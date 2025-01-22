https://anlatilaninotesi.com.tr/20250122/demet-evgarin-afife-oyunu-tartisma-yaratti-tiyatro-biletleri-3-bin-tl-oldu-1092947200.html

Demet Evgar'ın 'Afife' oyunu tartışma yarattı: Tiyatro biletleri 3 bin TL oldu

Demet Evgar'ın 'Afife' oyunu tartışma yarattı: Tiyatro biletleri 3 bin TL oldu

Sputnik Türkiye

Ünlü oyuncu Demet Evgar’ın başrolünde yer aldığı ve Türk tiyatrosunun öncü kadınlarından Afife Jale’yi anlatan 'Afife' oyunu, sahneye çıkmadan bilet... 22.01.2025, Sputnik Türkiye

2025-01-22T17:43+0300

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Demet Evgar'ın uzun zamandır üzerinde çalıştığı 'Afife' oyunu bilet fiyatlarını tartışılır hale getirdi.Türk tiyatrosunun simge isimlerinden biri olan Afife Jale’nin hayatını ve sanat mücadelesini sahneye taşıyan 'Afife' oyununun Mart ayında gösterime gireceği açıklandı. Başrolünü Demet Evgar'ın canlandıracağı yapımda bilet fiyatları 3 bin liraya ulaşınca tartışma konusu oldu. Afife'nin 2 bin 750 TL’ye varan bilet fiyatları, özellikle sosyal medyada birçok kullanıcının eleştirisine neden oldu. Kullanıcıların 'Sanat, yalnızca zenginlere mi hitap ediyor?' şeklindeki yorumları, sanata erişim konusundaki adaletsizliği bir kez daha gündeme taşıdı.

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