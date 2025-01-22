https://anlatilaninotesi.com.tr/20250122/canakkale-bogazi-gemi-trafigine-kapatildi-1092922587.html
Çanakkale Boğazı gemi trafiğine kapatıldı
Çanakkale Boğazı gemi trafiğine kapatıldı
Sputnik Türkiye
Çanakkale Boğazı’nda yoğun sis etkili oldu. Görüş mesafesinin düşmesi nedeniyle saat 06.17 itibarıyla çift yönlü transit gemi geçişleri durduruldu. Çanakkale... 22.01.2025, Sputnik Türkiye
2025-01-22T07:45+0300
2025-01-22T07:45+0300
2025-01-22T07:45+0300
türkiye
çanakkale boğazı
sis
gemi
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Çanakkale Boğazı’nda sabaha karşı etkisini artıran yoğun sis, denizde görüş mesafesini düşürdü. Bu durum, transit gemi trafiğinin çift yönlü olarak geçici süreyle durdurulmasına neden oldu. Çanakkale Boğazı Gemi Trafik Hizmetleri Müdürlüğü, saat 06.17 itibarıyla kuzey ve güneyden seyir halindeki gemilere telsiz anonsuyla kapatma kararını bildirdi.Yetkililer, sisin dağılmasıyla birlikte gemi geçişlerinin yeniden başlayacağını duyurdu. Sisin etkisinin ne kadar süreceği konusunda kesin bir bilgi verilmezken, kaptanlar telsiz üzerinden düzenli olarak bilgilendiriliyor.Feribot seferlerinde aksama yaşandıBoğazda yoğun sis nedeniyle yalnızca transit gemi trafiği değil, yerel feribot seferlerinde de aksama yaşandı. Özellikle sabah saatlerinde bazı seferlerde gecikmeler görüldü.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250122/meteorolojiden-istanbul-ve-30-kente-saganak-yagis-uyarisi-11-ilde-kar-alarmi-tum-yurdu-saracak-1092921375.html
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çanakkale boğazı, sis, gemi
çanakkale boğazı, sis, gemi
Çanakkale Boğazı gemi trafiğine kapatıldı
Çanakkale Boğazı’nda yoğun sis etkili oldu. Görüş mesafesinin düşmesi nedeniyle saat 06.17 itibarıyla çift yönlü transit gemi geçişleri durduruldu. Çanakkale Boğazı Gemi Trafik Hizmetleri Müdürlüğü, sisin etkisini kaybetmesiyle trafiğin normale döneceğini açıkladı. Yerel feribot seferlerinde de aksama yaşandı.
Çanakkale Boğazı’nda sabaha karşı etkisini artıran yoğun sis, denizde görüş mesafesini düşürdü. Bu durum, transit gemi trafiğinin çift yönlü olarak geçici süreyle durdurulmasına neden oldu. Çanakkale Boğazı Gemi Trafik Hizmetleri Müdürlüğü, saat 06.17 itibarıyla kuzey ve güneyden seyir halindeki gemilere telsiz anonsuyla kapatma kararını bildirdi.
Yetkililer, sisin dağılmasıyla birlikte gemi geçişlerinin yeniden başlayacağını duyurdu. Sisin etkisinin ne kadar süreceği konusunda kesin bir bilgi verilmezken, kaptanlar telsiz üzerinden düzenli olarak bilgilendiriliyor.
Feribot seferlerinde aksama yaşandı
Boğazda yoğun sis nedeniyle yalnızca transit gemi trafiği değil, yerel feribot seferlerinde de aksama yaşandı. Özellikle sabah saatlerinde bazı seferlerde gecikmeler görüldü.