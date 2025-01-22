https://anlatilaninotesi.com.tr/20250122/ego-ucretsiz-ve-indirimli-yolcu-tasimayiz-diyen-ozel-halk-otobuslerini-uyardi-ankarada-ulasim-krizi-1092938029.html

EGO, 'ücretsiz ve indirimli yolcu taşımayız' diyen özel halk otobüslerini uyardı: Ankara'da ulaşım krizi büyüyor

EGO, 'ücretsiz ve indirimli yolcu taşımayız' diyen özel halk otobüslerini uyardı: Ankara'da ulaşım krizi büyüyor

Sputnik Türkiye

Ankara'da EGO, 1 Şubat'tan itibaren ücretsiz, abonman ve indirimli yolcu taşımayacaklarını açıklayan özel halk otobüslerini 'yaptırım' uygularız diyerek... 22.01.2025, Sputnik Türkiye

2025-01-22T14:17+0300

2025-01-22T14:17+0300

2025-01-22T14:17+0300

türkiye

ankara

ego

ulaşım

ücretsiz ulaşım

toplu ulaşım

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Ankara'da özel halk otobüslerinin 1 Şubat'tan itibaren ücretsiz, abonman, indirimli yolcu taşımama kararı aldıklarını açıklamasının ardından bir açıklama da EGO'dan geldi. EGO Genel Müdürlüğü, yasal düzenlemeleri uygulamayan özel toplu ulaşım işletmelerine gerekli yaptırımların uygulanacağını açıkladı. EGO, başkentte hizmet veren özel halk otobüsçülerinin, Ankara Büyükşehir Belediyesince (ABB) kendilerine sağlanan gelir desteğinin kesilmesi gerekçesiyle 1 Şubat itibarıyla ücretsiz, abonman, indirimli yolcu taşımama kararı almasına ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı.Adres olarak bakanlığı gösterdiAçıklamada, ABB'nin toplu taşıma hizmetlerini ilgili yasal düzenlemeler çerçevesinde sürdürdüğü, özel halk otobüsü işletmelerinin de bu kapsamda vatandaşlara hizmet vermekle yükümlü olduğu vurgulandı. Ücretsiz ya da indirimli seyahat hakkından yararlanan vatandaşlar için sağlanan destek ödemelerinin, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca belirlendiği ve ilgili mevzuat doğrultusunda uygulandığı aktarılan açıklamada, söz konusu ödeme tutarlarının yalnızca Bakanlık tarafından düzenlendiği, belediyelerin ise bu ödemeleri yapma zorunluluğunun bulunmadığı kaydedildi.480 milyon lira destek verdik Açıklamada, buna rağmen 2020'den bu yana özel halk otobüslerine toplamda 480 milyon lira tutarında destek sağlandığı belirtilerek, şu ifadelere yer verildi:

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250120/ankarada-toplu-tasimada-kriz-halk-otobuslerinde-kartlar-gecmeyecek-1092871231.html

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ankara, ego, ulaşım, ücretsiz ulaşım, toplu ulaşım