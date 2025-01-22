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Defne Samyeli Kartalkaya'daki yangın felaketine isyan etti: 'Yangın değil resmen cinayet'
Defne Samyeli Kartalkaya'daki yangın felaketine isyan etti: 'Yangın değil resmen cinayet'
Sputnik Türkiye
Kartalkaya'da 76 kişinin otelde çıkan yangında hayatını kaybetmesine isyan eden ünlü sunucu Defne Samyeli, yaşananların 'cinayet' olduğunu söyledi. 22.01.2025, Sputnik Türkiye
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yaşam
defne samyeli
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Bolu Kartalkaya'da yaşanan yangın faciasında 76 kişinin hayatını kaybetmesine isyan eden ünlü sunucu Defne Samyeli, "Yangın değil, resmen cinayet... Denetimsizlik, adam kayırmacılık, kolaycılık, cehalet, yaptırımsızlık ve bu ülkede 'iş' düzeninin DNA'sına işlenmiş kim bilir daha hangi ilkel özelliklerle bezeli bir zihniyet..." dedi. Bu ülkenin vatandaşı olarak kaderimiz bu mu gerçekten?Türkiye'yi sarsan Bolu Grand Kartal Otel'deki yangınla ilgili sosyal medyasından paylaşım yapan Defne Samyeli, ihmaller zincirine isyan etti. 'Bu ülkenin vatandaşı olarak kaderimiz bu mu gerçekten?' diyen Samyeli şunları paylaştı:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250122/cem-yilmazin-kartalkaya-isyani-kabul-edilemez-her-seye-alistik-1092929821.html
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defne samyeli, kartalkaya, grand kartal oteli, kartalkaya kayak merkezi, yangın, yangın felaketi
defne samyeli, kartalkaya, grand kartal oteli, kartalkaya kayak merkezi, yangın, yangın felaketi

Defne Samyeli Kartalkaya'daki yangın felaketine isyan etti: 'Yangın değil resmen cinayet'

12:25 22.01.2025
© AADefne Samyeli
Defne Samyeli - Sputnik Türkiye, 1920, 22.01.2025
© AA
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Kartalkaya'da 76 kişinin otelde çıkan yangında hayatını kaybetmesine isyan eden ünlü sunucu Defne Samyeli, yaşananların 'cinayet' olduğunu söyledi.
Bolu Kartalkaya'da yaşanan yangın faciasında 76 kişinin hayatını kaybetmesine isyan eden ünlü sunucu Defne Samyeli, "Yangın değil, resmen cinayet... Denetimsizlik, adam kayırmacılık, kolaycılık, cehalet, yaptırımsızlık ve bu ülkede 'iş' düzeninin DNA'sına işlenmiş kim bilir daha hangi ilkel özelliklerle bezeli bir zihniyet..." dedi.

Bu ülkenin vatandaşı olarak kaderimiz bu mu gerçekten?

Türkiye'yi sarsan Bolu Grand Kartal Otel'deki yangınla ilgili sosyal medyasından paylaşım yapan Defne Samyeli, ihmaller zincirine isyan etti. 'Bu ülkenin vatandaşı olarak kaderimiz bu mu gerçekten?' diyen Samyeli şunları paylaştı:
"Her elim olayda olduğu gibi çaresiz bir kabullenmişlik içindeyiz. Bu ülkenin vatandaşı olarak kaderimiz bu mu gerçekten? 66 kişi göz göre göre can verdi. Yangın değil, resmen cinayet... Denetimsizlik, adam kayırmacılık, kolaycılık, cehalet, yaptırımsızlık ve bu ülkede 'iş' düzeninin DNA'sına işlenmiş kim bilir daha hangi ilkel özelliklerle bezeli bir zihniyet. Bakalım bu kez sorumlu kim çıkacak? Nasıl bir bedel ödeyecek? Bolu Kartalkaya'daki bu felakette yaşamını yitiren herkese Allah'tan rahmet, tüm ailelere ve sevenlerine bütün kalbimle baş sağlığı ve sabır diliyorum."
Cem Yılmaz - Sputnik Türkiye, 1920, 22.01.2025
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Cem Yılmaz'ın Kartalkaya isyanı: 'Kabul edilemez her şeye alıştık'
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