https://anlatilaninotesi.com.tr/20250122/cem-yilmazin-kartalkaya-isyani-kabul-edilemez-her-seye-alistik-1092929821.html
Cem Yılmaz'ın Kartalkaya isyanı: 'Kabul edilemez her şeye alıştık'
Cem Yılmaz'ın Kartalkaya isyanı: 'Kabul edilemez her şeye alıştık'
Sputnik Türkiye
Kartalkaya'da yangın faciasında 76 kişinin hayatını kaybetmesine Cem Yılmaz isyan etti. 22.01.2025, Sputnik Türkiye
2025-01-22T11:19+0300
2025-01-22T11:19+0300
2025-01-22T11:19+0300
yaşam
cem yılmaz
kartalkaya
kartalkaya kayak merkezi
grand kartal oteli
yangın felaketi
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/102595/09/1025950983_0:0:1001:563_1920x0_80_0_0_84cdb15a4304bd51e4acfad80901a7f7.jpg
Türkiye'yi yasa boğan ve 76 kişinin yaşamını yitirdiği Kartalkaya'daki otel yangınıyla ilgili sosyal medyasından isyan eden ünlü komedyen Cem Yılmaz, "Bir otel, bir işletme yangına bu kadar hazırlıksız yakalanamaz. Kabul edilemez her şeye alıştık. Allah sabır versin" dedi. Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki Grand Kartal Otel'de yaşanan yangın felaketinde 76 kişi hayatını kaybetti, 51 kişi ise yaralandı. Ünlü komedyen Cem Yılmaz da diğer bir çok isim gibi sosyal medyasından başsağlığı mesajı paylaşırken yaşananlara da isyan etti. Felaket haberi olmayan günümüz haftamız yok gibiSosyal medya hesabından paylaşım yapan Cem yılmaz, "Başımız sağ olsun... Felaket haberi olmayan günümüz haftamız yok gibi. Hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet geride kalanlara sabır dilerim. Bir otel, bir işletme yangına bu kadar hazırlıksız yakalanamaz. Kabul edilemez her şeye alıştık. Allah sabır versin" dedi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250122/kartalkayada-faciaya-ragmen-kayak-yapmaya-devam-ettiler-sahan-gokbakardan-cok-sert-cikis-1092923217.html
kartalkaya
kartalkaya kayak merkezi
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/102595/09/1025950983_93:0:844:563_1920x0_80_0_0_a550c317ec1d8c9c67c5807b26e1d62c.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
cem yılmaz, kartalkaya, kartalkaya kayak merkezi, grand kartal oteli, yangın felaketi
cem yılmaz, kartalkaya, kartalkaya kayak merkezi, grand kartal oteli, yangın felaketi
Cem Yılmaz'ın Kartalkaya isyanı: 'Kabul edilemez her şeye alıştık'
Kartalkaya'da yangın faciasında 76 kişinin hayatını kaybetmesine Cem Yılmaz isyan etti.
Türkiye'yi yasa boğan ve 76 kişinin yaşamını yitirdiği Kartalkaya'daki otel yangınıyla ilgili sosyal medyasından isyan eden ünlü komedyen Cem Yılmaz, "Bir otel, bir işletme yangına bu kadar hazırlıksız yakalanamaz. Kabul edilemez her şeye alıştık. Allah sabır versin" dedi.
Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki Grand Kartal Otel'de yaşanan yangın felaketinde 76 kişi hayatını kaybetti, 51 kişi ise yaralandı. Ünlü komedyen Cem Yılmaz da diğer bir çok isim gibi sosyal medyasından başsağlığı mesajı paylaşırken yaşananlara da isyan etti.
Felaket haberi olmayan günümüz haftamız yok gibi
Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Cem yılmaz, "Başımız sağ olsun... Felaket haberi olmayan günümüz haftamız yok gibi. Hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet geride kalanlara sabır dilerim. Bir otel, bir işletme yangına bu kadar hazırlıksız yakalanamaz. Kabul edilemez her şeye alıştık. Allah sabır versin" dedi.