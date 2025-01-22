https://anlatilaninotesi.com.tr/20250122/canakkale-bogazi-gemi-trafigine-kapatildi-1092922587.html

Çanakkale Boğazı gemi trafiğine kapatıldı

Çanakkale Boğazı gemi trafiğine kapatıldı

Sputnik Türkiye

Çanakkale Boğazı’nda yoğun sis etkili oldu. Görüş mesafesinin düşmesi nedeniyle saat 06.17 itibarıyla çift yönlü transit gemi geçişleri durduruldu. Çanakkale... 22.01.2025, Sputnik Türkiye

2025-01-22T07:45+0300

2025-01-22T07:45+0300

2025-01-22T07:45+0300

türkiye

çanakkale boğazı

sis

gemi

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Çanakkale Boğazı’nda sabaha karşı etkisini artıran yoğun sis, denizde görüş mesafesini düşürdü. Bu durum, transit gemi trafiğinin çift yönlü olarak geçici süreyle durdurulmasına neden oldu. Çanakkale Boğazı Gemi Trafik Hizmetleri Müdürlüğü, saat 06.17 itibarıyla kuzey ve güneyden seyir halindeki gemilere telsiz anonsuyla kapatma kararını bildirdi.Yetkililer, sisin dağılmasıyla birlikte gemi geçişlerinin yeniden başlayacağını duyurdu. Sisin etkisinin ne kadar süreceği konusunda kesin bir bilgi verilmezken, kaptanlar telsiz üzerinden düzenli olarak bilgilendiriliyor.Feribot seferlerinde aksama yaşandıBoğazda yoğun sis nedeniyle yalnızca transit gemi trafiği değil, yerel feribot seferlerinde de aksama yaşandı. Özellikle sabah saatlerinde bazı seferlerde gecikmeler görüldü.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250122/meteorolojiden-istanbul-ve-30-kente-saganak-yagis-uyarisi-11-ilde-kar-alarmi-tum-yurdu-saracak-1092921375.html

türkiye

çanakkale boğazı

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çanakkale boğazı, sis, gemi