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CHP'den facianın yaşandığı otelle ilgili açıklama: 'Özel bir şirketle anlaşıp ısmarlama denetim raporu hazırlattı'
CHP'den facianın yaşandığı otelle ilgili açıklama: 'Özel bir şirketle anlaşıp ısmarlama denetim raporu hazırlattı'
Sputnik Türkiye
CHP Grup Başkanvekili Emir, 79 kişinin hayatını kaybettiği yangın faciasının yaşandığı otelin belediyeden rapor talebini geri çekerek, özel bir şirketle... 22.01.2025, Sputnik Türkiye
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CHP Grup Başkanvekili ve Ankara Milletvekili Murat Emir, sosyal medyadan Bolu Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü'nün Kartalkaya'da Grand Kartal Otel için hazırladığı İnceleme ve Denetleme Kontrol Formu'nu paylaştı. Emir sosyal medyadan yaptığı açıklamada İtfaiye Müdürlüğü'nün yaptığı denetimlerde yeterli tahliye çıkışı olmadığını, ikinci bir acil çıkış kapısı gerekliliğini, acil çıkış kapılarının mevzuata uygun olmadığına dair denetim raporu hazırlamakta olduğunu ancak otelin belediyeden rapor talebini geri çektiğini ifade etti. Emir, Grand Kartal Otel'in özel bir şirkete denetim raporu hazırlattığını belirtti.CHP'li Emir açıklamasında şu ifadelere yer verdi:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250122/bolu-yangininda-olu-sayisi-79a-yukseldi-1092950567.html
türkiye
kartalkaya kayak merkezi
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chp, kartalkaya kayak merkezi, kartalkaya, yangın, otel
chp, kartalkaya kayak merkezi, kartalkaya, yangın, otel

CHP'den facianın yaşandığı otelle ilgili açıklama: 'Özel bir şirketle anlaşıp ısmarlama denetim raporu hazırlattı'

19:54 22.01.2025 (güncellendi: 19:57 22.01.2025)
© AA / Hakan NuralCHP Grup Başkanvekili Murat Emir
CHP Grup Başkanvekili Murat Emir - Sputnik Türkiye, 1920, 22.01.2025
© AA / Hakan Nural
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CHP Grup Başkanvekili Emir, 79 kişinin hayatını kaybettiği yangın faciasının yaşandığı otelin belediyeden rapor talebini geri çekerek, özel bir şirketle anlaşıp denetim raporu hazırlattığını belirtti.
CHP Grup Başkanvekili ve Ankara Milletvekili Murat Emir, sosyal medyadan Bolu Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü'nün Kartalkaya'da Grand Kartal Otel için hazırladığı İnceleme ve Denetleme Kontrol Formu'nu paylaştı.
Emir sosyal medyadan yaptığı açıklamada İtfaiye Müdürlüğü'nün yaptığı denetimlerde yeterli tahliye çıkışı olmadığını, ikinci bir acil çıkış kapısı gerekliliğini, acil çıkış kapılarının mevzuata uygun olmadığına dair denetim raporu hazırlamakta olduğunu ancak otelin belediyeden rapor talebini geri çektiğini ifade etti. Emir, Grand Kartal Otel'in özel bir şirkete denetim raporu hazırlattığını belirtti.
© Fotoğraf : Sosyal medyaCHP Grup Başkanvekili Murat Emir Bolu Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü'nün Grand Kartal Otel için hazırladığı İnceleme ve Denetleme Kontrol Formu'nu paylaştı.
CHP Grup Başkanvekili Murat Emir Bolu Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü'nün Grand Kartal Otel için hazırladığı İnceleme ve Denetleme Kontrol Formu'nu paylaştı. - Sputnik Türkiye, 1920, 22.01.2025
CHP Grup Başkanvekili Murat Emir Bolu Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü'nün Grand Kartal Otel için hazırladığı İnceleme ve Denetleme Kontrol Formu'nu paylaştı.
© Fotoğraf : Sosyal medya
CHP'li Emir açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy sahibi olduğu ETS Tur'da yangın öncesi oteli tavsiye ederken, suç attığı Bolu Belediyemizin İtfaiye Müdürlüğü yaptığı denetimlerde yeterli tahliye çıkışı olmadığını, ikinci bir acil çıkış kapısı gerekliliğini, acil çıkış kapılarının mevzuata uygun olmadığına dair denetim raporu hazırlıyordu. 9 başlıktan 8'ini karşılamayan otel, belediyeden rapor talebini geri çekti. Özel bir şirketle anlaşıp ısmarlama denetim raporu hazırlattı."

Yangın uzmanı: Otelde yangın çıkınca otomatik su püskürten yağmurlama tesisatı yok veya devre dışı - Sputnik Türkiye, 1920, 22.01.2025
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