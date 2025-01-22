CHP'den facianın yaşandığı otelle ilgili açıklama: 'Özel bir şirketle anlaşıp ısmarlama denetim raporu hazırlattı'
19:54 22.01.2025 (güncellendi: 19:57 22.01.2025)
© AA / Hakan NuralCHP Grup Başkanvekili Murat Emir
© AA / Hakan Nural
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CHP Grup Başkanvekili Emir, 79 kişinin hayatını kaybettiği yangın faciasının yaşandığı otelin belediyeden rapor talebini geri çekerek, özel bir şirketle anlaşıp denetim raporu hazırlattığını belirtti.
CHP Grup Başkanvekili ve Ankara Milletvekili Murat Emir, sosyal medyadan Bolu Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü'nün Kartalkaya'da Grand Kartal Otel için hazırladığı İnceleme ve Denetleme Kontrol Formu'nu paylaştı.
Emir sosyal medyadan yaptığı açıklamada İtfaiye Müdürlüğü'nün yaptığı denetimlerde yeterli tahliye çıkışı olmadığını, ikinci bir acil çıkış kapısı gerekliliğini, acil çıkış kapılarının mevzuata uygun olmadığına dair denetim raporu hazırlamakta olduğunu ancak otelin belediyeden rapor talebini geri çektiğini ifade etti. Emir, Grand Kartal Otel'in özel bir şirkete denetim raporu hazırlattığını belirtti.
© Fotoğraf : Sosyal medyaCHP Grup Başkanvekili Murat Emir Bolu Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü'nün Grand Kartal Otel için hazırladığı İnceleme ve Denetleme Kontrol Formu'nu paylaştı.
CHP Grup Başkanvekili Murat Emir Bolu Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü'nün Grand Kartal Otel için hazırladığı İnceleme ve Denetleme Kontrol Formu'nu paylaştı.
© Fotoğraf : Sosyal medya
CHP'li Emir açıklamasında şu ifadelere yer verdi:
"Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy sahibi olduğu ETS Tur'da yangın öncesi oteli tavsiye ederken, suç attığı Bolu Belediyemizin İtfaiye Müdürlüğü yaptığı denetimlerde yeterli tahliye çıkışı olmadığını, ikinci bir acil çıkış kapısı gerekliliğini, acil çıkış kapılarının mevzuata uygun olmadığına dair denetim raporu hazırlıyordu. 9 başlıktan 8'ini karşılamayan otel, belediyeden rapor talebini geri çekti. Özel bir şirketle anlaşıp ısmarlama denetim raporu hazırlattı."