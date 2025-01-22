https://anlatilaninotesi.com.tr/20250122/boluda-hayatini-kaybedenlerin-cenazelerini-tasiyan-tavuk-firmasindan-ilk-aciklama--1092948873.html

Bolu’da hayatını kaybedenlerin cenazelerini taşıyan tavuk firmasından ilk açıklama

Bolu’da hayatını kaybedenlerin cenazelerini taşıyan tavuk firmasından ilk açıklama

Sputnik Türkiye

Kartalkaya'da 76 kişinin hayatını kaybettiği yangın sonrasında morg kapasitesi dolduğu için cenazeler bir tavuk firmasına ait soğuk hava depolu tıra konuldu... 22.01.2025, Sputnik Türkiye

2025-01-22T18:33+0300

2025-01-22T18:33+0300

2025-01-22T18:33+0300

türkiye

kartalkaya

kartalkaya kayak merkezi

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Grand Kartal Otel'de hayatını kaybedenler için hastane morgunun yetmemesi üzerine bölgeye getirilen bir tavuk firmasına ait soğuk hava depolu tırın üzerinde 'kızarmış tavuk' görseli büyük tepki çekmişti. Bunun üzerine firma, "Önceliğimiz hızlı destek sağlamak olduğu için ilk etapta araç üzeri giydirmeler ile zaman kaybedilmemiştir fakat devamında yola çıkan ekip arkadaşlarımız, olay yerine ulaşan araçlarımızın üzerinde yer alan logoları kapatmışlardır" açıklaması yaptı.Sosyal medya ayağa kalktıBolu Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki Grand Kartal Otel'de çıkan yangında 76 kişi yaşamını yitirdi. Yangında hayatını kaybedenler, Bolu Abant İzzet Baysal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin morguna kaldırıldı. Hastanenin kapasitesi yetmeyince bölgeye bir tavuk firmasının soğuk hava depolu tır getirildi. Ama tırın üzerinde kızarmış tavuk görselinin olduğu fotoğrafların ortaya çıkmasıyla birlikte sosyal medya ayağa kalktı. Firma tepkiler üzerine bir açıklama yaptı.Zamanla yarıştık vakit kaybetmek istemedikYapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı: "Elim olay sonrası resmi kurumlardan gelen talep üzerine: soğuk hava sistemine sahip araçlarımızı toplumsal dayanışma anlayışımızla olay yerine gönderdik. Bu gibi olaylarda bilindiği gibi zamanla yarışılması ve hızlı aksiyon alınması oldukça önemlidir. Önceliğimiz hızlı destek sağlamak olduğu için ilk etapta araç üzeri giydirmeler ile zaman kaybedilmemiştir fakat devamında yola çıkan ekip arkadaşlarımız, olay yerine ulaşan araçlarımızın üzerinde yer alan logoları kapatmışlardır.Ancak basın mensuplarının, araçlarımızın üstü kapatılmadan önce çekilmiş fotoğrafları servis etmeleri duyarlı vatandaşlarımızı ve sadece yardım amacı ile orada bulunan kurumumuzu derinden üzmüştür. Markamızın, toplumumuzu yaralayan bu tür acılı olaylardan reklam amaçlı yararlanması asla söz konusu olamaz. Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, ailelerine ve yakınlarına başsağlığı, yaralı vatandaşlarımıza acil şifalar diliyoruz. "

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250122/yanginda-olenlerin-cenazeleri-uzerinde-kizarmis-pilic-fotografi-olan-tira-konuldu-goruntuler-tepki-1092925809.html

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kartalkaya kayak merkezi

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