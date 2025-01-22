https://anlatilaninotesi.com.tr/20250122/hurda-araclarda-otv-indirimi-bekleniyor-duzenleme-meclisten-gecti-mi-1092952721.html

Hurda araçlarda ÖTV indirimi bekleniyor: Düzenleme Meclis'ten geçti mi?

Hurda araçlarda ÖTV indirimi bekleniyor: Düzenleme Meclis'ten geçti mi?

Sputnik Türkiye

Meclis'e sunulan hurda araç teşviki teklifi, 25 yaşını doldurmuş araçların hurdaya çıkarılması karşılığında yeni alınacak araçlar için ÖTV muafiyeti sağlamayı... 22.01.2025, Sputnik Türkiye

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25 yaşını doldurmuş araçların hurdaya çıkarılması karşılığında yeni alınacak araçlara ÖTV muafiyeti sağlanacak teklif Meclis'te gündeme geldi.2025 yılının başında Meclis’te görüşülen hurda araç teşviki, 25 yaşını doldurmuş araçların hurdaya çıkarılması karşılığında ÖTV muafiyetiyle yeni araç alımını teşvik ediyor. Yeni alınacak araçların Türkiye’de üretilmiş ve en az yüzde 40 yerlilik oranına sahip olması gerekiyor. Bu teşvik, sadece bir kez kullanılabilecek.Düzenleme yasalaşırsa, Togg T10X, Toyota CH-R, Hyundai Bayon, Hyundai i20, Hyundai i10, Ford Tourneo Custom, Ford E-Transit, Ford Transit, Fiat Fiorino, Fiat Egea Cross, Fiat Egea ve VW Transporter gibi 12 model bu kapsamda satın alınabilecek.Hem ekonomik hem çevresel fayda sağlaması beklenen teşvik, eski araçların trafikten çekilmesini, yerli üretimin desteklenmesini ve daha güvenli araçların kullanımını amaçlıyor. Teklifin yasalaşması halinde, teşvikin yürürlük tarihi Resmi Gazete’de yayımlanarak duyurulacak.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250107/hurda-araclarda-otv-indirimi-gelecek-mi-meclise-sunulan-teklifte-son-durum-ne-1092438290.html

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