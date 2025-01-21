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- Sputnik Türkiye, 1920, 01.11.2023
İsrail- Filistin çatışması
Hamas'ın 7 Ekim sabahı İsrail'e karşı başlattığı saldırılar, İsrail'in de Gazze'de hastane ve mülteci kampını bombalaması ve bir 'kara harekatına' hazırlanması ile devam etti. İsrail'in hava ve kara saldırılarda ölenlerin yüzde 70'inden fazlasının çocuk ve kadınlardan oluşması tepki topladı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250121/israil-ordusu-bati-seriada-terorle-mucadele-operasyonu-baslatti-1092903341.html
İsrail ordusu, Batı Şeria'da 'terörle mücadele operasyonu' başlattı
İsrail ordusu, Batı Şeria'da 'terörle mücadele operasyonu' başlattı
Sputnik Türkiye
Gazze Şeridi'nde pazar günü başlayan ateşkes devam ederken, İsrail ordusu bu kez Batı Şeria'nın en önemli kenti Cenin'de operasyon başlattığını açıkladı. 21.01.2025, Sputnik Türkiye
2025-01-21T14:31+0300
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İsrail Savunma Kuvvetleri'nin (IDF) işgal altındaki Batı Şeria'nın Cenin kentinde kapsamlı bir 'terörle mücadele operasyonu' başlattığı duyuruldu.İsrail ordusundan yapılan açıklamada, "IDF ve İsrail sınır polisi, Cenin'de terörle mücadele operasyonu başlattı" ifadelerine yer verildi.Times of Israel gazetesi, bir askeri kaynağa dayanarak, Batı Şeria'nın Cenin kentindeki operasyonunun en az birkaç gün sürmesinin beklendiğini kaydetti.Gazete, operasyonun Cenin'deki 'terörist gruplar' tarafından kullanılan altyapıya yönelik birkaç İHA saldırısıyla başladığını yazdı. Haberde, operasyonun amacının Batı Şeria'da 'IDF'nin hareket serbestliğini korumak', 'terör altyapısını etkisiz hale getirmek' ve 'yaklaşan tehditleri' ortadan kaldırmak olduğu belirtildi. Times of Israel'e konuşan kaynaklar, operasyonun Batı Şeria'da yol kenarına yerleştirilen bir bombanın infilak etmesi sonucu İsrailli 1 yedek askerin ölmesi ve 4 askerin yaralanmasından sonra başlatıldığına dikkat çekti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250121/lavrov-ermenistan-rusyanin-dogal-stratejik-ortagi-ve-muttefiki-1092901485.html
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ortadoğu, batı şeria, israil, gazze, israil savunma kuvvetleri (idf), israil ordusu (idf), cenin, filistin, israil-filistin, israil-filistin sorunu, gazze şeridi
ortadoğu, batı şeria, israil, gazze, israil savunma kuvvetleri (idf), israil ordusu (idf), cenin, filistin, israil-filistin, israil-filistin sorunu, gazze şeridi

İsrail ordusu, Batı Şeria'da 'terörle mücadele operasyonu' başlattı

14:31 21.01.2025 (güncellendi: 14:40 21.01.2025)
© AP Photo / Nasser Nasserİsrail ordusu Cenin'e giriyor
İsrail ordusu Cenin'e giriyor - Sputnik Türkiye, 1920, 21.01.2025
© AP Photo / Nasser Nasser
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Ayrıntılar geliyor
Gazze Şeridi'nde pazar günü başlayan ateşkes devam ederken, İsrail ordusu bu kez Batı Şeria'nın en önemli kenti Cenin'de operasyon başlattığını açıkladı.
İsrail Savunma Kuvvetleri'nin (IDF) işgal altındaki Batı Şeria'nın Cenin kentinde kapsamlı bir 'terörle mücadele operasyonu' başlattığı duyuruldu.

İsrail ordusundan yapılan açıklamada, "IDF ve İsrail sınır polisi, Cenin'de terörle mücadele operasyonu başlattı" ifadelerine yer verildi.

Times of Israel gazetesi, bir askeri kaynağa dayanarak, Batı Şeria'nın Cenin kentindeki operasyonunun en az birkaç gün sürmesinin beklendiğini kaydetti.

Gazete, operasyonun Cenin'deki 'terörist gruplar' tarafından kullanılan altyapıya yönelik birkaç İHA saldırısıyla başladığını yazdı.

Haberde, operasyonun amacının Batı Şeria'da 'IDF'nin hareket serbestliğini korumak', 'terör altyapısını etkisiz hale getirmek' ve 'yaklaşan tehditleri' ortadan kaldırmak olduğu belirtildi.

Times of Israel'e konuşan kaynaklar, operasyonun Batı Şeria'da yol kenarına yerleştirilen bir bombanın infilak etmesi sonucu İsrailli 1 yedek askerin ölmesi ve 4 askerin yaralanmasından sonra başlatıldığına dikkat çekti.
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