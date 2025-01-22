https://anlatilaninotesi.com.tr/20250122/demet-evgarin-afife-oyunu-tartisma-yaratti-tiyatro-biletleri-3-bin-tl-oldu-1092947200.html
Demet Evgar'ın 'Afife' oyunu tartışma yarattı: Tiyatro biletleri 3 bin TL oldu
Demet Evgar'ın 'Afife' oyunu tartışma yarattı: Tiyatro biletleri 3 bin TL oldu
Sputnik Türkiye
Ünlü oyuncu Demet Evgar’ın başrolünde yer aldığı ve Türk tiyatrosunun öncü kadınlarından Afife Jale’yi anlatan 'Afife' oyunu, sahneye çıkmadan bilet... 22.01.2025, Sputnik Türkiye
2025-01-22T17:43+0300
2025-01-22T17:43+0300
2025-01-22T17:44+0300
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sahne
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demet evgar
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tv dizisi
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zam
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Demet Evgar'ın uzun zamandır üzerinde çalıştığı 'Afife' oyunu bilet fiyatlarını tartışılır hale getirdi.Türk tiyatrosunun simge isimlerinden biri olan Afife Jale’nin hayatını ve sanat mücadelesini sahneye taşıyan 'Afife' oyununun Mart ayında gösterime gireceği açıklandı. Başrolünü Demet Evgar'ın canlandıracağı yapımda bilet fiyatları 3 bin liraya ulaşınca tartışma konusu oldu. Afife'nin 2 bin 750 TL’ye varan bilet fiyatları, özellikle sosyal medyada birçok kullanıcının eleştirisine neden oldu. Kullanıcıların 'Sanat, yalnızca zenginlere mi hitap ediyor?' şeklindeki yorumları, sanata erişim konusundaki adaletsizliği bir kez daha gündeme taşıdı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250115/corum-fk-baskani-yalcindan-sitem-asgari-ucretli-bilet-aliyor-siyasiler-100-150-lira-vermiyor-1092726754.html
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tiyatro, sahne, sahne kıyafeti, demet evgar, bahar, dizi, tv dizisi, türk dizileri, zam, ara zam, ek zam, sanat, kültür & sanat, istanbul büyükşehir belediyesi sanat ve meslek eğitim kursları (ismek), sanat tarihi, sanat galerisi
tiyatro, sahne, sahne kıyafeti, demet evgar, bahar, dizi, tv dizisi, türk dizileri, zam, ara zam, ek zam, sanat, kültür & sanat, istanbul büyükşehir belediyesi sanat ve meslek eğitim kursları (ismek), sanat tarihi, sanat galerisi
Demet Evgar'ın 'Afife' oyunu tartışma yarattı: Tiyatro biletleri 3 bin TL oldu
17:43 22.01.2025 (güncellendi: 17:44 22.01.2025)
Ünlü oyuncu Demet Evgar’ın başrolünde yer aldığı ve Türk tiyatrosunun öncü kadınlarından Afife Jale’yi anlatan 'Afife' oyunu, sahneye çıkmadan bilet fiyatlarıyla gündem oldu. Bahar dizisiyle büyük bir çıkış yakalayan Evgar’ın yer aldığı bu özel yapım için belirlenen 2 bin 750 TL’lik bilet fiyatları, sosyal medyada geniş çaplı bir tartışma başlattı.
Demet Evgar'ın uzun zamandır üzerinde çalıştığı 'Afife' oyunu bilet fiyatlarını tartışılır hale getirdi.
Türk tiyatrosunun simge isimlerinden biri olan Afife Jale’nin hayatını ve sanat mücadelesini sahneye taşıyan 'Afife' oyununun Mart ayında gösterime gireceği açıklandı. Başrolünü Demet Evgar'ın canlandıracağı yapımda bilet fiyatları 3 bin liraya ulaşınca tartışma konusu oldu.
Afife'nin 2 bin 750 TL’ye varan bilet fiyatları, özellikle sosyal medyada birçok kullanıcının eleştirisine neden oldu. Kullanıcıların 'Sanat, yalnızca zenginlere mi hitap ediyor?' şeklindeki yorumları, sanata erişim konusundaki adaletsizliği bir kez daha gündeme taşıdı.