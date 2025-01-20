https://anlatilaninotesi.com.tr/20250120/dem-parti-ikinci-imrali-ziyareti-icin-basvuru-yapti-1092860413.html

DEM Parti, ikinci İmralı ziyareti için başvuru yaptı

DEM Parti, ikinci İmralı ziyareti için başvuru yaptı

Sputnik Türkiye

DEM Parti, İmralı'ya gidebilmek için Adalet Bakanlığı'na ikinci kez başvurdu. 20.01.2025, Sputnik Türkiye

2025-01-20T12:20+0300

2025-01-20T12:20+0300

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türkiye

dem parti

abdullah öcalan

pervin buldan

sırrı süreyya önder

adalet bakanlığı

pkk

imralı

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DEM Parti İmralı Heyeti, PKK elebaşı Abdullah Öcalan'la ikinci kez görüşmek için Adalet Bakanlığı'na başvuruda bulundu. Başvuruda hangi isimlerin yer aldığı henüz bilinmiyor.Ne olmuştu?DEM Parti Van Milletvekili Pervin Buldan ve İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder, 28 Aralık'ta İmralı'da PKK elebaşı Abdullah Öcalan ile görüşmüştü.Pervin Buldan ve Sırrı Süreyya Önder, Abdullah Öcalan ile yapılan görüşmeye ilişkin yazılı açıklama yapmıştı. Pervin Buldan, Sırrı Süreyya Önder ve Ahmet Türk'ten oluşan DEM Parti heyeti, yılbaşından sonra siyasi parti liderleri ve temsilcileriyle bir araya gelmişti. DEM Parti heyeti daha sonra eski HDP Eş Genel Başkanları Selahattin Demirtaş ve Figen Yüksekdağ'ı da ziyaret etmişti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250117/dem-parti-heyeti-gorusmeleri-degerlendirdi-tum-gorusmeler-samimi-ve-umut-verici-duzeyde-olumlu-1092779617.html

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dem parti, abdullah öcalan, pervin buldan, sırrı süreyya önder, adalet bakanlığı, pkk, imralı