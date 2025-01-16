https://anlatilaninotesi.com.tr/20250116/kamu-hastaneleri-genel-muduru-ceviz-mhrsde-randevu-almayi-bekleyen-hasta-sayimizi-yuzde-30-azalttik-1092730228.html

Kamu Hastaneleri Genel Müdürü Ceviz: MHRS'de randevu almayı bekleyen hasta sayımızı yüzde 30 azalttık

Kamu Hastaneleri Genel Müdürü Ceviz: MHRS'de randevu almayı bekleyen hasta sayımızı yüzde 30 azalttık

Sputnik Türkiye

Kamu Hastaneleri Genel Müdürü Emrah Ceviz, ülke genelinde yaşanan randevu yoğunluğunun çözümü için yapılan çalışmalardan bahsederek, son 3 haftada yapılan... 16.01.2025, Sputnik Türkiye

2025-01-16T04:15+0300

2025-01-16T04:15+0300

2025-01-16T04:15+0300

türkiye

kemal memişoğlu

merkezi hekim randevu sistemi (mhrs)

randevu

onaylı randevu sistemi

hastane

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e5/07/06/1044902962_0:0:2000:1125_1920x0_80_0_0_2b042a40ac060c429e07fd0de3759918.jpg

Kamu Hastaneleri Genel Müdürü Emrah Ceviz, katıldığı toplantının ardından açıklamalarda bulunarak, Sağlık Bakanı Prof. Dr. Kemal Memişoğlu'nun basın açıklamasında, "Randevu sorunu yaşanan bazı branşların çözümü için çalışmalar yürütüyoruz. Yakın zamanda kamuoyuna açıklayacağız" dediğini hatırlatarak, bu doğrultuda kapsamlı çalışmaların sürdüğünü bildirdi.'MHRS'de randevu almayı bekleyen hasta sayımızı yüzde 30 azalttık'Açıklamasında Ceviz, son 3 haftada yapılan çalışmalar neticesinde Merkezi Hekim Randevu Sistemi (MHRS) üzerinden randevu almayı bekleyen hasta sayısını yüzde 30 azalttıklarını söyledi.Ülke genelinde yaşanan randevu yoğunluğunun kök nedenlerine inildiğini ve ayrı ayrı çalışmalar yapıldığını ifade eden Ceviz, "Hastalarımızın doğru basamaklarda doğru tedavileri ve takiplerini en sağlıklı şekilde alabilmeleri için yoğun bir çalışma içerisindeyiz" dedi.Ceviz, hastanelerde yapılan MR ve tomografi raporlarının ülkenin genelinde radyoloji uzmanlarınca teleradyoloji üzerinden okunması için pilot çalışma başlattıklarına dikkati çekerek, şu ifadelerde bulundu:'12 bin uzman hekim arımıza katılacak'Randevu yoğunluğunun çözümünden bahseden Ceviz, "2025 yılında 12 bin uzman hekimimiz aramıza katılacak" bilgisini paylaşarak, bu hekimlerin randevu yoğunluğu yaşanan illere ve hastanelere tanımlanacağını kaydetti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250116/yapay-zeka-meclis-arastirma-komisyonunun-uyeleri-belli-oldu-karar-resmi-gazetede-yayimlandi-1092728428.html

türkiye

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

mhrs, mhrs randevu, hastane randevu, hastane randevu yoğunluğu,