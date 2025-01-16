https://anlatilaninotesi.com.tr/20250116/kamu-hastaneleri-genel-muduru-ceviz-mhrsde-randevu-almayi-bekleyen-hasta-sayimizi-yuzde-30-azalttik-1092730228.html
Kamu Hastaneleri Genel Müdürü Ceviz: MHRS'de randevu almayı bekleyen hasta sayımızı yüzde 30 azalttık
Kamu Hastaneleri Genel Müdürü Ceviz: MHRS'de randevu almayı bekleyen hasta sayımızı yüzde 30 azalttık
Sputnik Türkiye
Kamu Hastaneleri Genel Müdürü Emrah Ceviz, ülke genelinde yaşanan randevu yoğunluğunun çözümü için yapılan çalışmalardan bahsederek, son 3 haftada yapılan... 16.01.2025, Sputnik Türkiye
2025-01-16T04:15+0300
2025-01-16T04:15+0300
2025-01-16T04:15+0300
türkiye
kemal memişoğlu
merkezi hekim randevu sistemi (mhrs)
randevu
onaylı randevu sistemi
hastane
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e5/07/06/1044902962_0:0:2000:1125_1920x0_80_0_0_2b042a40ac060c429e07fd0de3759918.jpg
Kamu Hastaneleri Genel Müdürü Emrah Ceviz, katıldığı toplantının ardından açıklamalarda bulunarak, Sağlık Bakanı Prof. Dr. Kemal Memişoğlu'nun basın açıklamasında, "Randevu sorunu yaşanan bazı branşların çözümü için çalışmalar yürütüyoruz. Yakın zamanda kamuoyuna açıklayacağız" dediğini hatırlatarak, bu doğrultuda kapsamlı çalışmaların sürdüğünü bildirdi.'MHRS'de randevu almayı bekleyen hasta sayımızı yüzde 30 azalttık'Açıklamasında Ceviz, son 3 haftada yapılan çalışmalar neticesinde Merkezi Hekim Randevu Sistemi (MHRS) üzerinden randevu almayı bekleyen hasta sayısını yüzde 30 azalttıklarını söyledi.Ülke genelinde yaşanan randevu yoğunluğunun kök nedenlerine inildiğini ve ayrı ayrı çalışmalar yapıldığını ifade eden Ceviz, "Hastalarımızın doğru basamaklarda doğru tedavileri ve takiplerini en sağlıklı şekilde alabilmeleri için yoğun bir çalışma içerisindeyiz" dedi.Ceviz, hastanelerde yapılan MR ve tomografi raporlarının ülkenin genelinde radyoloji uzmanlarınca teleradyoloji üzerinden okunması için pilot çalışma başlattıklarına dikkati çekerek, şu ifadelerde bulundu:'12 bin uzman hekim arımıza katılacak'Randevu yoğunluğunun çözümünden bahseden Ceviz, "2025 yılında 12 bin uzman hekimimiz aramıza katılacak" bilgisini paylaşarak, bu hekimlerin randevu yoğunluğu yaşanan illere ve hastanelere tanımlanacağını kaydetti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250116/yapay-zeka-meclis-arastirma-komisyonunun-uyeleri-belli-oldu-karar-resmi-gazetede-yayimlandi-1092728428.html
türkiye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e5/07/06/1044902962_250:0:1750:1125_1920x0_80_0_0_66b3fe98c1624bdca5fb129961168dac.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
mhrs, mhrs randevu, hastane randevu, hastane randevu yoğunluğu,
mhrs, mhrs randevu, hastane randevu, hastane randevu yoğunluğu,
Kamu Hastaneleri Genel Müdürü Ceviz: MHRS'de randevu almayı bekleyen hasta sayımızı yüzde 30 azalttık
Kamu Hastaneleri Genel Müdürü Emrah Ceviz, ülke genelinde yaşanan randevu yoğunluğunun çözümü için yapılan çalışmalardan bahsederek, son 3 haftada yapılan çalışmalar neticesinde MHRS üzerinden randevu almayı bekleyen hasta sayısını yüzde 30 azalttıklarını söyledi.
Kamu Hastaneleri Genel Müdürü Emrah Ceviz, katıldığı toplantının ardından açıklamalarda bulunarak, Sağlık Bakanı Prof. Dr. Kemal Memişoğlu'nun basın açıklamasında, "Randevu sorunu yaşanan bazı branşların çözümü için çalışmalar yürütüyoruz. Yakın zamanda kamuoyuna açıklayacağız" dediğini hatırlatarak, bu doğrultuda kapsamlı çalışmaların sürdüğünü bildirdi.
'MHRS'de randevu almayı bekleyen hasta sayımızı yüzde 30 azalttık'
Açıklamasında Ceviz, son 3 haftada yapılan çalışmalar neticesinde Merkezi Hekim Randevu Sistemi (MHRS) üzerinden randevu almayı bekleyen hasta sayısını yüzde 30 azalttıklarını söyledi.
Ülke genelinde yaşanan randevu yoğunluğunun kök nedenlerine inildiğini ve ayrı ayrı çalışmalar yapıldığını ifade eden Ceviz, "Hastalarımızın doğru basamaklarda doğru tedavileri ve takiplerini en sağlıklı şekilde alabilmeleri için yoğun bir çalışma içerisindeyiz" dedi.
Ceviz, hastanelerde yapılan MR ve tomografi raporlarının ülkenin genelinde radyoloji uzmanlarınca teleradyoloji üzerinden okunması için pilot çalışma başlattıklarına dikkati çekerek, şu ifadelerde bulundu:
"Kısa sürede tüm hastanelerimizin MR ve tomografi görüntülemeleri, okunması için ülkemiz genelindeki radyoloji uzmanlarımıza teleradyoloji üzerinden açılacaktır. Bu çalışmalarla geçtiğimiz 3 hafta içerisinde, MHRS'de randevu almayı bekleyen hasta sayımızı yüzde 30 azalttık. Bu azalışı günbegün görmekteyiz."
'12 bin uzman hekim arımıza katılacak'
Randevu yoğunluğunun çözümünden bahseden Ceviz, "2025 yılında 12 bin uzman hekimimiz aramıza katılacak" bilgisini paylaşarak, bu hekimlerin randevu yoğunluğu yaşanan illere ve hastanelere tanımlanacağını kaydetti.