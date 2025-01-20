https://anlatilaninotesi.com.tr/20250120/ankarada-toplu-tasimada-kriz-halk-otobuslerinde-kartlar-gecmeyecek-1092871231.html
Ankara'da toplu taşımada kriz: Özel halk otobüslerinde 'kartlar' geçmeyecek
Ankara'da toplu taşımada kriz: Özel halk otobüslerinde 'kartlar' geçmeyecek
Sputnik Türkiye
Ankara'da 1 Şubat tarihinden itibaren özel halk otobüsleri, ücretsiz, indirimli ve öğrenci abonman kart sahiplerini otobüslere almayacaklarını duyurdu. 20.01.2025, Sputnik Türkiye
2025-01-20T16:48+0300
2025-01-20T16:48+0300
2025-01-20T16:49+0300
türkiye
ankara
halk otobüsü
ankara büyükşehir belediyesi
toplu taşıma
emekli
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Ankara'da Özel Halk Otobüsleri 1 Şubat'tan itibaren ücretsiz, indirimli ve öğrenci abonman kart sahiplerinin otobüslere alınmayacağını duyurdu. Ekonomik olarak hizmetlere devam etmelerinin imkansız olduğunu söyleyen özel halk otobüsleri sahipleri sadece tam biletlerin geçerli olacağını kaydetti. Maliyetler esnafa yükleniyor Abonman, indirimli ve ücretsiz kartların 1 Şubat'tan itibaren özel halk otobüslerinde geçmeyeceği açıklandı. Yapılan açıklamada Ankara Büyükşehir Belediyesi ile yapılan görüşmelerden henüz bir sonuç çıkmadığı, bakanlık tarafından ücretsiz hizmet verilen yolcuların maliyetlerinin esnafa yüklendiği kaydedildi.Sadece tam biletler geçerli olacakEkonomik olarak hizmetlerinin devam etmesinin imkansız olduğu ifade edilirken 1 Şubat'tan itibaren Ücretsiz, Öğrenci Abonman, İndirimli kartların değil, sadece tam biletlerin geçerli olacağı kaydedildi. Açıklamada şu ifadeler yer aldı: "SGK ve vergi borçlarının tahsil edilmesi amacıyla belediyelerin gelirlerinde yapılan kesintiler nedeniyle, özel halk otobüslerine verilmekte olan abonman, indirimli ve ücretsiz tarife gelir desteği uygulaması, 31 Aralık 2024 tarihinde sona ermiştir. Bugüne kadar yapmış olduğumuz görüşmeler sonrasında halen gelir desteği ödemesi yapılıp yapılmayacağı yönünde karar, Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından verilememiştir.Ayrıca Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı tarafından ücretsiz hizmet alan yolcular için ödenen gelir destekleri, bir günlük hizmetimizi ancak karşılamakta ve hizmet verirken ortaya çıkan tüm maliyetler esnaflarımızın üzerine bırakılmaktadır. Ekonomik olarak hizmetlerimizi devam ettirmemizin imkansız hale gelmesinden dolayı, 1 Şubat 2025 tarihinden itibaren ücretsiz, öğrenci abonman, indirimli tarifelerden faydalanan yolcularımıza, istemeyerek de olsa hizmet verilemeyecektir. 1 Şubat itibarıyla özel halk otobüslerinden yalnızca tam bilet ücreti ödeyen yolcularımız faydalanabilecektir.Ücretsiz, öğrenci abonman ya da indirimli tarife kullanan yolcularımızın, kamu araçlarını tercih etmelerini rica ediyor, kamuoyuna saygıyla duyuruyoruz."
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250109/ankaralilar-dikkat-ozel-halk-otobusleri-kontak-kapatacak-1092502505.html
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ankara, halk otobüsü, ankara büyükşehir belediyesi, toplu taşıma, emekli
ankara, halk otobüsü, ankara büyükşehir belediyesi, toplu taşıma, emekli
Ankara'da toplu taşımada kriz: Özel halk otobüslerinde 'kartlar' geçmeyecek
16:48 20.01.2025 (güncellendi: 16:49 20.01.2025)
Ankara'da 1 Şubat tarihinden itibaren özel halk otobüsleri, ücretsiz, indirimli ve öğrenci abonman kart sahiplerini otobüslere almayacaklarını duyurdu.
Ankara'da Özel Halk Otobüsleri 1 Şubat'tan itibaren ücretsiz, indirimli ve öğrenci abonman kart sahiplerinin otobüslere alınmayacağını duyurdu. Ekonomik olarak hizmetlere devam etmelerinin imkansız olduğunu söyleyen özel halk otobüsleri sahipleri sadece tam biletlerin geçerli olacağını kaydetti.
Maliyetler esnafa yükleniyor
Abonman, indirimli ve ücretsiz kartların 1 Şubat'tan itibaren özel halk otobüslerinde geçmeyeceği açıklandı. Yapılan açıklamada Ankara Büyükşehir Belediyesi ile yapılan görüşmelerden henüz bir sonuç çıkmadığı, bakanlık tarafından ücretsiz hizmet verilen yolcuların maliyetlerinin esnafa yüklendiği kaydedildi.
Sadece tam biletler geçerli olacak
Ekonomik olarak hizmetlerinin devam etmesinin imkansız olduğu ifade edilirken 1 Şubat'tan itibaren Ücretsiz, Öğrenci Abonman, İndirimli kartların değil, sadece tam biletlerin geçerli olacağı kaydedildi. Açıklamada şu ifadeler yer aldı:
"SGK ve vergi borçlarının tahsil edilmesi amacıyla belediyelerin gelirlerinde yapılan kesintiler nedeniyle, özel halk otobüslerine verilmekte olan abonman, indirimli ve ücretsiz tarife gelir desteği uygulaması, 31 Aralık 2024 tarihinde sona ermiştir. Bugüne kadar yapmış olduğumuz görüşmeler sonrasında halen gelir desteği ödemesi yapılıp yapılmayacağı yönünde karar, Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından verilememiştir.
Ayrıca Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı tarafından ücretsiz hizmet alan yolcular için ödenen gelir destekleri, bir günlük hizmetimizi ancak karşılamakta ve hizmet verirken ortaya çıkan tüm maliyetler esnaflarımızın üzerine bırakılmaktadır. Ekonomik olarak hizmetlerimizi devam ettirmemizin imkansız hale gelmesinden dolayı, 1 Şubat 2025 tarihinden itibaren ücretsiz, öğrenci abonman, indirimli tarifelerden faydalanan yolcularımıza, istemeyerek de olsa hizmet verilemeyecektir. 1 Şubat itibarıyla özel halk otobüslerinden yalnızca tam bilet ücreti ödeyen yolcularımız faydalanabilecektir.
Ücretsiz, öğrenci abonman ya da indirimli tarife kullanan yolcularımızın, kamu araçlarını tercih etmelerini rica ediyor, kamuoyuna saygıyla duyuruyoruz."