https://anlatilaninotesi.com.tr/20250122/ego-ucretsiz-ve-indirimli-yolcu-tasimayiz-diyen-ozel-halk-otobuslerini-uyardi-ankarada-ulasim-krizi-1092938029.html
EGO, 'ücretsiz ve indirimli yolcu taşımayız' diyen özel halk otobüslerini uyardı: Ankara'da ulaşım krizi büyüyor
EGO, 'ücretsiz ve indirimli yolcu taşımayız' diyen özel halk otobüslerini uyardı: Ankara'da ulaşım krizi büyüyor
Sputnik Türkiye
Ankara'da EGO, 1 Şubat'tan itibaren ücretsiz, abonman ve indirimli yolcu taşımayacaklarını açıklayan özel halk otobüslerini 'yaptırım' uygularız diyerek... 22.01.2025, Sputnik Türkiye
2025-01-22T14:17+0300
2025-01-22T14:17+0300
2025-01-22T14:17+0300
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ulaşım
ücretsiz ulaşım
toplu ulaşım
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Ankara'da özel halk otobüslerinin 1 Şubat'tan itibaren ücretsiz, abonman, indirimli yolcu taşımama kararı aldıklarını açıklamasının ardından bir açıklama da EGO'dan geldi. EGO Genel Müdürlüğü, yasal düzenlemeleri uygulamayan özel toplu ulaşım işletmelerine gerekli yaptırımların uygulanacağını açıkladı. EGO, başkentte hizmet veren özel halk otobüsçülerinin, Ankara Büyükşehir Belediyesince (ABB) kendilerine sağlanan gelir desteğinin kesilmesi gerekçesiyle 1 Şubat itibarıyla ücretsiz, abonman, indirimli yolcu taşımama kararı almasına ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı.Adres olarak bakanlığı gösterdiAçıklamada, ABB'nin toplu taşıma hizmetlerini ilgili yasal düzenlemeler çerçevesinde sürdürdüğü, özel halk otobüsü işletmelerinin de bu kapsamda vatandaşlara hizmet vermekle yükümlü olduğu vurgulandı. Ücretsiz ya da indirimli seyahat hakkından yararlanan vatandaşlar için sağlanan destek ödemelerinin, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca belirlendiği ve ilgili mevzuat doğrultusunda uygulandığı aktarılan açıklamada, söz konusu ödeme tutarlarının yalnızca Bakanlık tarafından düzenlendiği, belediyelerin ise bu ödemeleri yapma zorunluluğunun bulunmadığı kaydedildi.480 milyon lira destek verdik Açıklamada, buna rağmen 2020'den bu yana özel halk otobüslerine toplamda 480 milyon lira tutarında destek sağlandığı belirtilerek, şu ifadelere yer verildi:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250120/ankarada-toplu-tasimada-kriz-halk-otobuslerinde-kartlar-gecmeyecek-1092871231.html
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ankara, ego, ulaşım, ücretsiz ulaşım, toplu ulaşım
ankara, ego, ulaşım, ücretsiz ulaşım, toplu ulaşım
EGO, 'ücretsiz ve indirimli yolcu taşımayız' diyen özel halk otobüslerini uyardı: Ankara'da ulaşım krizi büyüyor
Ankara'da EGO, 1 Şubat'tan itibaren ücretsiz, abonman ve indirimli yolcu taşımayacaklarını açıklayan özel halk otobüslerini 'yaptırım' uygularız diyerek uyardı.
Ankara'da özel halk otobüslerinin 1 Şubat'tan itibaren ücretsiz, abonman, indirimli yolcu taşımama kararı aldıklarını açıklamasının ardından bir açıklama da EGO'dan geldi. EGO Genel Müdürlüğü, yasal düzenlemeleri uygulamayan özel toplu ulaşım işletmelerine gerekli yaptırımların uygulanacağını açıkladı.
EGO, başkentte hizmet veren özel halk otobüsçülerinin, Ankara Büyükşehir Belediyesince (ABB) kendilerine sağlanan gelir desteğinin kesilmesi gerekçesiyle 1 Şubat itibarıyla ücretsiz, abonman, indirimli yolcu taşımama kararı almasına ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı.
Adres olarak bakanlığı gösterdi
Açıklamada, ABB'nin toplu taşıma hizmetlerini ilgili yasal düzenlemeler çerçevesinde sürdürdüğü, özel halk otobüsü işletmelerinin de bu kapsamda vatandaşlara hizmet vermekle yükümlü olduğu vurgulandı. Ücretsiz ya da indirimli seyahat hakkından yararlanan vatandaşlar için sağlanan destek ödemelerinin, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca belirlendiği ve ilgili mevzuat doğrultusunda uygulandığı aktarılan açıklamada, söz konusu ödeme tutarlarının yalnızca Bakanlık tarafından düzenlendiği, belediyelerin ise bu ödemeleri yapma zorunluluğunun bulunmadığı kaydedildi.
480 milyon lira destek verdik
Açıklamada, buna rağmen 2020'den bu yana özel halk otobüslerine toplamda 480 milyon lira tutarında destek sağlandığı belirtilerek, şu ifadelere yer verildi:
"Ne yazık ki son dönemde yaşanan gelişmeler, özellikle SGK borçları nedeniyle uygulanan haciz işlemleri gibi mali sıkıntılar, bu desteklerin devamını mümkün kılmamaktadır. Kalıcı çözümün adresi ise Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığıdır. Bakanlığın, özel halk otobüslerine sağlanan destek ödemelerini artırması ve bu hizmetlerin sürdürülebilirliğini teminat altına alması gerekmektedir. ABB olarak, yasal düzenlemeleri uygulamayan, ücretsiz, indirimli veya öğrenci abonman kartı sahiplerini toplu taşıma araçlarına kabul etmeyen özel toplu ulaşım işletmelerine gerekli yaptırımların uygulanacağını hatırlatırız."