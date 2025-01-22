https://anlatilaninotesi.com.tr/20250122/borussia-dortmundda-beklenen-oldu-gece-yarisi-nuri-sahin-karari-1092930715.html
Borussia Dortmund'da beklenen oldu: Gece yarısı Nuri Şahin kararı
Borussia Dortmund'da beklenen oldu: Gece yarısı Nuri Şahin kararı
Sputnik Türkiye
Borussia Dortmund, teknik direktör Nuri Şahin ile yollarını ayırdı. Alman ekibi, Nuri Şahin ile vedalaşıldığını duyurdu. 22.01.2025, Sputnik Türkiye
2025-01-22T11:36+0300
2025-01-22T11:36+0300
2025-01-22T11:36+0300
spor
nuri şahin
borussia dortmund
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uefa
teknik direktör
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Borussia Dortmund'da Nuri Şahin dönemi sona erdi.Son olarak Şampiyonlar Ligi'nde Bologna'ya deplasmanda 2-1 mağlup olan Borussia Dortmund'da Nuri Şahin'in görevine son verildi.Borussia Dortmund'da Nuri Şahin dönemi bittiBild'in aktardığı habere göre Borussia Dortmund yönetimi kararını dün gece aldı.Sportif direktör Sebastian Kehl, Dortmund'un Nuri Şahin kararını takıma iletti ve Türk çalıştırıcı takıma veda etti. Bild'in haberinden kısa bir süre sonra Borussia Dortmund, Nuri Şahin ile vedalaşıldığını resmen duyurdu. Alman kulübünden yapılan açıklamada, "Borussia Dortmund ve Nuri Şahin'in yolları derhal ayrılıyor. BVB, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde salı akşamı FC Bologna karşısında alınan 2-1'lik hayal kırıklığı yaratan yenilginin ardından baş antrenörünün görevine son verdi" ifadeleri kullanıldı.Nuri Şahin'in karnesiBorussia Dortmund ile toplam 27 maça çıkan Nuri Şahin; 12 galibiyet, 11 yenilgi ve 4 beraberlik alarak maç başına 1.48 puan ortalaması yakaladı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250116/art-arda-yenilgiler-sonrasi-iddialarin-sonu-gelmedi-borussia-dortmundda-nuri-sahin-karari-netlesti-1092750474.html
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nuri şahin görevine son verildi, nuri şahin neden görevden alındı, nuri şahin ayrılık sebebi, nuri şahin son dakika açıklamaları, nuri şahin yerine kim gelecek, nuri şahin takımdan ayrıldı mı, nuri şahin görevden alınma gerekçesi, nuri şahin ve borussia dortmund, nuri şahin'in teknik direktörlük kariyeri, nuri şahin ayrılık sonrası açıklama, nuri şahin'in takımdaki son durumu, nuri şahin başarısızlık nedeni
Borussia Dortmund'da beklenen oldu: Gece yarısı Nuri Şahin kararı
Borussia Dortmund, teknik direktör Nuri Şahin ile yollarını ayırdı. Alman ekibi, Nuri Şahin ile vedalaşıldığını duyurdu.
Borussia Dortmund'da Nuri Şahin dönemi sona erdi.
Son olarak Şampiyonlar Ligi'nde Bologna'ya deplasmanda 2-1 mağlup olan Borussia Dortmund'da Nuri Şahin'in görevine son verildi.
Borussia Dortmund'da Nuri Şahin dönemi bitti
Bild'in aktardığı habere göre Borussia Dortmund yönetimi kararını dün gece aldı.
Sportif direktör Sebastian Kehl, Dortmund'un Nuri Şahin kararını takıma iletti ve Türk çalıştırıcı takıma veda etti. Bild'in haberinden kısa bir süre sonra Borussia Dortmund, Nuri Şahin ile vedalaşıldığını resmen duyurdu. Alman kulübünden yapılan açıklamada, "Borussia Dortmund ve Nuri Şahin'in yolları derhal ayrılıyor. BVB, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde salı akşamı FC Bologna karşısında alınan 2-1'lik hayal kırıklığı yaratan yenilginin ardından baş antrenörünün görevine son verdi" ifadeleri kullanıldı.
Borussia Dortmund ile toplam 27 maça çıkan Nuri Şahin; 12 galibiyet, 11 yenilgi ve 4 beraberlik alarak maç başına 1.48 puan ortalaması yakaladı.