https://anlatilaninotesi.com.tr/20250121/israil-ordusu-bati-seriada-terorle-mucadele-operasyonu-baslatti-1092903341.html

İsrail ordusu, Batı Şeria'da 'terörle mücadele operasyonu' başlattı

İsrail ordusu, Batı Şeria'da 'terörle mücadele operasyonu' başlattı

Sputnik Türkiye

Gazze Şeridi'nde pazar günü başlayan ateşkes devam ederken, İsrail ordusu bu kez Batı Şeria'nın en önemli kenti Cenin'de operasyon başlattığını açıkladı. 21.01.2025, Sputnik Türkiye

2025-01-21T14:31+0300

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israil- filistin çatışması

ortadoğu

batı şeria

israil

gazze

israil savunma kuvvetleri (idf)

israil ordusu (idf)

cenin

filistin

israil-filistin

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İsrail Savunma Kuvvetleri'nin (IDF) işgal altındaki Batı Şeria'nın Cenin kentinde kapsamlı bir 'terörle mücadele operasyonu' başlattığı duyuruldu.İsrail ordusundan yapılan açıklamada, "IDF ve İsrail sınır polisi, Cenin'de terörle mücadele operasyonu başlattı" ifadelerine yer verildi.Times of Israel gazetesi, bir askeri kaynağa dayanarak, Batı Şeria'nın Cenin kentindeki operasyonunun en az birkaç gün sürmesinin beklendiğini kaydetti.Gazete, operasyonun Cenin'deki 'terörist gruplar' tarafından kullanılan altyapıya yönelik birkaç İHA saldırısıyla başladığını yazdı. Haberde, operasyonun amacının Batı Şeria'da 'IDF'nin hareket serbestliğini korumak', 'terör altyapısını etkisiz hale getirmek' ve 'yaklaşan tehditleri' ortadan kaldırmak olduğu belirtildi. Times of Israel'e konuşan kaynaklar, operasyonun Batı Şeria'da yol kenarına yerleştirilen bir bombanın infilak etmesi sonucu İsrailli 1 yedek askerin ölmesi ve 4 askerin yaralanmasından sonra başlatıldığına dikkat çekti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250121/lavrov-ermenistan-rusyanin-dogal-stratejik-ortagi-ve-muttefiki-1092901485.html

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