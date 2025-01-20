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https://anlatilaninotesi.com.tr/20250120/prof-dr-naci-gorurden-adiyaman-ve-3-il-icin-deprem-uyarisi-fay-hatlarini-siraladi-kirilmaya-hazir-1092846484.html
Prof. Dr. Naci Görür'den Adıyaman ve 3 il için deprem uyarısı: Fay hatlarını sıraladı, 'Kırılmaya hazır, daha tehlikeli'
Prof. Dr. Naci Görür'den Adıyaman ve 3 il için deprem uyarısı: Fay hatlarını sıraladı, 'Kırılmaya hazır, daha tehlikeli'
Sputnik Türkiye
Türkiye’de 486 aktif fay hattı bulunurken Prof. Dr. Naci Görür, Yedisu Fayı ve Adıyaman’ın deprem riski konusunda kritik açıklamalarda bulundu. Görür, deprem... 20.01.2025, Sputnik Türkiye
2025-01-20T05:45+0300
2025-01-20T05:45+0300
türkiye
deprem
naci görür
yedisu
bingöl
erzincan
adıyaman
karlıova
fay hattı
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Türkiye'de aktif fay hatlarına ilişkin endişe yaratan uyarılar gelmeye devam ediyor. 486 aktif fay hattı bulunuren Yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür'den Erzincan, Adıyaman, Bingöl ve Tunceli'ye özel uyarılar geldi. Görür, Yedisu Fayı'nı işaret ederek "Erzincan ile Karlıova arasında Yedisu Fayı'nın o bölgede deprem üreteceğinden çok ciddi endişe ediyoruz. Kehanete falan lüzum yok" ifadelerini kullandı.Görür katıldığı bir televizyon programında, "Başka yer bilimci arkadaşlarımız da Erzincan ile Karlıova arasında Yedisu Fayı'nın o bölgede deprem üreteceğinden çok ciddi endişe ediyoruz. Kehanete falan lüzum yok. Yedisu Fayı'nda deprem tekerrür etme periyodu doldu. 250 senede bir üretiyor. En son deprem 1790'lardan bugünlere geldik. Deprem üretmeye gebe burası" ifadelerini kullandı.'Kırılmaya hazır, daha tehlikeli hale geldi'"1939 Erzincan depremi olduğu zaman bu kesim kırılmamış" diyen Görür, "Kırılmaya hazır, daha tehlikeli hale geldi. 6 Şubat depremleri de o bölgeye enerji transfer etti. Bu ülkede yakın bir zamanda deprem olacaksa burada olma ihtimali fazla. İhtimali fazla olan yeri insanıma ben anlatmak zorundayım" uyarısında bulundu.Naci Görür'den Adıyaman'a uyarı: Büyük bir depremle henüz yüzleşmediGörür ayrıca, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ağır yıkıma uğrattığı Adıyaman için de uyarılarda bulundu. Adıyaman’ın, Doğu Anadolu Fayı, Ölü Deniz Fayı ve Bitlis Bindirme Kuşağı gibi aktif fay hatlarının tehdidi altında olduğunu ifade eden Görür, bu hatların büyük depremler üretme potansiyeline sahip olduğunu belirtti. Adıyaman’da hâlâ gerekli önlemlerin alınmadığına dikkat çekerek, kentin bir an önce deprem dirençli hale getirilmesi gerektiğini vurguladı. Görür sözlerine; "Adıyaman, kendi fay hattının hareketiyle oluşacak büyük bir depremle henüz yüzleşmedi. Özellikle Zagros kuşağı yavaş bir hareketle enerji biriktiriyor" diye ekledi.İstanbul’da 4 milyon kişi risk altındaGörür, İstanbul'daki deprem riski konusunda da çarpıcı açıklamalarda bulundu: "1 milyon 100 bin binanın 100 bini tamamen yıkılacak veya ağır hasar alacak. Bu, 4 milyon insanın ölüm tehlikesiyle karşı karşıya kalması anlamına gelir." İstanbul’un dirençli bir kent haline getirilmesi gerektiğini söyleyen Görür, bilim, halk ve yönetimin iş birliği içinde çalışması gerektiğini ifade etti.'Türkiye’nin her yeri deprem riski taşıyor'Tunceli, İzmir ve Doğu Anadolu başta olmak üzere birçok bölgenin deprem riski taşıdığını belirten Görür, Japonya ve Şili gibi ülkelerin deprem dirençli kentler inşa ederek büyük felaketlerin önüne geçtiğini hatırlattı. Görür, "Türkiye'nin herhangi bir yerinde, herhangi bir zamanda büyük bir deprem olabilir. Bu gerçeğe göre hareket etmeliyiz" diye konuştu.
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yedisu fayı, naci görür deprem uyarısı, adıyaman deprem riski, erzincan deprem tehlikesi, karlıova yedisu fayı, adıyaman fay hatları, doğu anadolu fayı, ölü deniz fayı, bitlis bindirme kuşağı, büyük deprem uyarısı, naci görür açıklamaları, karlıova deprem riski, naci görür açıklamaları sözcü tv, büyük deprem olacak mı, türkiye'nin en riskli fay hatları, adıyaman'da deprem riski, zagros kuşağı fay hattı, naci görür son dakika, naci görür deprem, naci görür adıyaman, naci görür deprem tahminleri, naci görür deprem uyarısı- adıyaman, naci görür deprem uyarısı-erzincan, naci görür deprem uyarısı-bingöl, naci görür deprem uyarısı tunceli
yedisu fayı, naci görür deprem uyarısı, adıyaman deprem riski, erzincan deprem tehlikesi, karlıova yedisu fayı, adıyaman fay hatları, doğu anadolu fayı, ölü deniz fayı, bitlis bindirme kuşağı, büyük deprem uyarısı, naci görür açıklamaları, karlıova deprem riski, naci görür açıklamaları sözcü tv, büyük deprem olacak mı, türkiye'nin en riskli fay hatları, adıyaman'da deprem riski, zagros kuşağı fay hattı, naci görür son dakika, naci görür deprem, naci görür adıyaman, naci görür deprem tahminleri, naci görür deprem uyarısı- adıyaman, naci görür deprem uyarısı-erzincan, naci görür deprem uyarısı-bingöl, naci görür deprem uyarısı tunceli

Prof. Dr. Naci Görür'den Adıyaman ve 3 il için deprem uyarısı: Fay hatlarını sıraladı, 'Kırılmaya hazır, daha tehlikeli'

05:45 20.01.2025
© İHAProf. Dr. Naci Görür
Prof. Dr. Naci Görür - Sputnik Türkiye, 1920, 20.01.2025
© İHA
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Türkiye’de 486 aktif fay hattı bulunurken Prof. Dr. Naci Görür, Yedisu Fayı ve Adıyaman’ın deprem riski konusunda kritik açıklamalarda bulundu. Görür, deprem beklediği yerleri sıralayarak Erzincan, Adıyaman, Bingöl Karlıoava ve Tunceli'yi uyardı. "Yedisu Fayı deprem üretmeye hazır" diyen Görür, Adıyaman’ı tehdit eden fay hatları açıkladı.
Türkiye'de aktif fay hatlarına ilişkin endişe yaratan uyarılar gelmeye devam ediyor. 486 aktif fay hattı bulunuren Yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür'den Erzincan, Adıyaman, Bingöl ve Tunceli'ye özel uyarılar geldi. Görür, Yedisu Fayı'nı işaret ederek "Erzincan ile Karlıova arasında Yedisu Fayı'nın o bölgede deprem üreteceğinden çok ciddi endişe ediyoruz. Kehanete falan lüzum yok" ifadelerini kullandı.
Görür katıldığı bir televizyon programında, "Başka yer bilimci arkadaşlarımız da Erzincan ile Karlıova arasında Yedisu Fayı'nın o bölgede deprem üreteceğinden çok ciddi endişe ediyoruz. Kehanete falan lüzum yok. Yedisu Fayı'nda deprem tekerrür etme periyodu doldu. 250 senede bir üretiyor. En son deprem 1790'lardan bugünlere geldik. Deprem üretmeye gebe burası" ifadelerini kullandı.

'Kırılmaya hazır, daha tehlikeli hale geldi'

"1939 Erzincan depremi olduğu zaman bu kesim kırılmamış" diyen Görür, "Kırılmaya hazır, daha tehlikeli hale geldi. 6 Şubat depremleri de o bölgeye enerji transfer etti. Bu ülkede yakın bir zamanda deprem olacaksa burada olma ihtimali fazla. İhtimali fazla olan yeri insanıma ben anlatmak zorundayım" uyarısında bulundu.

Naci Görür'den Adıyaman'a uyarı: Büyük bir depremle henüz yüzleşmedi

Görür ayrıca, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ağır yıkıma uğrattığı Adıyaman için de uyarılarda bulundu. Adıyaman’ın, Doğu Anadolu Fayı, Ölü Deniz Fayı ve Bitlis Bindirme Kuşağı gibi aktif fay hatlarının tehdidi altında olduğunu ifade eden Görür, bu hatların büyük depremler üretme potansiyeline sahip olduğunu belirtti.
Adıyaman’da hâlâ gerekli önlemlerin alınmadığına dikkat çekerek, kentin bir an önce deprem dirençli hale getirilmesi gerektiğini vurguladı. Görür sözlerine; "Adıyaman, kendi fay hattının hareketiyle oluşacak büyük bir depremle henüz yüzleşmedi. Özellikle Zagros kuşağı yavaş bir hareketle enerji biriktiriyor" diye ekledi.

İstanbul’da 4 milyon kişi risk altında

Görür, İstanbul'daki deprem riski konusunda da çarpıcı açıklamalarda bulundu: "1 milyon 100 bin binanın 100 bini tamamen yıkılacak veya ağır hasar alacak. Bu, 4 milyon insanın ölüm tehlikesiyle karşı karşıya kalması anlamına gelir." İstanbul’un dirençli bir kent haline getirilmesi gerektiğini söyleyen Görür, bilim, halk ve yönetimin iş birliği içinde çalışması gerektiğini ifade etti.

'Türkiye’nin her yeri deprem riski taşıyor'

Tunceli, İzmir ve Doğu Anadolu başta olmak üzere birçok bölgenin deprem riski taşıdığını belirten Görür, Japonya ve Şili gibi ülkelerin deprem dirençli kentler inşa ederek büyük felaketlerin önüne geçtiğini hatırlattı. Görür, "Türkiye'nin herhangi bir yerinde, herhangi bir zamanda büyük bir deprem olabilir. Bu gerçeğe göre hareket etmeliyiz" diye konuştu.
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