https://anlatilaninotesi.com.tr/20250122/dem-parti-heyeti-bugun-ikinci-kez-imraliya-gidiyor-1092930471.html

DEM Parti heyeti bugün ikinci kez İmralı'ya gidiyor

DEM Parti heyeti bugün ikinci kez İmralı'ya gidiyor

Sputnik Türkiye

DEM Parti heyeti, PKK elebaşı Abdullah Öcalan'la ikinci kez görüşmek üzere İmralı'ya gidecek. 22.01.2025, Sputnik Türkiye

2025-01-22T11:30+0300

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türkiye

abdullah öcalan

pervin buldan

dem parti

adalet bakanlığı

imralı

pkk

sırrı süreyya önder

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Milletvekilleri Sırrı Süreyya Önder ve Pervin Buldan'dan oluşan DEM Parti heyeti, ikinci kez PKK elebaşı Abdullah Öcalan ile görüşmek üzere bugün İmralı'ya gidecek.Bakanlıktan onay çıktıDEM Parti, ikinci İmralı görüşmesi için pazartesi günü Adalet Bakanlığı'na başvuruda bulundu. Başvurunun olumlu yanıtlanması üzerine DEM Parti heyeti bugün yeniden İmralı'ya giderek, PKK elebaşı ile görüşecek.Görüşme heyetinde İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder ile Van Milletvekili Pervin Buldan yer alıyor. Partiden yapılan açıklamada, DEM Parti İmralı heyetinin bugün yeniden İmralı Adasına gideceği belirtilerek, "Görüşme heyeti bir önceki heyetle aynıdır" denildi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250120/dem-parti-ikinci-imrali-ziyareti-icin-basvuru-yapti-1092860413.html

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Sputnik Türkiye

dem parti heyeti, ikinci imralı ziyareti,