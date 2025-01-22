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Genç kız, Kadın Doğum Servisi'ne babasını sokmaya çalıştı: Güvenlik engel olunca tartışma çıktı
Genç kız, Kadın Doğum Servisi'ne babasını sokmaya çalıştı: Güvenlik engel olunca tartışma çıktı
Sputnik Türkiye
İstanbul Küçükçekmece’de bulunan Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kadın Doğum Polikliniği’nde sıra dışı bir olay yaşandı. Üniversite... 22.01.2025, Sputnik Türkiye
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Kanuni Sultan Süleyman Hastanesi Kadın Doğum Polikliniği’nde, üniversiteli bir kadının babasıyla muayene olma talebi üzerine tartışma çıktı.Genç kadın, babasının muayene odasına alınmamasına sert tepki göstererek “Burası şeriatla mı yönetiliyor kardeşim, o başhekim buraya gelecek! Kadın-erkek ayıramazsınız. Kızını tedaviye getirmiş bir adam sizin neyinize bakacak?” ifadelerini kullandı. Olay, poliklinikteki diğer hastalar arasında şaşkınlık yaratırken, güvenlik görevlileri tartışmanın büyümesini önlemek için devreye girdi.Hastane yetkilileri, kadın doğum polikliniklerinde mahremiyetin korunmasının esas olduğunu ve bu nedenle erkek refakatçilerin belirli durumlarda içeri alınmadığını belirtti. Ayrıca, durumun başhekimlik düzeyinde incelenmesi talebine yönelik açıklama yapılacağı ifade edildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250116/kamu-hastaneleri-genel-muduru-ceviz-mhrsde-randevu-almayi-bekleyen-hasta-sayimizi-yuzde-30-azalttik-1092730228.html
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kadın doğum, kadın, kadın hakları, kadın kotası, doğumhane, hastane, özel hastane, başhekim, doktor, doktor saldırı, güvenlik, kavga, sağlık, sağlık çalışanı, sağlık bakanlığı

Genç kız, Kadın Doğum Servisi'ne babasını sokmaya çalıştı: Güvenlik engel olunca tartışma çıktı

22:04 22.01.2025
© AADoğum yaptıran yabancı uyruklu kadın hakkında yaklaşık 6 ay önce de aynı amaçla farklı bir bölgede kurduğu doğumhaneyi işlettiği gerekçesiyle işlem yapıldığı öğrenildi.
Doğum yaptıran yabancı uyruklu kadın hakkında yaklaşık 6 ay önce de aynı amaçla farklı bir bölgede kurduğu doğumhaneyi işlettiği gerekçesiyle işlem yapıldığı öğrenildi. - Sputnik Türkiye, 1920, 22.01.2025
© AA
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İstanbul Küçükçekmece’de bulunan Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kadın Doğum Polikliniği’nde sıra dışı bir olay yaşandı. Üniversite öğrencisi genç bir kadın, muayene sırasında babasının da yanında olmasını istedi. Ancak hastane görevlilerinin, mahremiyet kuralları gereği babasının içeri alınmaması üzerine tartışma çıktı.
Kanuni Sultan Süleyman Hastanesi Kadın Doğum Polikliniği’nde, üniversiteli bir kadının babasıyla muayene olma talebi üzerine tartışma çıktı.
Genç kadın, babasının muayene odasına alınmamasına sert tepki göstererek “Burası şeriatla mı yönetiliyor kardeşim, o başhekim buraya gelecek! Kadın-erkek ayıramazsınız. Kızını tedaviye getirmiş bir adam sizin neyinize bakacak?” ifadelerini kullandı. Olay, poliklinikteki diğer hastalar arasında şaşkınlık yaratırken, güvenlik görevlileri tartışmanın büyümesini önlemek için devreye girdi.
Hastane yetkilileri, kadın doğum polikliniklerinde mahremiyetin korunmasının esas olduğunu ve bu nedenle erkek refakatçilerin belirli durumlarda içeri alınmadığını belirtti. Ayrıca, durumun başhekimlik düzeyinde incelenmesi talebine yönelik açıklama yapılacağı ifade edildi.
Sağlık Bakanlığı - Sputnik Türkiye, 1920, 16.01.2025
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