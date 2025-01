https://anlatilaninotesi.com.tr/20250122/ingilterede-dinleme-skandali-ingiliz-gazeteden-5-yil-sonra-itiraf-ve-ozur-geldi--1092942462.html

İngiltere'de dinleme skandalı: İngiliz gazeteden 5 yıl sonra itiraf ve özür geldi

İngiltere'de dinleme skandalı: İngiliz gazeteden 5 yıl sonra itiraf ve özür geldi

2025-01-22

2025-01-22T17:26+0300

2025-01-22T17:26+0300

İngiltere merkezli The Sun gazetesi sahibi News Group Newspapers (NGN), Sussex Dükü Prens Harry'den özür diledi. Sussex Dükü'nün 'telefonlarını dinleyerek özel hayatını ihlal edip haber yaptığı' iddiasıyla açılan davada NGN özür açıklamasında bulundu. NGN'den yapılan açıklamada, 'The Sun adına çalışan özel dedektifler tarafından gerçekleştirilen yasadışı faaliyetlerin 1996 ve 2011 yılları arasında Prens Harry'in özel hayatına yaptığı ciddi müdahale için, Prens Harry'in telefonlarını dinleme, gözetleme, özel bilgilerinin kötüye kullanımı için' özürlerini sundu.40 yaşındaki Sussex Dükü Prens Harry, 'The Sun tarafından telefonunun hacklendiği, hukuksuz şekilde elde edilen bilgilerin haberlerde kullanıldığı' iddiasıyla gazeteye karşı 2019'da dava açmıştı. Şubat ayında gazetenin kendisini hedef aldığı iddiasını desteklemek için İngiltere'ye dönmesi planlanan Prens Harry'e özrün ardından 'önemli bir tazminat' ödeneceği duyuruldu. Çarşamba günü dükün avukatı, 'tarafların anlaşmaya vardığını, NGN'nin özür dilemeyi teklif ettiğini ve Prens Harry'e tazminat ödeneceğini' belirtti. 2019 yılında davanın açılmasından bu yana iki kez ertelenen davada, İşçi Partisi'nin eski başkan yardımcısı Lord Tom Watson'da Prens Harry ile birlikte yasal işlem başlatmıştı.

