https://anlatilaninotesi.com.tr/20250116/art-arda-yenilgiler-sonrasi-iddialarin-sonu-gelmedi-borussia-dortmundda-nuri-sahin-karari-netlesti-1092750474.html

Art arda yenilgiler sonrası iddiaların sonu gelmedi: Borussia Dortmund'da Nuri Şahin kararı netleşti mi?

Art arda yenilgiler sonrası iddiaların sonu gelmedi: Borussia Dortmund'da Nuri Şahin kararı netleşti mi?

Sputnik Türkiye

Borussia Dortmund'da son dönemde alınan sonuçlar sonrası Nuri Şahin'in görevine son verileceği iddia edildi. Diğer taraftan Nuri Şahin'in yerine göreve gelecek... 16.01.2025, Sputnik Türkiye

2025-01-16T15:05+0300

2025-01-16T15:05+0300

2025-01-16T15:05+0300

spor

nuri şahin

borussia dortmund

transfer

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Almanya Bundesliga'da çıktığı son 6 maçta 1 galibiyet alan Borussia Dortmund'un teknik direktörü Nuri Şahin, beklentilerin altında kaldı. Alman basınında Nuri Şahin'in Dortmund'u için "Son 10 yılın en kötüsü" başlıkları atılırken ligde oynanan son maçta deplasmanda Holstein Kiel'e 4-2 mağlup oldular. Bu sonuçla birlikte taraftarların da tepkisi yükselirken Borussia Dortmund yönetiminde Nuri Şahin için karar çıktı.Gitti mi kaldı mı?Bild Gazetesi, yönetimin Nuri Şahin'e güvendiğini ve teknik direktörlük görevinin başında kalmaya devam edeceğini yazdı. Haberde, Eintracht Frankfurt karşısında mağlubiyet alınsa dahi gelecek hafta oynanacak Şampiyonlar Ligi maçında Nuri Şahin ile sahada olacakları belirtildi. Nuri Şahin'in işleri yoluna sokacağına inanan yönetim, genç çalıştırıcıya zaman vererek baskıyla başa çıkmasını umut ediyor.

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Sputnik Türkiye

nuri şahin, borussia dortmund, transfer