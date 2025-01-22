https://anlatilaninotesi.com.tr/20250122/fenerbahcenin-yeni-transferi-istanbula-indi-taraftar-heyecanla-karsiladi-1092919297.html
Fenerbahçe'nin yeni transferi İstanbul'a indi: Taraftar heyecanla karşıladı
Fenerbahçe'nin yeni transferi İstanbul'a indi: Taraftar heyecanla karşıladı
Sputnik Türkiye
Fenerbahçe, Aston Villa'dan transferi konusunda prensip anlaşmasına vardığı Brezilyalı savunma oyuncusu Diego Carlos'un İstanbul'a geldiğini duyurdu. Carlos... 22.01.2025, Sputnik Türkiye
2025-01-22T01:06+0300
2025-01-22T01:06+0300
2025-01-22T01:06+0300
spor
fenerbahçe
fenerbahçe spor kulübü
transfer
transfermarkt
atatürk havalimanı
ali koç
savunma
stoper
süper lig
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/01/16/1092919125_0:10:1024:586_1920x0_80_0_0_b6d8e762bdf83fbe2f07dd51d83eb150.jpg
Aston Villa'dan Fenerbahçe'ye transfer görüşmeleri için gelen Diego Carlos İstanbul Atatürk Havalimanı'nda karşılandı.Fenerbahçe'nin savunma hattını güçlendirme çabalarının bir parçası olarak gelen Diego Carlos İstanbul'da sarı lacivertli taraftarlarca karşılandı. Güncel piyasa değeri 11 milyon euro olan oyuncunun Fenerbahçe'den 3 milyon euro yıllık ücret alması beklendiği ifade edildi.Diego Carlos Kimdir?15 Mart 1993'te Brezilya'nın Barra Bonita şehrinde doğan Diego Carlos Santos Silva fizik gücü, hava toplarındaki başarısı ve oyun kurma yetenekleriyle tanınır. Carlos, futbola Brezilya'nın Desportivo Brasil takımında başladı. Ardından Avrupa'ya transfer olarak Portekiz'in Estoril Praia ve FC Porto B takımlarında forma giydi. 2016 yılında Fransız ekibi Nantes'a transfer olan Brezilyalı oyuncu, burada gösterdiği performansla dikkat çekti. 2019 yılında İspanya'nın köklü kulüplerinden Sevilla'ya transfer olan Carlos, UEFA Avrupa Ligi zaferi yaşadığı 2019-2020 sezonunda takımın önemli bir parçası oldu. 2022 yazında İngiltere Premier League ekibi Aston Villa'ya 31 milyon Euro karşılığında transfer oldu. Diego Carlos, Brezilya Milli Takımı ile 2021 yılında Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda altın madalya kazanarak uluslararası düzeyde de başarı elde etti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250121/fenerbahce-resmen-duyurdu-yildiz-futbolcuyla-prensip-anlasmasi-saglandi-1092918086.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/01/16/1092919125_0:0:1024:768_1920x0_80_0_0_da0f10f9d77562aee9f92bc2f5b964cc.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
fenerbahçe, fenerbahçe spor kulübü, transfer, transfermarkt , atatürk havalimanı, ali koç, savunma, stoper, süper lig, trendyol süper lig
fenerbahçe, fenerbahçe spor kulübü, transfer, transfermarkt , atatürk havalimanı, ali koç, savunma, stoper, süper lig, trendyol süper lig
Fenerbahçe'nin yeni transferi İstanbul'a indi: Taraftar heyecanla karşıladı
Fenerbahçe, Aston Villa'dan transferi konusunda prensip anlaşmasına vardığı Brezilyalı savunma oyuncusu Diego Carlos'un İstanbul'a geldiğini duyurdu. Carlos, İstanbul'da yapılacak sağlık kontrolleri sonrası resmi sözleşmeye imza atarak sarı-lacivertli formayı giymeye başlayacak.
Aston Villa'dan Fenerbahçe'ye transfer görüşmeleri için gelen Diego Carlos İstanbul Atatürk Havalimanı'nda karşılandı.
Fenerbahçe'nin savunma hattını güçlendirme çabalarının bir parçası olarak gelen Diego Carlos İstanbul'da sarı lacivertli taraftarlarca karşılandı. Güncel piyasa değeri 11 milyon euro olan oyuncunun Fenerbahçe'den 3 milyon euro yıllık ücret alması beklendiği ifade edildi.
15 Mart 1993'te Brezilya'nın Barra Bonita şehrinde doğan Diego Carlos Santos Silva fizik gücü, hava toplarındaki başarısı ve oyun kurma yetenekleriyle tanınır. Carlos, futbola Brezilya'nın Desportivo Brasil takımında başladı. Ardından Avrupa'ya transfer olarak Portekiz'in Estoril Praia ve FC Porto B takımlarında forma giydi. 2016 yılında Fransız ekibi Nantes'a transfer olan Brezilyalı oyuncu, burada gösterdiği performansla dikkat çekti. 2019 yılında İspanya'nın köklü kulüplerinden Sevilla'ya transfer olan Carlos, UEFA Avrupa Ligi zaferi yaşadığı 2019-2020 sezonunda takımın önemli bir parçası oldu. 2022 yazında İngiltere Premier League ekibi Aston Villa'ya 31 milyon Euro karşılığında transfer oldu. Diego Carlos, Brezilya Milli Takımı ile 2021 yılında Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda altın madalya kazanarak uluslararası düzeyde de başarı elde etti.