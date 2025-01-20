https://anlatilaninotesi.com.tr/20250120/dem-parti-ikinci-imrali-ziyareti-icin-basvuru-yapti-1092860413.html
DEM Parti, ikinci İmralı ziyareti için başvuru yaptı
DEM Parti, ikinci İmralı ziyareti için başvuru yaptı
Sputnik Türkiye
DEM Parti, İmralı'ya gidebilmek için Adalet Bakanlığı'na ikinci kez başvurdu. 20.01.2025, Sputnik Türkiye
2025-01-20T12:20+0300
2025-01-20T12:20+0300
2025-01-20T12:27+0300
türkiye
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abdullah öcalan
pervin buldan
sırrı süreyya önder
adalet bakanlığı
pkk
imralı
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DEM Parti İmralı Heyeti, PKK elebaşı Abdullah Öcalan'la ikinci kez görüşmek için Adalet Bakanlığı'na başvuruda bulundu. Başvuruda hangi isimlerin yer aldığı henüz bilinmiyor.Ne olmuştu?DEM Parti Van Milletvekili Pervin Buldan ve İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder, 28 Aralık'ta İmralı'da PKK elebaşı Abdullah Öcalan ile görüşmüştü.Pervin Buldan ve Sırrı Süreyya Önder, Abdullah Öcalan ile yapılan görüşmeye ilişkin yazılı açıklama yapmıştı. Pervin Buldan, Sırrı Süreyya Önder ve Ahmet Türk'ten oluşan DEM Parti heyeti, yılbaşından sonra siyasi parti liderleri ve temsilcileriyle bir araya gelmişti. DEM Parti heyeti daha sonra eski HDP Eş Genel Başkanları Selahattin Demirtaş ve Figen Yüksekdağ'ı da ziyaret etmişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250117/dem-parti-heyeti-gorusmeleri-degerlendirdi-tum-gorusmeler-samimi-ve-umut-verici-duzeyde-olumlu-1092779617.html
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dem parti, abdullah öcalan, pervin buldan, sırrı süreyya önder, adalet bakanlığı, pkk, imralı
dem parti, abdullah öcalan, pervin buldan, sırrı süreyya önder, adalet bakanlığı, pkk, imralı
DEM Parti, ikinci İmralı ziyareti için başvuru yaptı
12:20 20.01.2025 (güncellendi: 12:27 20.01.2025)
DEM Parti, İmralı'ya gidebilmek için Adalet Bakanlığı'na ikinci kez başvurdu.
DEM Parti İmralı Heyeti, PKK elebaşı Abdullah Öcalan'la ikinci kez görüşmek için Adalet Bakanlığı'na başvuruda bulundu. Başvuruda hangi isimlerin yer aldığı henüz bilinmiyor.
DEM Parti Van Milletvekili Pervin Buldan ve İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder, 28 Aralık'ta İmralı'da PKK elebaşı Abdullah Öcalan ile görüşmüştü.
Pervin Buldan ve Sırrı Süreyya Önder, Abdullah Öcalan ile yapılan görüşmeye ilişkin yazılı açıklama yapmıştı. Pervin Buldan, Sırrı Süreyya Önder ve Ahmet Türk'ten oluşan DEM Parti heyeti, yılbaşından sonra siyasi parti liderleri ve temsilcileriyle bir araya gelmişti. DEM Parti heyeti daha sonra eski HDP Eş Genel Başkanları Selahattin Demirtaş ve Figen Yüksekdağ'ı da ziyaret etmişti.