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Güney Kore, 179 kişinin öldüğü uçak kazası sonrası harekete geçti: Pistleri uzatıyor
Güney Kore, 179 kişinin öldüğü uçak kazası sonrası harekete geçti: Pistleri uzatıyor
Sputnik Türkiye
Acil iniş yaptığı sırada pistin sonundaki yapıya çarparak 179 kişinin öldüğü uçak kazası sonrasında, ülkedeki havaalanlarında tehlikeli yapılara karşı çalışma... 22.01.2025, Sputnik Türkiye
2025-01-22T12:32+0300
2025-01-22T12:38+0300
dünya
güney kore
muan uluslararası havalimanı
uçak kazası
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Güney Kore'de hükümet, 29 Aralık 2024'te meydana gelen ve 179 kişinin hayatını kaybettiği uçak kazasının ardından ülke genelindeki bazı havaalanlarının pistlerinde tehlikeli yapıların tespit edildiği ve bunların düzeltileceğini duyurdu. Pistlerde risk barından yapıların tespitine başlayan Güney Kore Arazi, Altyapı ve Ulaştırma Bakanlığı, acil inişlerle ilgili potansiyel riskleri gidermek için plan açıkladı.Açıklamada, planın, ülke genelinde kazaların önlenmesi ve güvenlik standartlarının yükseltilmesi amacıyla yapıldığı belirtildi. Jeju Air uçağının inişte kontrolden çıkmasıyla meydana gelen kazanın yaşandığı Muan Uluslararası Havalimanı dahil 7 havalimanında pistlere yakın "tehlikeli yapıların" tespit edildiği aktarılan açıklamada, bu havaalanlarındaki yapıların düzeltileceği ve güvenlik iyileştirmelerine öncelik verileceği ifade edildi.Risklerin ortandan kaldırılarak iyileştirmelerin hızlanması için düzenlemelerin basitleştirilmesinin hedeflendiği ve pist güvenlik alanları, tavsiye edilen 240 metreden daha kısa olduğu tespit edilen 7 havalimanında bu alanların genişletileceği ifade edildi.Bakanlık, 13 Ocak'ta, Muan Uluslararası Havalimanı'ndaki pistin sonundaki 2 metre yüksekliğindeki beton yapı da dahil olmak üzere havalimanlarında bulunan ve uçuş güvenliği açısından risk teşkil eden bazı yapıların kaldırılacağı ya da yeniden inşa edileceğini duyurmuştu.179 kişinin hayatını kaybettiği uçak kazasıBangkok-Muan rotalı, Boeing 737-800 model tek koridorlu "Jeju Air 7C2216" sefer sayılı uçak, Güney Kore'nin Muan şehrinde iniş takımlarının açılmaması üzerine piste indikten sonra kontrolden çıkmış ve pistin sonunda duramayarak duvara çarpmıştı. 6 kişilik mürettebat ve 175 yolcunun bulunduğu uçaktaki 179 kişi hayatını kaybetmişti.Ulusal İtfaiye Teşkilatı'na göre, sadece 30'lu yaşlarda bir kadın ve 20'li yaşlarda bir erkek mürettebat kaza sonrasında hayatta kalmıştı. Yetkililer, kazanın uçağın iniş takımlarındaki arızadan kaynaklandığını belirterek, ilk seferde iniş takımları açılmayan uçağın, ikinci seferde zorunlu iniş sırasında kaza yaptığını bildirmişti.Güney Kore havacılık tarihinin en ölümcül felaketi kabul edilen olay sonrasında ülkede 7 günlük ulusal yas ilan edilmişti. Uçağın motorlarından çıkan kuş tüyü ve kan, arızanın kuş sürüsünden kaynaklandığı yönünde yorumlara neden oldu. Uçağın kaza raporu için karakutu incelemeleri devam ediyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250111/guney-kore-ucak-kazasinda-yeni-gelisme-felaketten-4-dakika-once-kara-kutu-kayit-yapmayi-durdurdu-1092568365.html
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güney kore, muan uluslararası havalimanı, uçak kazası
güney kore, muan uluslararası havalimanı, uçak kazası

Güney Kore, 179 kişinin öldüğü uçak kazası sonrası harekete geçti: Pistleri uzatıyor

12:32 22.01.2025 (güncellendi: 12:38 22.01.2025)
© AP Photo / Ahn Young-joonGüney Kore'deki uçak kazasında kara kutudan ilk veriler alındı
Güney Kore'deki uçak kazasında kara kutudan ilk veriler alındı - Sputnik Türkiye, 1920, 22.01.2025
© AP Photo / Ahn Young-joon
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Acil iniş yaptığı sırada pistin sonundaki yapıya çarparak 179 kişinin öldüğü uçak kazası sonrasında, ülkedeki havaalanlarında tehlikeli yapılara karşı çalışma başlattığını duyurdu. Tavsiye edilen 240 metreden daha kısa olan pistlerin bulunduğu 7 havalimanında bu alanların genişletileceği ifade edildi.
Güney Kore'de hükümet, 29 Aralık 2024'te meydana gelen ve 179 kişinin hayatını kaybettiği uçak kazasının ardından ülke genelindeki bazı havaalanlarının pistlerinde tehlikeli yapıların tespit edildiği ve bunların düzeltileceğini duyurdu. Pistlerde risk barından yapıların tespitine başlayan Güney Kore Arazi, Altyapı ve Ulaştırma Bakanlığı, acil inişlerle ilgili potansiyel riskleri gidermek için plan açıkladı.
Açıklamada, planın, ülke genelinde kazaların önlenmesi ve güvenlik standartlarının yükseltilmesi amacıyla yapıldığı belirtildi. Jeju Air uçağının inişte kontrolden çıkmasıyla meydana gelen kazanın yaşandığı Muan Uluslararası Havalimanı dahil 7 havalimanında pistlere yakın "tehlikeli yapıların" tespit edildiği aktarılan açıklamada, bu havaalanlarındaki yapıların düzeltileceği ve güvenlik iyileştirmelerine öncelik verileceği ifade edildi.
Risklerin ortandan kaldırılarak iyileştirmelerin hızlanması için düzenlemelerin basitleştirilmesinin hedeflendiği ve pist güvenlik alanları, tavsiye edilen 240 metreden daha kısa olduğu tespit edilen 7 havalimanında bu alanların genişletileceği ifade edildi.
Bakanlık, 13 Ocak'ta, Muan Uluslararası Havalimanı'ndaki pistin sonundaki 2 metre yüksekliğindeki beton yapı da dahil olmak üzere havalimanlarında bulunan ve uçuş güvenliği açısından risk teşkil eden bazı yapıların kaldırılacağı ya da yeniden inşa edileceğini duyurmuştu.

179 kişinin hayatını kaybettiği uçak kazası

Bangkok-Muan rotalı, Boeing 737-800 model tek koridorlu "Jeju Air 7C2216" sefer sayılı uçak, Güney Kore'nin Muan şehrinde iniş takımlarının açılmaması üzerine piste indikten sonra kontrolden çıkmış ve pistin sonunda duramayarak duvara çarpmıştı. 6 kişilik mürettebat ve 175 yolcunun bulunduğu uçaktaki 179 kişi hayatını kaybetmişti.
Ulusal İtfaiye Teşkilatı'na göre, sadece 30'lu yaşlarda bir kadın ve 20'li yaşlarda bir erkek mürettebat kaza sonrasında hayatta kalmıştı. Yetkililer, kazanın uçağın iniş takımlarındaki arızadan kaynaklandığını belirterek, ilk seferde iniş takımları açılmayan uçağın, ikinci seferde zorunlu iniş sırasında kaza yaptığını bildirmişti.
Güney Kore havacılık tarihinin en ölümcül felaketi kabul edilen olay sonrasında ülkede 7 günlük ulusal yas ilan edilmişti. Uçağın motorlarından çıkan kuş tüyü ve kan, arızanın kuş sürüsünden kaynaklandığı yönünde yorumlara neden oldu. Uçağın kaza raporu için karakutu incelemeleri devam ediyor.
Güney Kore'deki uçak kazasında kara kutudan ilk veriler alındı - Sputnik Türkiye, 1920, 11.01.2025
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Güney Kore uçak kazasında yeni gelişme: Felaketten 4 dakika önce kara kutu kayıt yapmayı durdurdu
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