İngiltere'de dinleme skandalı: İngiliz gazeteden 5 yıl sonra itiraf ve özür geldi

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
6 dk
SEYİR HALİ
'İş verenlerin yararına olacak bir düzenleme geliyor'
07:06
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
11 dk
YERİ VE ZAMANI
Verem savaş dispanserleri kapanıyor: Toplum sağlığı açısından olumsuz bir tablo
09:12
108 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
29 dk
FETHİ YILMAZ’LA YAZI-YORUM
Ümit Özdağ neden gözaltına alındı?
11:29
32 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:01
5 dk
GÜN ORTASI
Siyasilerden Ümit Özdağ'ın gözaltına alınmasına tepki
12:06
81 dk
90 SANİYE
Türkiye ve dünya gündemi
13:28
2 dk
HABER MASASI
Selin Yazıcı, Ebru Dönmez ve Serkan Baştımar'la Haber Masası
13:30
35 dk
FUTBOL SAATİ
Süper Lig’de 20 . haftaya toplu bakış
14:05
49 dk
ANKARA FARKI
Ateşkes İsrail'i karıştırdı
15:05
56 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
10 dk
EKSEN
‘Artan Körfez etkisiyle birlikte Suriye ve Lübnan da İsrail ile masaya oturabilir’
16:10
80 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
8 dk
SESLİ HABER
Görevi biten Biden’dan ‘final’ şaşkınlığı: Merdivenleri bulamadı
17:42
2 dk
SESLİ HABER
Trump: Putin’le görüşebilirim
17:51
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
13 dk
TARİHTE BUGÜN
Tarihin akışını değiştiren lider: Lenin
18:19
24 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
14 dk
ÖZEL HABER
ABD ve İsrail’in Türkiye’ye Doğu Akdeniz baskısı
19:19
8 dk
ÖZEL HABER
Yangından önce otelden nasıl şikâyet ediliyordu?
19:51
7 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
8 dk
SEYİR HALİ
ABD'de 157 yıllık 'doğum yoluyla vatandaşlık hakkı' sona mı eriyor?
07:08
112 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
YERİ VE ZAMANI
Ev almak için kaç yıl çalışmak gerekiyor?
09:06
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:07
14 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:22
18 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:45
7 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
9 dk
ÖZEL HABER
Yangından önce otelden nasıl şikâyet ediliyordu?
12:12
7 dk
ÖZEL HABER
ABD ve İsrail’in Türkiye’ye Doğu Akdeniz baskısı
12:43
8 dk
HABER MASASI
Türkiye yasta...
13:00
64 dk
YENİ ŞEYLER REHBERİ
Yangın sprinkler sistemi nedir?
14:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
7 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
EKSEN
Trump'lı Ortadoğu
16:05
85 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
6 dk
ÖZEL HABER
ABD ve İsrail’in Türkiye’ye Doğu Akdeniz baskısı
17:41
8 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
1 dk
BÖLGENİN KALBİ
Ceyhun Bozkurt'la Bölgenin Kalbi
19:05
84 dk
DünBugün
Geri dön
Adana107.4
Adana107.4
Ankara96.2
Antalya104.8
Bursa101.4
Çanakkale107.2
Diyarbakır89.6
Gaziantep104.3
Hatay106.1
İstanbul97.8
İzmir91.0
Kahramanmaraş92.3
Kayseri105.5
Kocaeli90.2
Konya88.6
Malatya106.0
Manisa101.0
Mardin92.2
Ordu99.6
Sakarya90.2
Samsun107.7
Sivas104.2
Şanlıurfa95.3
Trabzon102.4
Van88.0
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250122/ingilterede-dinleme-skandali-ingiliz-gazeteden-5-yil-sonra-itiraf-ve-ozur-geldi--1092942462.html
İngiltere'de dinleme skandalı: İngiliz gazeteden 5 yıl sonra itiraf ve özür geldi
İngiltere'de dinleme skandalı: İngiliz gazeteden 5 yıl sonra itiraf ve özür geldi
Sputnik Türkiye
İngiltere Kralı 3. Charles'ın oğlu Sussex Dükü Prens Harry'nin, 'telefonlarını dinleyerek özel hayatını ihlal ettiği ve haberler yaptığı' iddiasıyla dava... 22.01.2025, Sputnik Türkiye
2025-01-22T17:26+0300
2025-01-22T17:26+0300
dünya
avrupa
ingiltere
prens harry
sussex
the sun
işçi partisi
telefon dinleme
özür
resmi özür
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/104114/00/1041140055_0:166:2626:1643_1920x0_80_0_0_b582f13c79fe09d6ae7e44590e92699c.jpg
İngiltere merkezli The Sun gazetesi sahibi News Group Newspapers (NGN), Sussex Dükü Prens Harry'den özür diledi. Sussex Dükü'nün 'telefonlarını dinleyerek özel hayatını ihlal edip haber yaptığı' iddiasıyla açılan davada NGN özür açıklamasında bulundu. NGN'den yapılan açıklamada, 'The Sun adına çalışan özel dedektifler tarafından gerçekleştirilen yasadışı faaliyetlerin 1996 ve 2011 yılları arasında Prens Harry'in özel hayatına yaptığı ciddi müdahale için, Prens Harry'in telefonlarını dinleme, gözetleme, özel bilgilerinin kötüye kullanımı için' özürlerini sundu.40 yaşındaki Sussex Dükü Prens Harry, 'The Sun tarafından telefonunun hacklendiği, hukuksuz şekilde elde edilen bilgilerin haberlerde kullanıldığı' iddiasıyla gazeteye karşı 2019'da dava açmıştı. Şubat ayında gazetenin kendisini hedef aldığı iddiasını desteklemek için İngiltere'ye dönmesi planlanan Prens Harry'e özrün ardından 'önemli bir tazminat' ödeneceği duyuruldu. Çarşamba günü dükün avukatı, 'tarafların anlaşmaya vardığını, NGN'nin özür dilemeyi teklif ettiğini ve Prens Harry'e tazminat ödeneceğini' belirtti. 2019 yılında davanın açılmasından bu yana iki kez ertelenen davada, İşçi Partisi'nin eski başkan yardımcısı Lord Tom Watson'da Prens Harry ile birlikte yasal işlem başlatmıştı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20230327/prens-harry-telefon-dinleme-ve-mahremiyet-davasi-icin-londrada-1068809122.html
ingiltere
sussex
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/104114/00/1041140055_109:0:2518:1807_1920x0_80_0_0_04a6b53570bdf4bb005b85047ee0116e.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
avrupa, ingiltere, prens harry, sussex, the sun, işçi partisi, telefon dinleme, özür, resmi özür, dava
avrupa, ingiltere, prens harry, sussex, the sun, işçi partisi, telefon dinleme, özür, resmi özür, dava

İngiltere'de dinleme skandalı: İngiliz gazeteden 5 yıl sonra itiraf ve özür geldi

17:26 22.01.2025
© AP Photo / Kirsty WigglesworthPrens Harry
Prens Harry - Sputnik Türkiye, 1920, 22.01.2025
© AP Photo / Kirsty Wigglesworth
Abone ol
İngiltere Kralı 3. Charles'ın oğlu Sussex Dükü Prens Harry'nin, 'telefonlarını dinleyerek özel hayatını ihlal ettiği ve haberler yaptığı' iddiasıyla dava açtığı The Sun gazetesinin sahibi News Group Newspapers (NGN) özür açıklaması yaptı.
İngiltere merkezli The Sun gazetesi sahibi News Group Newspapers (NGN), Sussex Dükü Prens Harry'den özür diledi. Sussex Dükü'nün 'telefonlarını dinleyerek özel hayatını ihlal edip haber yaptığı' iddiasıyla açılan davada NGN özür açıklamasında bulundu.
NGN'den yapılan açıklamada, 'The Sun adına çalışan özel dedektifler tarafından gerçekleştirilen yasadışı faaliyetlerin 1996 ve 2011 yılları arasında Prens Harry'in özel hayatına yaptığı ciddi müdahale için, Prens Harry'in telefonlarını dinleme, gözetleme, özel bilgilerinin kötüye kullanımı için' özürlerini sundu.
40 yaşındaki Sussex Dükü Prens Harry, 'The Sun tarafından telefonunun hacklendiği, hukuksuz şekilde elde edilen bilgilerin haberlerde kullanıldığı' iddiasıyla gazeteye karşı 2019'da dava açmıştı. Şubat ayında gazetenin kendisini hedef aldığı iddiasını desteklemek için İngiltere'ye dönmesi planlanan Prens Harry'e özrün ardından 'önemli bir tazminat' ödeneceği duyuruldu.
Çarşamba günü dükün avukatı, 'tarafların anlaşmaya vardığını, NGN'nin özür dilemeyi teklif ettiğini ve Prens Harry'e tazminat ödeneceğini' belirtti. 2019 yılında davanın açılmasından bu yana iki kez ertelenen davada, İşçi Partisi'nin eski başkan yardımcısı Lord Tom Watson'da Prens Harry ile birlikte yasal işlem başlatmıştı.
İngiliz Kraliyet ailesinden ayrılarak ABD'ye yerleşen Sussex Dükü Prens Harry, 10 Ocak'ta yayımlanacak anı kitabında, Afganistan'daki görevi sırasında 25 kişiyi öldürdüğünü ve bundan utanç duymadığını belirtti. - Sputnik Türkiye, 1920, 27.03.2023
DÜNYA
Prens Harry, telefon dinleme ve mahremiyet davası için Londra'da
27 Mart 2023, 15:18
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала