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Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'nde Athletic Bilbao'yu ağırlayacak
Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'nde Athletic Bilbao'yu ağırlayacak
Sputnik Türkiye
Beşiktaş, yeni teknik direktörü Ole Gunnar Solskjaer yönetimindeki ilk maçında Athletic Bilbao ile karşılaşacak. 22.01.2025, Sputnik Türkiye
2025-01-22T11:37+0300
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Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi grup aşamasında bugün Athletic Bilbao'yu konuk edecek. Tüpraş Stadyumu'nda saat 18.30'da başlayacak olan karşılaşma, TRT 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak. Siyah-beyazlı ekip, yeni teknik direktörü Ole Gunnar Solskjaer yönetimindeki ilk maçına çıkacak. Solskjaer, maç öncesi düzenlenen basın toplantısında, "Athletic karşısında çok zorlu bir maç bizi bekliyor. Hazırız, umarım iyi bir maç olur" ifadelerini kullandı. Beşiktaş'ta sakatlıkları bulunan Gabriel Paulista, Tayyip Sanuç, Emrecan Terzi ve Necip Uysal'ın yanı sıra, statü gereği Alex Oxlade-Chamberlain bu maçta forma giyemeyecek. Taraftarlar, bu önemli karşılaşmayı şifresiz olarak TRT 1 kanalından izleyebilecekler.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250117/besiktas-yeni-teknik-direktorunu-resmen-duyurdu-kapa-aciklama-yapildi-1092780525.html
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beşiktaş athletic bilbao maçı ne zaman, beşiktaş athletic bilbao maçı hangi kanalda, beşiktaş athletic bilbao maçı saat kaçta, ole gunnar solskjaer ilk maçı, beşiktaş sakat oyuncular listesi,

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'nde Athletic Bilbao'yu ağırlayacak

11:37 22.01.2025
© İHABeşiktaş, stadyum
Beşiktaş, stadyum - Sputnik Türkiye, 1920, 22.01.2025
© İHA
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Beşiktaş, yeni teknik direktörü Ole Gunnar Solskjaer yönetimindeki ilk maçında Athletic Bilbao ile karşılaşacak.
Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi grup aşamasında bugün Athletic Bilbao'yu konuk edecek. Tüpraş Stadyumu'nda saat 18.30'da başlayacak olan karşılaşma, TRT 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.
Siyah-beyazlı ekip, yeni teknik direktörü Ole Gunnar Solskjaer yönetimindeki ilk maçına çıkacak. Solskjaer, maç öncesi düzenlenen basın toplantısında, "Athletic karşısında çok zorlu bir maç bizi bekliyor. Hazırız, umarım iyi bir maç olur" ifadelerini kullandı.
Beşiktaş'ta sakatlıkları bulunan Gabriel Paulista, Tayyip Sanuç, Emrecan Terzi ve Necip Uysal'ın yanı sıra, statü gereği Alex Oxlade-Chamberlain bu maçta forma giyemeyecek.
Taraftarlar, bu önemli karşılaşmayı şifresiz olarak TRT 1 kanalından izleyebilecekler.
Ole Gunnar Solskjaer - Sputnik Türkiye, 1920, 17.01.2025
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