkının parasını başta Ukrayna ve İsrail olmak üzere uluslararası maceralara harcayan önceki ABD yönetiminin politikalarından bıkmış durumda olduğunu söyleyerek, "Bu nedenle, Amerikalıların yeni hükümetlerinden kendi refahlarıyla ilgili sorunları çözmeye yönelik harcamalar yapmalarını bekledikleri ifade ediliyor" şeklinde konuştu.Abshenas, konuşmasının devamında ABD vatandaşlarının karşı karşıya olduğu en büyük sorunun iç ve ekonomik durum olduğunun çok iyi farkında olduğunu ifade etti ve "Trump'ın ikinci döneminin ilkinden çok farklı olacağını varsaymak yanlış olmaz" dedi.Son olarak Abshenas, "Trump bu dönemde bir şeyler yaparak adını Amerikan tarihine ABD'yi ekonomik ve tabii ki sosyal ve siyasi çöküşten kurtaran başkan olarak yazdırmak istiyor gibi görünüyor" ifadeleriyle sözlerini noktaladı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250121/trumpin-ek-vergileri-ara-secimlerin-sonuclarini-degistirebilir-1092917043.html
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donald trump, abd, ukrayna, israil
İranlı uzman: Amerikan halkı uluslararası maceralara para harcayan önceki ABD yönetiminin politikalarından bıkmıştı
İranlı siyaset bilimci ve uluslararası ilişkiler uzmanı Emad Abshenas, Donald Trump'ın yemin töreninin ardından yaptığı açıklamaları Sputnik İran'a değerlendirdi.
Yaptığı açıklamada Emad Abshenas, "Trump'ın yemin törenindeki konuşması birçok şeyi açıklığa kavuşturdu" diyerek, ABD'nin yeni başkanının göreve geldikten sonra yaptığı ilk konuşmada ABD'nin iç meselelerine odaklanmak istediğini açıkça ortaya koyduğuna inandığını söyledi.
Abshenas, Amerikan halkının parasını başta Ukrayna ve İsrail olmak üzere uluslararası maceralara harcayan önceki ABD yönetiminin politikalarından bıkmış durumda olduğunu söyleyerek, "Bu nedenle, Amerikalıların yeni hükümetlerinden kendi refahlarıyla ilgili sorunları çözmeye yönelik harcamalar yapmalarını bekledikleri ifade ediliyor" şeklinde konuştu.
Abshenas, konuşmasının devamında ABD vatandaşlarının karşı karşıya olduğu en büyük sorunun iç ve ekonomik durum olduğunun çok iyi farkında olduğunu ifade etti ve "Trump'ın ikinci döneminin ilkinden çok farklı olacağını varsaymak yanlış olmaz" dedi.
Son olarak Abshenas, "Trump bu dönemde bir şeyler yaparak adını Amerikan tarihine ABD'yi ekonomik ve tabii ki sosyal ve siyasi çöküşten kurtaran başkan olarak yazdırmak istiyor gibi görünüyor" ifadeleriyle sözlerini noktaladı.