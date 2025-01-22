https://anlatilaninotesi.com.tr/20250122/ingilterede-dinleme-skandali-ingiliz-gazeteden-5-yil-sonra-itiraf-ve-ozur-geldi--1092942462.html
İngiltere'de dinleme skandalı: İngiliz gazeteden 5 yıl sonra itiraf ve özür geldi
İngiltere'de dinleme skandalı: İngiliz gazeteden 5 yıl sonra itiraf ve özür geldi
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İngiltere Kralı 3. Charles'ın oğlu Sussex Dükü Prens Harry'nin, 'telefonlarını dinleyerek özel hayatını ihlal ettiği ve haberler yaptığı' iddiasıyla dava... 22.01.2025, Sputnik Türkiye
2025-01-22T17:26+0300
2025-01-22T17:26+0300
2025-01-22T17:26+0300
dünya
avrupa
ingiltere
prens harry
sussex
the sun
işçi partisi
telefon dinleme
özür
resmi özür
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İngiltere merkezli The Sun gazetesi sahibi News Group Newspapers (NGN), Sussex Dükü Prens Harry'den özür diledi. Sussex Dükü'nün 'telefonlarını dinleyerek özel hayatını ihlal edip haber yaptığı' iddiasıyla açılan davada NGN özür açıklamasında bulundu. NGN'den yapılan açıklamada, 'The Sun adına çalışan özel dedektifler tarafından gerçekleştirilen yasadışı faaliyetlerin 1996 ve 2011 yılları arasında Prens Harry'in özel hayatına yaptığı ciddi müdahale için, Prens Harry'in telefonlarını dinleme, gözetleme, özel bilgilerinin kötüye kullanımı için' özürlerini sundu.40 yaşındaki Sussex Dükü Prens Harry, 'The Sun tarafından telefonunun hacklendiği, hukuksuz şekilde elde edilen bilgilerin haberlerde kullanıldığı' iddiasıyla gazeteye karşı 2019'da dava açmıştı. Şubat ayında gazetenin kendisini hedef aldığı iddiasını desteklemek için İngiltere'ye dönmesi planlanan Prens Harry'e özrün ardından 'önemli bir tazminat' ödeneceği duyuruldu. Çarşamba günü dükün avukatı, 'tarafların anlaşmaya vardığını, NGN'nin özür dilemeyi teklif ettiğini ve Prens Harry'e tazminat ödeneceğini' belirtti. 2019 yılında davanın açılmasından bu yana iki kez ertelenen davada, İşçi Partisi'nin eski başkan yardımcısı Lord Tom Watson'da Prens Harry ile birlikte yasal işlem başlatmıştı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20230327/prens-harry-telefon-dinleme-ve-mahremiyet-davasi-icin-londrada-1068809122.html
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avrupa, ingiltere, prens harry, sussex, the sun, işçi partisi, telefon dinleme, özür, resmi özür, dava
avrupa, ingiltere, prens harry, sussex, the sun, işçi partisi, telefon dinleme, özür, resmi özür, dava
İngiltere'de dinleme skandalı: İngiliz gazeteden 5 yıl sonra itiraf ve özür geldi
İngiltere Kralı 3. Charles'ın oğlu Sussex Dükü Prens Harry'nin, 'telefonlarını dinleyerek özel hayatını ihlal ettiği ve haberler yaptığı' iddiasıyla dava açtığı The Sun gazetesinin sahibi News Group Newspapers (NGN) özür açıklaması yaptı.
İngiltere merkezli The Sun gazetesi sahibi News Group Newspapers (NGN), Sussex Dükü Prens Harry'den özür diledi. Sussex Dükü'nün 'telefonlarını dinleyerek özel hayatını ihlal edip haber yaptığı' iddiasıyla açılan davada NGN özür açıklamasında bulundu.
NGN'den yapılan açıklamada, 'The Sun adına çalışan özel dedektifler tarafından gerçekleştirilen yasadışı faaliyetlerin 1996 ve 2011 yılları arasında Prens Harry'in özel hayatına yaptığı ciddi müdahale için, Prens Harry'in telefonlarını dinleme, gözetleme, özel bilgilerinin kötüye kullanımı için' özürlerini sundu.
40 yaşındaki Sussex Dükü Prens Harry, 'The Sun tarafından telefonunun hacklendiği, hukuksuz şekilde elde edilen bilgilerin haberlerde kullanıldığı' iddiasıyla gazeteye karşı 2019'da dava açmıştı. Şubat ayında gazetenin kendisini hedef aldığı iddiasını desteklemek için İngiltere'ye dönmesi planlanan Prens Harry'e özrün ardından 'önemli bir tazminat' ödeneceği duyuruldu.
Çarşamba günü dükün avukatı, 'tarafların anlaşmaya vardığını, NGN'nin özür dilemeyi teklif ettiğini ve Prens Harry'e tazminat ödeneceğini' belirtti. 2019 yılında davanın açılmasından bu yana iki kez ertelenen davada, İşçi Partisi'nin eski başkan yardımcısı Lord Tom Watson'da Prens Harry ile birlikte yasal işlem başlatmıştı.