https://anlatilaninotesi.com.tr/20250122/genc-kiz-kadin-dogum-servisine-babasini-sokmaya-calisti-guvenlik-engel-olunca-tartisma-cikti-1092953638.html

Genç kız, Kadın Doğum Servisi'ne babasını sokmaya çalıştı: Güvenlik engel olunca tartışma çıktı

Genç kız, Kadın Doğum Servisi'ne babasını sokmaya çalıştı: Güvenlik engel olunca tartışma çıktı

Sputnik Türkiye

İstanbul Küçükçekmece’de bulunan Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kadın Doğum Polikliniği’nde sıra dışı bir olay yaşandı. Üniversite... 22.01.2025, Sputnik Türkiye

2025-01-22T22:04+0300

2025-01-22T22:04+0300

2025-01-22T22:04+0300

türkiye

kadın doğum

kadın

kadın hakları

kadın kotası

doğumhane

hastane

özel hastane

başhekim

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Kanuni Sultan Süleyman Hastanesi Kadın Doğum Polikliniği’nde, üniversiteli bir kadının babasıyla muayene olma talebi üzerine tartışma çıktı.Genç kadın, babasının muayene odasına alınmamasına sert tepki göstererek “Burası şeriatla mı yönetiliyor kardeşim, o başhekim buraya gelecek! Kadın-erkek ayıramazsınız. Kızını tedaviye getirmiş bir adam sizin neyinize bakacak?” ifadelerini kullandı. Olay, poliklinikteki diğer hastalar arasında şaşkınlık yaratırken, güvenlik görevlileri tartışmanın büyümesini önlemek için devreye girdi.Hastane yetkilileri, kadın doğum polikliniklerinde mahremiyetin korunmasının esas olduğunu ve bu nedenle erkek refakatçilerin belirli durumlarda içeri alınmadığını belirtti. Ayrıca, durumun başhekimlik düzeyinde incelenmesi talebine yönelik açıklama yapılacağı ifade edildi.

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