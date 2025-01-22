https://anlatilaninotesi.com.tr/20250122/besiktas-uefa-avrupa-liginde-athletic-bilbaoyu-agirlayacak-1092930597.html
Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'nde Athletic Bilbao'yu ağırlayacak
Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'nde Athletic Bilbao'yu ağırlayacak
Sputnik Türkiye
Beşiktaş, yeni teknik direktörü Ole Gunnar Solskjaer yönetimindeki ilk maçında Athletic Bilbao ile karşılaşacak. 22.01.2025, Sputnik Türkiye
2025-01-22T11:37+0300
2025-01-22T11:37+0300
2025-01-22T11:37+0300
spor
beşiktaş
athletic bilbao
trt 1
tüpraş
ole gunnar solskjaer
uefa avrupa ligi
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Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi grup aşamasında bugün Athletic Bilbao'yu konuk edecek. Tüpraş Stadyumu'nda saat 18.30'da başlayacak olan karşılaşma, TRT 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak. Siyah-beyazlı ekip, yeni teknik direktörü Ole Gunnar Solskjaer yönetimindeki ilk maçına çıkacak. Solskjaer, maç öncesi düzenlenen basın toplantısında, "Athletic karşısında çok zorlu bir maç bizi bekliyor. Hazırız, umarım iyi bir maç olur" ifadelerini kullandı. Beşiktaş'ta sakatlıkları bulunan Gabriel Paulista, Tayyip Sanuç, Emrecan Terzi ve Necip Uysal'ın yanı sıra, statü gereği Alex Oxlade-Chamberlain bu maçta forma giyemeyecek. Taraftarlar, bu önemli karşılaşmayı şifresiz olarak TRT 1 kanalından izleyebilecekler.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250117/besiktas-yeni-teknik-direktorunu-resmen-duyurdu-kapa-aciklama-yapildi-1092780525.html
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beşiktaş athletic bilbao maçı ne zaman, beşiktaş athletic bilbao maçı hangi kanalda, beşiktaş athletic bilbao maçı saat kaçta, ole gunnar solskjaer ilk maçı, beşiktaş sakat oyuncular listesi,
Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'nde Athletic Bilbao'yu ağırlayacak
Beşiktaş, yeni teknik direktörü Ole Gunnar Solskjaer yönetimindeki ilk maçında Athletic Bilbao ile karşılaşacak.
Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi grup aşamasında bugün Athletic Bilbao'yu konuk edecek. Tüpraş Stadyumu'nda saat 18.30'da başlayacak olan karşılaşma, TRT 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.
Siyah-beyazlı ekip, yeni teknik direktörü Ole Gunnar Solskjaer yönetimindeki ilk maçına çıkacak. Solskjaer, maç öncesi düzenlenen basın toplantısında, "Athletic karşısında çok zorlu bir maç bizi bekliyor. Hazırız, umarım iyi bir maç olur" ifadelerini kullandı.
Beşiktaş'ta sakatlıkları bulunan Gabriel Paulista, Tayyip Sanuç, Emrecan Terzi ve Necip Uysal'ın yanı sıra, statü gereği Alex Oxlade-Chamberlain bu maçta forma giyemeyecek.
Taraftarlar, bu önemli karşılaşmayı şifresiz olarak TRT 1 kanalından izleyebilecekler.