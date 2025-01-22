https://anlatilaninotesi.com.tr/20250122/besiktas-uefa-avrupa-liginde-athletic-bilbaoyu-agirlayacak-1092930597.html

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'nde Athletic Bilbao'yu ağırlayacak

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'nde Athletic Bilbao'yu ağırlayacak

Sputnik Türkiye

Beşiktaş, yeni teknik direktörü Ole Gunnar Solskjaer yönetimindeki ilk maçında Athletic Bilbao ile karşılaşacak. 22.01.2025, Sputnik Türkiye

2025-01-22T11:37+0300

2025-01-22T11:37+0300

2025-01-22T11:37+0300

spor

beşiktaş

athletic bilbao

trt 1

tüpraş

ole gunnar solskjaer

uefa avrupa ligi

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Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi grup aşamasında bugün Athletic Bilbao'yu konuk edecek. Tüpraş Stadyumu'nda saat 18.30'da başlayacak olan karşılaşma, TRT 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak. Siyah-beyazlı ekip, yeni teknik direktörü Ole Gunnar Solskjaer yönetimindeki ilk maçına çıkacak. Solskjaer, maç öncesi düzenlenen basın toplantısında, "Athletic karşısında çok zorlu bir maç bizi bekliyor. Hazırız, umarım iyi bir maç olur" ifadelerini kullandı. Beşiktaş'ta sakatlıkları bulunan Gabriel Paulista, Tayyip Sanuç, Emrecan Terzi ve Necip Uysal'ın yanı sıra, statü gereği Alex Oxlade-Chamberlain bu maçta forma giyemeyecek. Taraftarlar, bu önemli karşılaşmayı şifresiz olarak TRT 1 kanalından izleyebilecekler.

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