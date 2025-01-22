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DEM Parti heyeti bugün ikinci kez İmralı'ya gidiyor
DEM Parti heyeti bugün ikinci kez İmralı'ya gidiyor
Sputnik Türkiye
DEM Parti heyeti, PKK elebaşı Abdullah Öcalan'la ikinci kez görüşmek üzere İmralı'ya gidecek. 22.01.2025, Sputnik Türkiye
2025-01-22T11:30+0300
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pervin buldan
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adalet bakanlığı
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Milletvekilleri Sırrı Süreyya Önder ve Pervin Buldan'dan oluşan DEM Parti heyeti, ikinci kez PKK elebaşı Abdullah Öcalan ile görüşmek üzere bugün İmralı'ya gidecek.Bakanlıktan onay çıktıDEM Parti, ikinci İmralı görüşmesi için pazartesi günü Adalet Bakanlığı'na başvuruda bulundu. Başvurunun olumlu yanıtlanması üzerine DEM Parti heyeti bugün yeniden İmralı'ya giderek, PKK elebaşı ile görüşecek.Görüşme heyetinde İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder ile Van Milletvekili Pervin Buldan yer alıyor. Partiden yapılan açıklamada, DEM Parti İmralı heyetinin bugün yeniden İmralı Adasına gideceği belirtilerek, "Görüşme heyeti bir önceki heyetle aynıdır" denildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250120/dem-parti-ikinci-imrali-ziyareti-icin-basvuru-yapti-1092860413.html
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dem parti heyeti, ikinci imralı ziyareti,
dem parti heyeti, ikinci imralı ziyareti,

DEM Parti heyeti bugün ikinci kez İmralı'ya gidiyor

11:30 22.01.2025
© Raşit AydoğanDEM Parti
DEM Parti - Sputnik Türkiye, 1920, 22.01.2025
© Raşit Aydoğan
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DEM Parti heyeti, PKK elebaşı Abdullah Öcalan'la ikinci kez görüşmek üzere İmralı'ya gidecek.
Milletvekilleri Sırrı Süreyya Önder ve Pervin Buldan'dan oluşan DEM Parti heyeti, ikinci kez PKK elebaşı Abdullah Öcalan ile görüşmek üzere bugün İmralı'ya gidecek.

Bakanlıktan onay çıktı

DEM Parti, ikinci İmralı görüşmesi için pazartesi günü Adalet Bakanlığı'na başvuruda bulundu. Başvurunun olumlu yanıtlanması üzerine DEM Parti heyeti bugün yeniden İmralı'ya giderek, PKK elebaşı ile görüşecek.
Görüşme heyetinde İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder ile Van Milletvekili Pervin Buldan yer alıyor. Partiden yapılan açıklamada, DEM Parti İmralı heyetinin bugün yeniden İmralı Adasına gideceği belirtilerek, "Görüşme heyeti bir önceki heyetle aynıdır" denildi.
DEM Parti - Sputnik Türkiye, 1920, 20.01.2025
TÜRKİYE
DEM Parti, ikinci İmralı ziyareti için başvuru yaptı
20 Ocak, 12:20
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