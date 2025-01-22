https://anlatilaninotesi.com.tr/20250122/borussia-dortmundda-beklenen-oldu-gece-yarisi-nuri-sahin-karari-1092930715.html

Borussia Dortmund'da beklenen oldu: Gece yarısı Nuri Şahin kararı

Borussia Dortmund'da beklenen oldu: Gece yarısı Nuri Şahin kararı

Sputnik Türkiye

Borussia Dortmund, teknik direktör Nuri Şahin ile yollarını ayırdı. Alman ekibi, Nuri Şahin ile vedalaşıldığını duyurdu. 22.01.2025, Sputnik Türkiye

2025-01-22T11:36+0300

2025-01-22T11:36+0300

2025-01-22T11:36+0300

spor

nuri şahin

borussia dortmund

bild

uefa

teknik direktör

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Borussia Dortmund'da Nuri Şahin dönemi sona erdi.Son olarak Şampiyonlar Ligi'nde Bologna'ya deplasmanda 2-1 mağlup olan Borussia Dortmund'da Nuri Şahin'in görevine son verildi.Borussia Dortmund'da Nuri Şahin dönemi bittiBild'in aktardığı habere göre Borussia Dortmund yönetimi kararını dün gece aldı.Sportif direktör Sebastian Kehl, Dortmund'un Nuri Şahin kararını takıma iletti ve Türk çalıştırıcı takıma veda etti. Bild'in haberinden kısa bir süre sonra Borussia Dortmund, Nuri Şahin ile vedalaşıldığını resmen duyurdu. Alman kulübünden yapılan açıklamada, "Borussia Dortmund ve Nuri Şahin'in yolları derhal ayrılıyor. BVB, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde salı akşamı FC Bologna karşısında alınan 2-1'lik hayal kırıklığı yaratan yenilginin ardından baş antrenörünün görevine son verdi" ifadeleri kullanıldı.Nuri Şahin'in karnesiBorussia Dortmund ile toplam 27 maça çıkan Nuri Şahin; 12 galibiyet, 11 yenilgi ve 4 beraberlik alarak maç başına 1.48 puan ortalaması yakaladı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250116/art-arda-yenilgiler-sonrasi-iddialarin-sonu-gelmedi-borussia-dortmundda-nuri-sahin-karari-netlesti-1092750474.html

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