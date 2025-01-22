https://anlatilaninotesi.com.tr/20250122/cem-yilmazin-kartalkaya-isyani-kabul-edilemez-her-seye-alistik-1092929821.html

Cem Yılmaz'ın Kartalkaya isyanı: 'Kabul edilemez her şeye alıştık'

Cem Yılmaz'ın Kartalkaya isyanı: 'Kabul edilemez her şeye alıştık'

Sputnik Türkiye

Kartalkaya'da yangın faciasında 76 kişinin hayatını kaybetmesine Cem Yılmaz isyan etti. 22.01.2025, Sputnik Türkiye

2025-01-22T11:19+0300

2025-01-22T11:19+0300

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yaşam

cem yılmaz

kartalkaya

kartalkaya kayak merkezi

grand kartal oteli

yangın felaketi

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Türkiye'yi yasa boğan ve 76 kişinin yaşamını yitirdiği Kartalkaya'daki otel yangınıyla ilgili sosyal medyasından isyan eden ünlü komedyen Cem Yılmaz, "Bir otel, bir işletme yangına bu kadar hazırlıksız yakalanamaz. Kabul edilemez her şeye alıştık. Allah sabır versin" dedi. Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki Grand Kartal Otel'de yaşanan yangın felaketinde 76 kişi hayatını kaybetti, 51 kişi ise yaralandı. Ünlü komedyen Cem Yılmaz da diğer bir çok isim gibi sosyal medyasından başsağlığı mesajı paylaşırken yaşananlara da isyan etti. Felaket haberi olmayan günümüz haftamız yok gibiSosyal medya hesabından paylaşım yapan Cem yılmaz, "Başımız sağ olsun... Felaket haberi olmayan günümüz haftamız yok gibi. Hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet geride kalanlara sabır dilerim. Bir otel, bir işletme yangına bu kadar hazırlıksız yakalanamaz. Kabul edilemez her şeye alıştık. Allah sabır versin" dedi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250122/kartalkayada-faciaya-ragmen-kayak-yapmaya-devam-ettiler-sahan-gokbakardan-cok-sert-cikis-1092923217.html

kartalkaya

kartalkaya kayak merkezi

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