https://anlatilaninotesi.com.tr/20250121/trumpin-ek-vergileri-ara-secimlerin-sonuclarini-degistirebilir-1092917043.html
'Trump'ın ek vergileri ara seçimlerin sonuçlarını değiştirebilir'
'Trump'ın ek vergileri ara seçimlerin sonuçlarını değiştirebilir'
Sputnik Türkiye
Iowa Eyalet Demokrat Parti Merkez Komitesi üyesi ve ABD Filistin Konseyi Başkanı John Dbeit, resmi olarak göreve başlayan ABD Başkanı Donald Trump'ın siyasi... 21.01.2025, Sputnik Türkiye
2025-01-21T22:27+0300
2025-01-21T22:27+0300
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Iowa Eyalet Demokrat Parti Merkez Komitesi üyesi ve ABD Filistin Konseyi Başkanı John Dbeit, Sputnik Arabic'te yeni ABD yönetiminin siyasi önceliklerine dair bazı yorumlarda bulundu.Dbeit, 20 Ocak'ta yemin ederek resmi olarak göreve başlayan ABD Başkanı Donald Trump'ın siyasi öncelikleri hakkında yaptığı konuşmasında, Gazze'deki çatışmanın geleceğini tahmin etmenin zor olduğunu, sebebinin ise 'herkesin' Trump ile aynı fikirde olmadığını ifade etti.Trump'ın yemin töreninde gerçekleştirdiği konuşmasına değinen Dbeit, Trump'ın İsrailli esirlerden bahsederken Filistinli mahkumlardan bahsetmemesinin Ortadoğu'daki mevcut durumun geleceği hakkında fikir verebileceğini söyledi.'Putin ile toplantı istedi'Konuşmasının devamında Dbeit, Trump'ın Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile mükemmel bir ilişkisi olduğunu söyleyerek Trump'ın bir toplantı düzenlemek istediğini ve söz konusu toplantının Ukrayna krizine bir çözüm bulmak için düzenleneceğini hatırlattı. 'Hiç kimse mevcut gerçekleri değiştiremez'Dbeit açıklamasında, Meksika Körfezi ve Panama Kanalı meselelerine değinerek, "Hiç kimse mevcut gerçekleri değiştiremez ve bu durum özellikle Meksika Körfezi ve Panama Kanalı meseleleri için geçerlidir" ifadelerine bulundu.Trump'ın Kanada, Grönland ve Panama Kanalı üzerindeki toprak iddiaları hakkında Dbeit, "Trump'ın bu konulardaki açıklamaları sadece dünyadaki gerilimin dozunu arttırmakta ve siyasi ve askeri maceralara itmektedir" şeklinde konuştu.'Trump'ın ek vergileri ara seçimlerin sonuçlarını değiştirebilir'Trump'ın yurtdışından ABD'ye gelen mallara uygulayacağını açıkladığı vergiler hakkında Dbeit, vergilerin en çok ABD'li tüketiciyi etkileyeceğini ve ara seçimlerin sonuçlarını değiştirebileceğini söyledi. Dbeit, şu ifadelerde bulundu:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250121/trumpin-soylediklerinin-hayata-gecirilmesi-durumunda-abdnin-ic-ve-dis-politikasinda-ciddi-1092913711.html
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abd, donald trump, panama kanalı, abd, gazze
'Trump'ın ek vergileri ara seçimlerin sonuçlarını değiştirebilir'
Iowa Eyalet Demokrat Parti Merkez Komitesi üyesi ve ABD Filistin Konseyi Başkanı John Dbeit, resmi olarak göreve başlayan ABD Başkanı Donald Trump'ın siyasi önceliklerini değerlendirdi.
Iowa Eyalet Demokrat Parti Merkez Komitesi üyesi ve ABD Filistin Konseyi Başkanı John Dbeit, Sputnik Arabic'te yeni ABD yönetiminin siyasi önceliklerine dair bazı yorumlarda bulundu.
Dbeit, 20 Ocak'ta yemin ederek resmi olarak göreve başlayan ABD Başkanı Donald Trump'ın siyasi öncelikleri hakkında yaptığı konuşmasında, Gazze'deki çatışmanın geleceğini tahmin etmenin zor olduğunu, sebebinin ise 'herkesin' Trump ile aynı fikirde olmadığını ifade etti.
Trump'ın yemin töreninde gerçekleştirdiği konuşmasına değinen Dbeit, Trump'ın İsrailli esirlerden bahsederken Filistinli mahkumlardan bahsetmemesinin Ortadoğu'daki mevcut durumun geleceği hakkında fikir verebileceğini söyledi.
'Putin ile toplantı istedi'
Konuşmasının devamında Dbeit, Trump'ın Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile mükemmel bir ilişkisi olduğunu söyleyerek Trump'ın bir toplantı düzenlemek istediğini ve söz konusu toplantının Ukrayna krizine bir çözüm bulmak için düzenleneceğini hatırlattı.
'Hiç kimse mevcut gerçekleri değiştiremez'
Dbeit açıklamasında, Meksika Körfezi ve Panama Kanalı meselelerine değinerek, "Hiç kimse mevcut gerçekleri değiştiremez ve bu durum özellikle Meksika Körfezi ve Panama Kanalı meseleleri için geçerlidir" ifadelerine bulundu.
Trump'ın Kanada, Grönland ve Panama Kanalı üzerindeki toprak iddiaları hakkında Dbeit, "Trump'ın bu konulardaki açıklamaları sadece dünyadaki gerilimin dozunu arttırmakta ve siyasi ve askeri maceralara itmektedir" şeklinde konuştu.
'Trump'ın ek vergileri ara seçimlerin sonuçlarını değiştirebilir'
Trump'ın yurtdışından ABD'ye gelen mallara uygulayacağını açıkladığı vergiler hakkında Dbeit, vergilerin en çok ABD'li tüketiciyi etkileyeceğini ve ara seçimlerin sonuçlarını değiştirebileceğini söyledi. Dbeit, şu ifadelerde bulundu:
"Diğer ülkelerden gelen mallara uygulanan gümrük vergilerinin artması esas olarak bu mallar için çok daha fazla ödeyecek olan ABD tüketicisini etkileyecek ve bu da iki yıl sonra yapılacak ara seçimlerin sonuçlarını etkileyebilir"