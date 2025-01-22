https://anlatilaninotesi.com.tr/20250122/chpden-facianin-yasandigi-otelle-ilgili-aciklama-ozel-bir-sirketle-anlasip-ismarlama-denetim-raporu-1092950698.html

CHP'den facianın yaşandığı otelle ilgili açıklama: 'Özel bir şirketle anlaşıp ısmarlama denetim raporu hazırlattı'

CHP'den facianın yaşandığı otelle ilgili açıklama: 'Özel bir şirketle anlaşıp ısmarlama denetim raporu hazırlattı'

Sputnik Türkiye

CHP Grup Başkanvekili Emir, 79 kişinin hayatını kaybettiği yangın faciasının yaşandığı otelin belediyeden rapor talebini geri çekerek, özel bir şirketle... 22.01.2025, Sputnik Türkiye

2025-01-22T19:54+0300

2025-01-22T19:54+0300

2025-01-22T19:57+0300

türkiye

chp

kartalkaya kayak merkezi

kartalkaya

yangın

otel

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CHP Grup Başkanvekili ve Ankara Milletvekili Murat Emir, sosyal medyadan Bolu Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü'nün Kartalkaya'da Grand Kartal Otel için hazırladığı İnceleme ve Denetleme Kontrol Formu'nu paylaştı. Emir sosyal medyadan yaptığı açıklamada İtfaiye Müdürlüğü'nün yaptığı denetimlerde yeterli tahliye çıkışı olmadığını, ikinci bir acil çıkış kapısı gerekliliğini, acil çıkış kapılarının mevzuata uygun olmadığına dair denetim raporu hazırlamakta olduğunu ancak otelin belediyeden rapor talebini geri çektiğini ifade etti. Emir, Grand Kartal Otel'in özel bir şirkete denetim raporu hazırlattığını belirtti.CHP'li Emir açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250122/bolu-yangininda-olu-sayisi-79a-yukseldi-1092950567.html

türkiye

kartalkaya kayak merkezi

kartalkaya

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