https://anlatilaninotesi.com.tr/20250122/iranli-uzman-amerikan-halki-uluslararasi-maceralara-para-harcayan-onceki-abd-yonetiminin-1092919544.html

İranlı uzman: Amerikan halkı uluslararası maceralara para harcayan önceki ABD yönetiminin politikalarından bıkmıştı

İranlı uzman: Amerikan halkı uluslararası maceralara para harcayan önceki ABD yönetiminin politikalarından bıkmıştı

Sputnik Türkiye

İranlı siyaset bilimci ve uluslararası ilişkiler uzmanı Emad Abshenas, Donald Trump'ın yemin töreninin ardından yaptığı açıklamaları Sputnik İran'a... 22.01.2025, Sputnik Türkiye

2025-01-22T02:12+0300

2025-01-22T02:12+0300

2025-01-22T02:12+0300

dünya

donald trump

abd

ukrayna

israil

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/01/14/1092878189_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_aeef563a9462161547ec8a3584a17df1.jpg

Yaptığı açıklamada Emad Abshenas, "Trump'ın yemin törenindeki konuşması birçok şeyi açıklığa kavuşturdu" diyerek, ABD'nin yeni başkanının göreve geldikten sonra yaptığı ilk konuşmada ABD'nin iç meselelerine odaklanmak istediğini açıkça ortaya koyduğuna inandığını söyledi.Abshenas, Amerikan halkının parasını başta Ukrayna ve İsrail olmak üzere uluslararası maceralara harcayan önceki ABD yönetiminin politikalarından bıkmış durumda olduğunu söyleyerek, "Bu nedenle, Amerikalıların yeni hükümetlerinden kendi refahlarıyla ilgili sorunları çözmeye yönelik harcamalar yapmalarını bekledikleri ifade ediliyor" şeklinde konuştu.Abshenas, konuşmasının devamında ABD vatandaşlarının karşı karşıya olduğu en büyük sorunun iç ve ekonomik durum olduğunun çok iyi farkında olduğunu ifade etti ve "Trump'ın ikinci döneminin ilkinden çok farklı olacağını varsaymak yanlış olmaz" dedi.Son olarak Abshenas, "Trump bu dönemde bir şeyler yaparak adını Amerikan tarihine ABD'yi ekonomik ve tabii ki sosyal ve siyasi çöküşten kurtaran başkan olarak yazdırmak istiyor gibi görünüyor" ifadeleriyle sözlerini noktaladı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250121/trumpin-ek-vergileri-ara-secimlerin-sonuclarini-degistirebilir-1092917043.html

ukrayna

israil

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

donald trump, abd, ukrayna, israil