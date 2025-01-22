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Fico: Ukrayna ve Gürcistan'da hükümeti devirmek için faaliyet yürüten 'yabancı uzmanlar' şimdi de Slovakya'da
Fico: Ukrayna ve Gürcistan'da hükümeti devirmek için faaliyet yürüten 'yabancı uzmanlar' şimdi de Slovakya'da
Sputnik Türkiye
Rusya'ya yakın bir politika izlediği gerekçesiyle suikast girişimine uğrayan ve hakkında güvenoyu önergesi verilen Slovakya Başbakanı Fico, 'yabancı... 22.01.2025, Sputnik Türkiye
2025-01-22T17:22+0300
2025-01-22T17:22+0300
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Slovakya Başbakanı Robert Fico, Gürcistan'daki muhalif gösterilerde ve Ukrayna'daki 'Maydan' olaylarında görev yapan bir grup 'yabancı uzmanın' hükümeti devirmek için Slovakya'da faaliyet yürütmeye başladığını belirtti.Slovakya siyasetinde yaşanan gelişmelerle ilgili basın toplantısı düzenleyen Fico, ülkede yeni bir darbe planının devreye sokulduğuna dikkat çekerek, "Hazırlanan model çok basit ve birçok ülkede denendi. Gürcistan'daki olaylara katılan ve Ukrayna'daki Maydan'da aktif olarak yer alan bir grup uzmanın Slovakya'da bulunduğunu teyit edebilirim. Bu grup, çeşitli kaynaklardan fonlanıyor" dedi.Fico, hükümet karşıtı protestolar sırasında, devlet kurumlarının çalışmalarına müdahale etmek amacıyla hükümet binalarına girip onları işgal etme girişimleri yapılabileceğinin altını çizdi.Tüm çabanın Slovakya hükümetini düşürmeye yönelik olduğunu ve her şeye hazır olduklarını da belirten Fico, "Ancak ülkenin devrilmesine izin vermeyeceğim" diye konuştu.Güvenlik Konseyi yarın acil koduyla toplanacakBu arada Fico, istihbarat servisinden alınan ve devlet darbesi tehdidi olduğunu gösteren bilgi nedeniyle yarın sabah TSİ 11:00'de Güvenlik Konseyi'ni acil olarak toplayacağını açıkladı.Güvenlik Konseyi toplantısında Slovakya Cumhurbaşkanı Peter Pellegrini'nin de katılacağı belirtildi.
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fico, robert fico, peter pellegrini, slovakya, ukrayna, gürcistan, güvenlik konseyi, darbe, darbe girişimi, darbe teşebbüsü, maydan, maydan olayları, maydan protestoları, maydan eylemleri, protesto, protesto gösterisi
fico, robert fico, peter pellegrini, slovakya, ukrayna, gürcistan, güvenlik konseyi, darbe, darbe girişimi, darbe teşebbüsü, maydan, maydan olayları, maydan protestoları, maydan eylemleri, protesto, protesto gösterisi

Fico: Ukrayna ve Gürcistan'da hükümeti devirmek için faaliyet yürüten 'yabancı uzmanlar' şimdi de Slovakya'da

17:22 22.01.2025
© AP Photo / Petr David JosekРоберт Фицо
Роберт Фицо - Sputnik Türkiye, 1920, 22.01.2025
© AP Photo / Petr David Josek
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Rusya'ya yakın bir politika izlediği gerekçesiyle suikast girişimine uğrayan ve hakkında güvenoyu önergesi verilen Slovakya Başbakanı Fico, 'yabancı uzmanların' hükümeti devirmek için Bratislava'ya gönderildiğini belirterek Güvenlik Konseyi'ni yarın acil toplantıya çağırdı.
Slovakya Başbakanı Robert Fico, Gürcistan'daki muhalif gösterilerde ve Ukrayna'daki 'Maydan' olaylarında görev yapan bir grup 'yabancı uzmanın' hükümeti devirmek için Slovakya'da faaliyet yürütmeye başladığını belirtti.

Slovakya siyasetinde yaşanan gelişmelerle ilgili basın toplantısı düzenleyen Fico, ülkede yeni bir darbe planının devreye sokulduğuna dikkat çekerek, "Hazırlanan model çok basit ve birçok ülkede denendi. Gürcistan'daki olaylara katılan ve Ukrayna'daki Maydan'da aktif olarak yer alan bir grup uzmanın Slovakya'da bulunduğunu teyit edebilirim. Bu grup, çeşitli kaynaklardan fonlanıyor" dedi.

Fico, hükümet karşıtı protestolar sırasında, devlet kurumlarının çalışmalarına müdahale etmek amacıyla hükümet binalarına girip onları işgal etme girişimleri yapılabileceğinin altını çizdi.

Tüm çabanın Slovakya hükümetini düşürmeye yönelik olduğunu ve her şeye hazır olduklarını da belirten Fico, "Ancak ülkenin devrilmesine izin vermeyeceğim" diye konuştu.

Güvenlik Konseyi yarın acil koduyla toplanacak

Bu arada Fico, istihbarat servisinden alınan ve devlet darbesi tehdidi olduğunu gösteren bilgi nedeniyle yarın sabah TSİ 11:00'de Güvenlik Konseyi'ni acil olarak toplayacağını açıkladı.

Güvenlik Konseyi toplantısında Slovakya Cumhurbaşkanı Peter Pellegrini'nin de katılacağı belirtildi.
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