EGO, 'ücretsiz ve indirimli yolcu taşımayız' diyen özel halk otobüslerini uyardı: Ankara'da ulaşım krizi büyüyor

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
6 dk
SEYİR HALİ
'İş verenlerin yararına olacak bir düzenleme geliyor'
07:06
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
11 dk
YERİ VE ZAMANI
Verem savaş dispanserleri kapanıyor: Toplum sağlığı açısından olumsuz bir tablo
09:12
108 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
29 dk
FETHİ YILMAZ’LA YAZI-YORUM
Ümit Özdağ neden gözaltına alındı?
11:29
32 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:01
5 dk
GÜN ORTASI
Siyasilerden Ümit Özdağ'ın gözaltına alınmasına tepki
12:06
81 dk
90 SANİYE
Türkiye ve dünya gündemi
13:28
2 dk
HABER MASASI
Selin Yazıcı, Ebru Dönmez ve Serkan Baştımar'la Haber Masası
13:30
35 dk
FUTBOL SAATİ
Süper Lig’de 20 . haftaya toplu bakış
14:05
49 dk
ANKARA FARKI
Ateşkes İsrail'i karıştırdı
15:05
56 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
10 dk
EKSEN
‘Artan Körfez etkisiyle birlikte Suriye ve Lübnan da İsrail ile masaya oturabilir’
16:10
80 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
8 dk
SESLİ HABER
Görevi biten Biden’dan ‘final’ şaşkınlığı: Merdivenleri bulamadı
17:42
2 dk
SESLİ HABER
Trump: Putin’le görüşebilirim
17:51
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
13 dk
TARİHTE BUGÜN
Tarihin akışını değiştiren lider: Lenin
18:19
24 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
14 dk
ÖZEL HABER
ABD ve İsrail’in Türkiye’ye Doğu Akdeniz baskısı
19:19
8 dk
ÖZEL HABER
Yangından önce otelden nasıl şikâyet ediliyordu?
19:51
7 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
8 dk
SEYİR HALİ
ABD'de 157 yıllık 'doğum yoluyla vatandaşlık hakkı' sona mı eriyor?
07:08
112 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
YERİ VE ZAMANI
Güçlü Özgan'la Yeri ve Zamanı
09:06
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:07
14 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:22
18 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:45
7 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
9 dk
ÖZEL HABER
Yangından önce otelden nasıl şikâyet ediliyordu?
12:12
7 dk
ÖZEL HABER
ABD ve İsrail’in Türkiye’ye Doğu Akdeniz baskısı
12:43
8 dk
HABER MASASI
Türkiye yasta...
13:00
64 dk
YENİ ŞEYLER REHBERİ
Serhat Ayan'la Yeni Seyler Rehberi
14:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
1 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:01
89 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
1 dk
BÖLGENİN KALBİ
Ceyhun Bozkurt'la Bölgenin Kalbi
19:05
84 dk
DünBugün
Geri dön
Adana107.4
Adana107.4
Ankara96.2
Antalya104.8
Bursa101.4
Çanakkale107.2
Diyarbakır89.6
Gaziantep104.3
Hatay106.1
İstanbul97.8
İzmir91.0
Kahramanmaraş92.3
Kayseri105.5
Kocaeli90.2
Konya88.6
Malatya106.0
Manisa101.0
Mardin92.2
Ordu99.6
Sakarya90.2
Samsun107.7
Sivas104.2
Şanlıurfa95.3
Trabzon102.4
Van88.0
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250122/ego-ucretsiz-ve-indirimli-yolcu-tasimayiz-diyen-ozel-halk-otobuslerini-uyardi-ankarada-ulasim-krizi-1092938029.html
EGO, 'ücretsiz ve indirimli yolcu taşımayız' diyen özel halk otobüslerini uyardı: Ankara'da ulaşım krizi büyüyor
EGO, 'ücretsiz ve indirimli yolcu taşımayız' diyen özel halk otobüslerini uyardı: Ankara'da ulaşım krizi büyüyor
Sputnik Türkiye
Ankara'da EGO, 1 Şubat'tan itibaren ücretsiz, abonman ve indirimli yolcu taşımayacaklarını açıklayan özel halk otobüslerini 'yaptırım' uygularız diyerek... 22.01.2025, Sputnik Türkiye
2025-01-22T14:17+0300
2025-01-22T14:17+0300
türkiye
ankara
ego
ulaşım
ücretsiz ulaşım
toplu ulaşım
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/103919/84/1039198433_0:159:3077:1889_1920x0_80_0_0_26d02dffd50a4719a8b83f1f46e84b07.jpg
Ankara'da özel halk otobüslerinin 1 Şubat'tan itibaren ücretsiz, abonman, indirimli yolcu taşımama kararı aldıklarını açıklamasının ardından bir açıklama da EGO'dan geldi. EGO Genel Müdürlüğü, yasal düzenlemeleri uygulamayan özel toplu ulaşım işletmelerine gerekli yaptırımların uygulanacağını açıkladı. EGO, başkentte hizmet veren özel halk otobüsçülerinin, Ankara Büyükşehir Belediyesince (ABB) kendilerine sağlanan gelir desteğinin kesilmesi gerekçesiyle 1 Şubat itibarıyla ücretsiz, abonman, indirimli yolcu taşımama kararı almasına ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı.Adres olarak bakanlığı gösterdiAçıklamada, ABB'nin toplu taşıma hizmetlerini ilgili yasal düzenlemeler çerçevesinde sürdürdüğü, özel halk otobüsü işletmelerinin de bu kapsamda vatandaşlara hizmet vermekle yükümlü olduğu vurgulandı. Ücretsiz ya da indirimli seyahat hakkından yararlanan vatandaşlar için sağlanan destek ödemelerinin, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca belirlendiği ve ilgili mevzuat doğrultusunda uygulandığı aktarılan açıklamada, söz konusu ödeme tutarlarının yalnızca Bakanlık tarafından düzenlendiği, belediyelerin ise bu ödemeleri yapma zorunluluğunun bulunmadığı kaydedildi.480 milyon lira destek verdik Açıklamada, buna rağmen 2020'den bu yana özel halk otobüslerine toplamda 480 milyon lira tutarında destek sağlandığı belirtilerek, şu ifadelere yer verildi:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250120/ankarada-toplu-tasimada-kriz-halk-otobuslerinde-kartlar-gecmeyecek-1092871231.html
türkiye
ankara
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/103919/84/1039198433_173:0:2902:2047_1920x0_80_0_0_0010a7adf5e097290d4ad4dd71e372d1.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
ankara, ego, ulaşım, ücretsiz ulaşım, toplu ulaşım
ankara, ego, ulaşım, ücretsiz ulaşım, toplu ulaşım

EGO, 'ücretsiz ve indirimli yolcu taşımayız' diyen özel halk otobüslerini uyardı: Ankara'da ulaşım krizi büyüyor

14:17 22.01.2025
© İHAEGO Genel Müdürlüğü tarafından tasarlanan koltuklar
EGO Genel Müdürlüğü tarafından tasarlanan koltuklar - Sputnik Türkiye, 1920, 22.01.2025
© İHA
Abone ol
Ankara'da EGO, 1 Şubat'tan itibaren ücretsiz, abonman ve indirimli yolcu taşımayacaklarını açıklayan özel halk otobüslerini 'yaptırım' uygularız diyerek uyardı.
Ankara'da özel halk otobüslerinin 1 Şubat'tan itibaren ücretsiz, abonman, indirimli yolcu taşımama kararı aldıklarını açıklamasının ardından bir açıklama da EGO'dan geldi. EGO Genel Müdürlüğü, yasal düzenlemeleri uygulamayan özel toplu ulaşım işletmelerine gerekli yaptırımların uygulanacağını açıkladı.
EGO, başkentte hizmet veren özel halk otobüsçülerinin, Ankara Büyükşehir Belediyesince (ABB) kendilerine sağlanan gelir desteğinin kesilmesi gerekçesiyle 1 Şubat itibarıyla ücretsiz, abonman, indirimli yolcu taşımama kararı almasına ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Adres olarak bakanlığı gösterdi

Açıklamada, ABB'nin toplu taşıma hizmetlerini ilgili yasal düzenlemeler çerçevesinde sürdürdüğü, özel halk otobüsü işletmelerinin de bu kapsamda vatandaşlara hizmet vermekle yükümlü olduğu vurgulandı. Ücretsiz ya da indirimli seyahat hakkından yararlanan vatandaşlar için sağlanan destek ödemelerinin, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca belirlendiği ve ilgili mevzuat doğrultusunda uygulandığı aktarılan açıklamada, söz konusu ödeme tutarlarının yalnızca Bakanlık tarafından düzenlendiği, belediyelerin ise bu ödemeleri yapma zorunluluğunun bulunmadığı kaydedildi.

480 milyon lira destek verdik

Açıklamada, buna rağmen 2020'den bu yana özel halk otobüslerine toplamda 480 milyon lira tutarında destek sağlandığı belirtilerek, şu ifadelere yer verildi:
"Ne yazık ki son dönemde yaşanan gelişmeler, özellikle SGK borçları nedeniyle uygulanan haciz işlemleri gibi mali sıkıntılar, bu desteklerin devamını mümkün kılmamaktadır. Kalıcı çözümün adresi ise Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığıdır. Bakanlığın, özel halk otobüslerine sağlanan destek ödemelerini artırması ve bu hizmetlerin sürdürülebilirliğini teminat altına alması gerekmektedir. ABB olarak, yasal düzenlemeleri uygulamayan, ücretsiz, indirimli veya öğrenci abonman kartı sahiplerini toplu taşıma araçlarına kabul etmeyen özel toplu ulaşım işletmelerine gerekli yaptırımların uygulanacağını hatırlatırız."
Ankara'da sabah ulaşımında indirimli tarife uygulaması başlıyor - Sputnik Türkiye, 1920, 20.01.2025
TÜRKİYE
Ankara'da toplu taşımada kriz: Özel halk otobüslerinde 'kartlar' geçmeyecek
20 Ocak, 16:48
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала